Зидан: «Не думаю, что Навас уйдет из „Реала“»Soccer.ru 09:14

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан отказался подтверждать информацию о том, что голкипер Кейлор Навас покинет команду по окончании сезона.

Зидан: «Не думаю, что Навас уйдет из „Реала“»

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