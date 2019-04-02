Футбол
Зидан: «Не могу представить себе будущее без Варана и не хочу»Sport24.ru 10:48
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не намерен расставаться с защитником Рафаэлем Вараном, который, по данным СМИ, хочет покинуть мадридский клуб.
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В Петербурге в академии имени Можайского произошел взрыв
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Певица Эдита Пьеха и еще несколько заслуженных деятелей культуры из Петербурга вновь могут не стать почетными гражданами Северной столицы.
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Экономика
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) после обращения Минобороны начала проверки на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.
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Происшествия
СМИ назвали версию крушения самолета с совладелицей S7
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Общество
Роспотребнадзор и предприниматели разработали новые санитарные нормы
Специалисты Роспотребнадзора и представители предприятий общественного питания подготовили проект документов новых санитарных правил и норм.
Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес
Валерия нежно поздравила Иосифа Пригожина с 50-летием
50 лет — сущий пустяк, наступит завтра, и ты продолжишь нестись по жизни вприпрыжку, вместе будем бежать навстречу новым приключениям, авантюрным планам, неожиданным проектам - ничего не поменяется, а самое главное -— мы по-прежнему будем вместе, и я буду продолжать любить тебя, а ты просто будь здоров! ❤️❤️❤️ — обратилась к мужу Валерия.
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Транспорт
«Аэрофлот» назвал стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе
Стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе "Аэрофлота", который введен со 2 апреля, составит от 2500 до 3675 рублей, следует из информации на сайте авиакомпании.
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Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»
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Обновлено вчера в 18:20
Транспорт
Утверждены названия четырех новых станций московского метро
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэра и правительства Москвы, принято решение присвоить новым станциям метро следующие названия: "Коммунарка", "Мнёвники", "Карамышевская" и "Внуково".
Обновлено в 07:29
Шоу-бизнес
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Политика
КС Украины разрешил переименовать Днепропетровскую область
Конституционный суд Украины разрешил переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую.
Обновлено в 11:33
Происшествия
Шторм в Южном океане перевернул лодку Федора Конюхова
Шторм в Южном океане впервые за всю кругосветную экспедицию перевернул весельную лодку путешественника Федора Конюхова и повредил ее.
Обновлено в 04:37
Наука
Обнаружено захоронение жертв убившего динозавров астероида
Как полагают палеонтологи, это первое известное нам захоронение организмов, погибших в результате падения астероида, образовавшего кратер Чиксулуб на полуострове Юкатан.
Обновлено вчера в 03:04
Политика
Премьер-министр Греции едет в Северную Македонию
Официальный визит премьер-министра Греции Алексиса Ципраса в Северную Македонию запланирован на 2 апреля, передает Афинское агентство новостей АМНА со ссылкой на Enterprise Greece - греческую организацию привлечения инвестиций и развития внешней торговли.
Обновлено 30 марта в 15:12
Происшествия
На западе Украины начался бунт из-за забора на границе с Румынией
О начале бунта на западе страны говорится на сайте Государственной пограничной службы Украины.
Обновлено в 09:56
Авто
Дизельный Volkswagen Tiguan снова вернулся в Россию
Российские автосалоны Volkswagen снова начали прием заказов на дизельную модификацию популярного кроссовера Tiguan.
Обновлено в 08:08
Политика
Фарион назвала Зеленского «оно» и потребовала посадить его в тюрьму
Экс-депутат Верховной Рады от «Свободы» Ирина Фарион призвала посадить в тюрьму победителя первого тура президентских выборов Владимира Зеленского за то, что во время прямого включения из предвыборного штаба он общался со своими соратниками на русском языке.
Обновлено в 11:38
Экономика
Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов
По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Авто
Брать или не брать Ford Fiesta, Focus, EcoSport и Mondeo на вторичке
Обновлено 31 марта в 14:00
Происшествия
Мосгорсуд отменил продление ареста Дмитрия Михальченко
Мосгорсуд отменил и отправил на пересмотр решение о продлении ареста главы компании «Форум» Дмитрия Михальченко до 21 июня, сообщила пресс-служба суда.
Обновлено в 09:35
Политика
В России впервые применили закон об оскорблении госсимволов
Генпрокуратура России впервые применила закон о недопустимости оскорбления государственных символов, сообщает TJournal.
Обновлено в 07:35
Футбол
Матч за Суперкубок России пройдёт на «ВТБ Арене»
Матч за Суперкубок России 6 июля 2019 года пройдёт на обновлённой "ВТБ Арене". Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.
Обновлено в 11:05
Политика
«Порошенко отбился от рук Европы»: Лавров о ситуации на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинский лидер Петр Порошенко "отбился от рук" Европы, потому что у него есть "заступники" в США.
Обновлено в 10:24
Происшествия
Учитель труда «погладил» шаловливого школьника утюгом
Полиция начала проверку по обращению жительницы Воронежской области, заявившей, что ее сына на уроке учитель специально обжег утюгом.
Обновлено в 11:04
Финансы
Фонд национального благосостояния за март сократился на 1,5%
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за март 2019 года снизился на 1,5%, достигнув 3,828 трлн рублей на 1 апреля, что эквивалентно $59,138 млрд, сообщается в пресс-релизе Минфина РФ.
Обновлено в 09:04
Авто
УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой
Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.
Обновлено вчера в 12:03
Игры
Создатели RAGE 2 представили список чит-кодов для шутера
Обновлено в 11:20
Происшествия
Нападение на племянницу Скрипаля попало на видео
Обновлено в 04:30