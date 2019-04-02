Зидан: «Не могу представить себе будущее без Варана и не хочу»Sport24.ru 10:48

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не намерен расставаться с защитником Рафаэлем Вараном, который, по данным СМИ, хочет покинуть мадридский клуб.

Зидан: «Не могу представить себе будущее без Варана и не хочу»

Политика Президент Алжира подал в отставку Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика уведомил Конституционный совет о своей отставке с поста главы государства, сообщило официальное информагентство АПС.

Шоу-бизнес Иосиф Пригожин празднует свой юбилей Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин 2 апреля празднует свой юбилей.

Происшествия В Польше задержан вывезший троих детей из Швеции россиянин Органы ювенальной юстиции Швеции забрали троих детей из семьи Лисовых, когда их мама тяжело заболела.

Космос Телескоп TESS обнаружил свою первую экзокомету Как говорят исследователи, они обнаружили еще ряд подобных событий, которые могут указывать на большее число экзопланет, однако меньше размеров.

Политика Washington Post рассказала о «российской проблеме» в Венесуэле Действия России в Венесуэле представляют для администрации президента США Дональда Трампа проблему, пишет The Washington Post.

Экономика ФАС предложила отменить комиссию за снятие наличных Федеральная антимонопольная служба вынесла предложение об обнулении комиссий для граждан при снятии наличных в банкоматах, в рамках борьбы с «зарплатным рабством», сообщают «Известия» со ссылкой на ФАС.

Наука Китайцы обманули автопилот Tesla с помощью наклеек на асфальте Ещё специалисты Tencent Keen Security Lab обманули камеры автомобиля, показывая странное изображение (посмотрите ролик), – система думала, что пошёл дождь и включала дворники.

Здоровье Роспотребнадзор сообщил о 101 случае заболевания корью в Крыму В Республике Крым и в Севастополе зарегистрирован 101 подтвержденный случай заболевания корью, в том числе 5 – в Севастополе.

Политика The American Conservative (США): уничтожение консерваторов (The American Conservative) Группа сотрудников под названием «Гуглеры против трансфобии» сообщила в понедельник на вебсайте «Медиум» (Medium), что назначив в состав совета президента фонда Кей Коулс Джеймс (Kay Coles James), «Гугл» «ясно дал понять, что для него близость к власти важнее благополучия трансгендеров, ЛГБТ и иммигрантов».

Авто Ford начал распродажу автомобилей в России Ford Sollers снижает цены на машины после объявления об уходе из легкового сегмента российского рынка - модели Fiesta, Focus, Kuga и Explorer можно приобрести со скидкой до 585 тысяч рублей, сообщает компания.

Шоу-бизнес Как расчетливая Кейт Миддлтон окрутила наивного принца Уильяма Якобы Кейт Миддлтон шла на всевозможные ухищрения, чтобы сблизиться с принцем Уильямом.

Происшествия После взрыва в военной академии в Петербурге заведено уголовное дело Дело возбуждено по факту покушения на убийство Уголовное дело заведено по факту взрыва в Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского, передает ТАСС со ссылкой на СКР.

Космос Российским космонавтам на МКС устроят «вечный май» Ученый отметил, что динамические светильники предназначены для того, чтобы решать проблему десинхроноза, которая может возникнуть у космонавтов на МКС и в дальних космических полетах.

Армия и оружие В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма» Как пишет украинский портал Ukrinform, с сентября 2016 года Червона воевала в зоне боевых действий в составе батальона "Донбасс-Украина", у нее был позывной "Ведьма".

Происшествия В Госдуме предложили ужесточить наказание за «пьяные» ДТП В Госдуме предложили ужесточить наказание за "пьяные" ДТП, сообщил депутат от "Единой России" Андрей Исаев.

Политика Новый президент Казахстана поддержал переход на латиницу Как сообщает Sputnik Казахстан, президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что переход казахского языка на латиницу является важным этапом духовной модернизации.

Происшествия Адвокат: Кокорина и Мамаева могут освободить на ближайшем суде Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов считает, что его клиента, а также хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и брата форварда Кирилла могут освободить из-под ареста 3 апреля, передает "Спорт-Экспресс".

Экономика Власти Венесуэлы начинают плановые отключения электроэнергии Власти Венесуэлы начинают плановые отключения электроэнергии в ряде районов страны, необходимые для стабилизации работы энергосистемы, заявил вице-президент, министр связи и информации страны Хорхе Родригес.

Игры BioWare прокомментировала расследование Kotaku о проблемах Anthem Вечером 2 апреля Kotaku выпустила масштабное расследование об истории разработки Anthem и причинах провала проекта, ставшего самым низкооценённым релизом BioWare в истории.

Политика МИД Колумбии ответил на предостережение Совета Федерации о Венесуэле МИД Колумбии отреагировал на предостережение, которое в адрес властей страны направил российский Совет Федерации.

Финансы Фонд национального благосостояния за март сократился на 1,5% Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за март 2019 года снизился на 1,5%, достигнув 3,828 трлн рублей на 1 апреля, что эквивалентно $59,138 млрд, сообщается в пресс-релизе Минфина РФ.

Общество В ООН спрогнозировали численность населения Земли к 2050 году «Сегодня население мира, численность которого в 2019 году составила 7,7 млрд человек, продолжает расти и к 2050 году достигнет 9,7 млрд человек, а к концу столетия увеличится примерно до 11 млрд человек», — говорится в докладе.