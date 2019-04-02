Футбол
Зидан: «Не могу представить себе будущее без Варана и не хочу»Sport24.ru 10:48
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не намерен расставаться с защитником Рафаэлем Вараном, который, по данным СМИ, хочет покинуть мадридский клуб.
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 19:51, Ашберн
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Ford начал распродажу автомобилей в России
Ford Sollers снижает цены на машины после объявления об уходе из легкового сегмента российского рынка - модели Fiesta, Focus, Kuga и Explorer можно приобрести со скидкой до 585 тысяч рублей, сообщает компания.
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Обновлено в 14:58
Происшествия
После взрыва в военной академии в Петербурге заведено уголовное дело
Дело возбуждено по факту покушения на убийство Уголовное дело заведено по факту взрыва в Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского, передает ТАСС со ссылкой на СКР.
Обновлено в 10:59
Космос
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Сегодня, 2 апреля, состоялся торжественный старт производства Largus CNG.
Обновлено в 12:26
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Адвокат: Кокорина и Мамаева могут освободить на ближайшем суде
Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов считает, что его клиента, а также хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и брата форварда Кирилла могут освободить из-под ареста 3 апреля, передает "Спорт-Экспресс".
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МИД Колумбии ответил на предостережение Совета Федерации о Венесуэле
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«Сегодня население мира, численность которого в 2019 году составила 7,7 млрд человек, продолжает расти и к 2050 году достигнет 9,7 млрд человек, а к концу столетия увеличится примерно до 11 млрд человек», — говорится в докладе.
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Кино
Новый трейлер «Мстители: Финал» появился в сети
В официальном YouTube-аккаунте студии Marvel опубликован новый трейлер последней части фильма о приключениях супергероев «Мстители: Финал», сообщает RT.
Обновлено в 11:53