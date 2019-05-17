Футбол

Зидан — о ситуации с сыном и Луниным: делаю то, что считаю нужнымЧемпионат 06:59

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал решение сделать сына, Луку, вторым вратарём команды в следующем сезоне. В клубе же настаивают на том, что эта роль должна достаться украинцу Андрею Лунину, который нынешний сезон на правах аренды проводит в «Леганесе».
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Зидан: «Если я не смогу выбирать состав „Реала“, я уйду»

Soccer.ru09:53

Зидан намекнул, что Кейлор Навас останется в «Реале»

Спорт-Экспресс10:06

Зидан объяснил, почему сделал сына вторым вратарем, а не Лунина

Советский спорт07:27

Зинедин Зидан: «Если в „Реале“ я не буду делать то, что хочу, я уйду»

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Зидан: «В „Реале“ решения по составу принимать буду я, иначе уйду»

Sport24.ru10:14

Зидан — о ситуации с сыном и Луниным: делаю то, что считаю нужным

Чемпионат06:59

Между руководством «Реала» и Зиданом возникли разногласия

Sport.ruвчера в 06:30
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Происшествия

В Саратове возбудили дело на полицейского, сбившего насмерть подростка

Следователи в Саратове возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции, который пьяным совершил ДТП, где погиб ребенок, говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой управления СК РФ по области.
Обновлено в 07:24
Футбол

«Спартак» претендует на хавбека «Славии» Сучека

Напомним, что "Славия" с Сучеком в составе была близка к тому, чтобы выбить "Челси" из Лиги Европы.
Обновлено в 02:47
Политика

Зеленский заявил, что Украина вернет Крым

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украина вернет Крым.
Обновлено в 04:18
Происшествия

Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Хоккей

Сборная России победила команду Латвии на ЧМ-2019

Мужская хоккейная сборная команда России обыграла команду Латвии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, проходящего в Словакии.
Обновлено в 08:48
Политика

Рабочая группа по ЧП с «Дружбой» представит первые результаты 20 мая

По итогам переговоров вице-премьеров России и Белоруссии Дмитрия Козака и Игоря Ляшенко 16 мая была достигнута договорённость о создании рабочей группы из восьми человек для оценки фактических убытков из-за ЧП в "Дружбе" и способов компенсации.
Обновлено в 05:50
Общество

Прокуратура отправила школы на переэкзаменовку

На сей раз нападению подверглись казанские гимназисты, а премьер России Дмитрий Медведев вновь поручил профильным ведомствам проанализировать требования к безопасности в школах.
Обновлено вчера в 18:11
Политика

Киршнер заявила о планах баллотироваться в вице-президенты Аргентины

Бывший лидер Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер заявила, что намерена баллотироваться в вице-президенты страны.
Обновлено в 08:57
Музыка

«Первый канал» аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Обновлено 16 мая в 11:37
Авто

Уникальный пикап РАФ выставили на продажу за 350 тысяч рублей

Обновлено в 09:04
Музыка

Финалист «Голос. Дети» высмеял итоги шоу в рекламе

Обновлено в 09:41
Общество

Прах Доренко захоронили на Троекуровском кладбище

Прах журналиста Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает "Говорит Москва".
Обновлено в 06:35
Происшествия

Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию

Обновлено в 07:44
Музыка

Сергей Лазарев сделал откровенное селфи перед финалом Евровидения

Обновлено в 03:08
Общество

Мэр Екатеринбурга согласился на референдум о храме в центре города

В результате мэр Екатеринбурга Александр Высокинский пообещал передать информацию о результатах обсуждения в городскую думу и обратиться к депутатам с предложением провести референдум.
Обновлено в 05:01
Политика

В Ливии опасаются сокращения добычи нефти на 95%

Глава ливийской Национальной нефтяной корпорации (NOC) Мустафа Саналла заявил, в стране может почти прекратиться добыча нефти.
Обновлено в 10:11
Армия и оружие

Несколько стран Персидского залива разрешили Штатам разместить войска

Саудовская Аравия и ряд других стран Персидского залива ответили согласием на просьбу США разместить войска на их территории и корабли в их территориальных водах, сообщает газета "Аш-Шарк аль-аусат".
Обновлено в 10:16
Армия и оружие

ВСУ шесть раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

Обновлено в 02:37
Музыка

В Тель-Авиве сегодня пройдет финал «Евровидения»

Обновлено в 04:27
Здоровье

Названы причины роста заболеваемости раком кишечника

Число случаев заболеваемости колоректальным раком (злокачественная опухоль прямой кишки) среди людей младше 50 лет значительно возросло за последние 10 лет в странах с высоким уровнем дохода, пишет Medicalxpress.
Обновлено вчера в 23:54
Шоу-бизнес

Бузова разочаровалась в очередном возлюбленном

Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала о разочаровании в очередном возлюбленном.
Обновлено в 08:20
Армия и оружие

В Ростовской области состоялось торжественное открытие «Вахты памяти»

В Мясниковском районе Ростовской области под руководством командующего объединением ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) генерал-майора Николая Гостева состоялось торжественное открытие героико-патриотической акции «Вахты Памяти».
Обновлено в 09:25
Армия и оружие

В ДНР сбили ударный беспилотник ВСУ

Обновлено в 08:26
Шоу-бизнес

Леди Габриэлла Виндзор впервые вышла замуж в 38 лет

Леди Габриэлла Виндзор впервые вышла замуж в 38 лет.
Обновлено в 10:05
Хоккей

Ковальчук: у Латвии была тройная мотивация, они пытались нас вывести

Капитан сборной России Илья Ковальчук поделился эмоциями после игры с Латвией (3:1).
Обновлено в 09:09
Политика

Штрахе заявил, что на скандальном видео была гражданка Латвии

Хайнц-Кристиан Штрахе, в субботу объявивший об отставке с поста вице-канцлера Австрии и председателя Австрийской партии свободы, на фоне скандала с видеозаписью упомянул гражданку Латвии, а не России.
Обновлено в 09:57
Гаджеты

Unisoc готовится к производству 5G-модемов

Компания Unisoc (ранее — Spreadtrum) в ближайшее время организует производство 5G-модема для мобильных устройств нового поколения, о чём сообщает ресурс DigiTimes.
Обновлено в 03:46
Космос

Мощная магнитная буря на Земле завершилась

Мощная магнитная буря уровня 3 завершилась - магнитосфера Земли вернулась в спокойное состояние, согласно материалам на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН).
Обновлено 15 мая в 03:15
Происшествия

Три человека погибли в ДТП на Носовихинском шоссе под Москвой

Три человека, среди которых ребенок, погибли в результате ДТП на Носовихинском шоссе в Московской области.
Обновлено в 07:41
Политика

В США раскрыли «настоящую» цену Су-57

76 российских истребителей пятого поколения Су-57 не могут стоить 170 миллиардов рублей, полагает The Drive.
Обновлено в 07:00
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Зинедин Зидан
Французский футболист
Французский футболист и тренер кабильского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
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