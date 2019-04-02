Зидан: «Не могу представить себе будущее без Варана и не хочу»Sport24.ru 10:48

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не намерен расставаться с защитником Рафаэлем Вараном, который, по данным СМИ, хочет покинуть мадридский клуб.

Зидан: «Не могу представить себе будущее без Варана и не хочу»

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