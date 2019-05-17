Футбол
Зидан — о ситуации с сыном и Луниным: делаю то, что считаю нужнымЧемпионат 06:59
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал решение сделать сына, Луку, вторым вратарём команды в следующем сезоне. В клубе же настаивают на том, что эта роль должна достаться украинцу Андрею Лунину, который нынешний сезон на правах аренды проводит в «Леганесе».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 10:24, Ашберн
Происшествия
В Саратове возбудили дело на полицейского, сбившего насмерть подростка
Следователи в Саратове возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции, который пьяным совершил ДТП, где погиб ребенок, говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой управления СК РФ по области.
Обновлено в 07:24
Футбол
«Спартак» претендует на хавбека «Славии» Сучека
Напомним, что "Славия" с Сучеком в составе была близка к тому, чтобы выбить "Челси" из Лиги Европы.
Обновлено в 02:47
Политика
Зеленский заявил, что Украина вернет Крым
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украина вернет Крым.
Обновлено в 04:18
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Хоккей
Сборная России победила команду Латвии на ЧМ-2019
Мужская хоккейная сборная команда России обыграла команду Латвии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, проходящего в Словакии.
Обновлено в 08:48
Политика
Рабочая группа по ЧП с «Дружбой» представит первые результаты 20 мая
По итогам переговоров вице-премьеров России и Белоруссии Дмитрия Козака и Игоря Ляшенко 16 мая была достигнута договорённость о создании рабочей группы из восьми человек для оценки фактических убытков из-за ЧП в "Дружбе" и способов компенсации.
Обновлено в 05:50
Общество
Прокуратура отправила школы на переэкзаменовку
На сей раз нападению подверглись казанские гимназисты, а премьер России Дмитрий Медведев вновь поручил профильным ведомствам проанализировать требования к безопасности в школах.
Обновлено вчера в 18:11
Политика
Киршнер заявила о планах баллотироваться в вице-президенты Аргентины
Бывший лидер Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер заявила, что намерена баллотироваться в вице-президенты страны.
Обновлено в 08:57
Музыка
«Первый канал» аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Обновлено 16 мая в 11:37
Авто
Уникальный пикап РАФ выставили на продажу за 350 тысяч рублей
Обновлено в 09:04
Музыка
Финалист «Голос. Дети» высмеял итоги шоу в рекламе
Обновлено в 09:41
Общество
Прах Доренко захоронили на Троекуровском кладбище
Прах журналиста Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает "Говорит Москва".
Обновлено в 06:35
Общество
Мэр Екатеринбурга согласился на референдум о храме в центре города
В результате мэр Екатеринбурга Александр Высокинский пообещал передать информацию о результатах обсуждения в городскую думу и обратиться к депутатам с предложением провести референдум.
Обновлено в 05:01
Политика
В Ливии опасаются сокращения добычи нефти на 95%
Глава ливийской Национальной нефтяной корпорации (NOC) Мустафа Саналла заявил, в стране может почти прекратиться добыча нефти.
Обновлено в 10:11
Армия и оружие
Несколько стран Персидского залива разрешили Штатам разместить войска
Саудовская Аравия и ряд других стран Персидского залива ответили согласием на просьбу США разместить войска на их территории и корабли в их территориальных водах, сообщает газета "Аш-Шарк аль-аусат".
Обновлено в 10:16
Армия и оружие
ВСУ шесть раз за сутки обстреляли территорию ЛНР
Обновлено в 02:37
Музыка
В Тель-Авиве сегодня пройдет финал «Евровидения»
Обновлено в 04:27
Здоровье
Названы причины роста заболеваемости раком кишечника
Число случаев заболеваемости колоректальным раком (злокачественная опухоль прямой кишки) среди людей младше 50 лет значительно возросло за последние 10 лет в странах с высоким уровнем дохода, пишет Medicalxpress.
Обновлено вчера в 23:54
Шоу-бизнес
Бузова разочаровалась в очередном возлюбленном
Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала о разочаровании в очередном возлюбленном.
Обновлено в 08:20
Армия и оружие
В Ростовской области состоялось торжественное открытие «Вахты памяти»
В Мясниковском районе Ростовской области под руководством командующего объединением ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) генерал-майора Николая Гостева состоялось торжественное открытие героико-патриотической акции «Вахты Памяти».
Обновлено в 09:25
Армия и оружие
В ДНР сбили ударный беспилотник ВСУ
Обновлено в 08:26
Шоу-бизнес
Леди Габриэлла Виндзор впервые вышла замуж в 38 лет
Леди Габриэлла Виндзор впервые вышла замуж в 38 лет.
Обновлено в 10:05
Хоккей
Ковальчук: у Латвии была тройная мотивация, они пытались нас вывести
Капитан сборной России Илья Ковальчук поделился эмоциями после игры с Латвией (3:1).
Обновлено в 09:09
Политика
Штрахе заявил, что на скандальном видео была гражданка Латвии
Хайнц-Кристиан Штрахе, в субботу объявивший об отставке с поста вице-канцлера Австрии и председателя Австрийской партии свободы, на фоне скандала с видеозаписью упомянул гражданку Латвии, а не России.
Обновлено в 09:57
Гаджеты
Unisoc готовится к производству 5G-модемов
Компания Unisoc (ранее — Spreadtrum) в ближайшее время организует производство 5G-модема для мобильных устройств нового поколения, о чём сообщает ресурс DigiTimes.
Обновлено в 03:46
Космос
Мощная магнитная буря на Земле завершилась
Мощная магнитная буря уровня 3 завершилась - магнитосфера Земли вернулась в спокойное состояние, согласно материалам на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН).
Обновлено 15 мая в 03:15
Происшествия
Три человека погибли в ДТП на Носовихинском шоссе под Москвой
Три человека, среди которых ребенок, погибли в результате ДТП на Носовихинском шоссе в Московской области.
Обновлено в 07:41
Политика
В США раскрыли «настоящую» цену Су-57
76 российских истребителей пятого поколения Су-57 не могут стоить 170 миллиардов рублей, полагает The Drive.
Обновлено в 07:00