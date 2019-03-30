Футбол
Зидан: «Мне очень нравится Погба, но он игрок „Манчестер Юнайтед“»Sport24.ru 09:18
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказал мнение о полузащитнике «Манчестер Юнайтед» Поле Погба, которого сватают в мадридский клуб.
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Футбол
Кононов заявил, что матч «Спартака» с «Ахматом» получился нервным
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу своих подопечных над грозненским «Ахматом» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 12:02
Авто
Производство Lifan в России и планы на будущее
По информации редакции, у компании Lifan уже есть новая производственная площадка, которая скоро заработает вместо остановившегося конвейера черкесского завода «Дервейс».
Обновлено в 14:31
Политика
Президент Сербии объяснил, почему не признает Крым частью РФ
Сербский президент Александр Вучич объяснил позицию Белграда по поводу непризнания Крыма частью Российской Федерации.
Обновлено в 07:44
Экономика
Названы лучшие районы Петербурга для заработка на приезжих
Больше всего дохода от аренды в Санкт-Петербурге могут получить владельцы жилья, расположенного рядом со станциями метро пересадочного узла «Садовая» — «Сенная площадь» — «Спасская».
Обновлено вчера в 16:09
Общество
Названы наиболее стабильные сферы труда в России
Наиболее стабильными сферами труда в России оказались промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит, сообщает ВНИИ труда Минтруда в субботу, 30 марта.
Обновлено в 02:03
Происшествия
Полиция применила слезоточивый газ на акции «желтых жилетов» в Париже
В Париже полиция применила слезоточивый газ против участников акции протеста "желтых жилетов", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 10:07
Происшествия
В отделе полиции в Казани обнаружено тело следователя
Сегодня, 30 марта, в отделе полиции «Сафиуллина» УМВД России по Казани было обнаружено тело следователя с огнестрельным ранением.
Обновлено в 05:17
Хоккей
Завгородний подписал контракт новичка с «Калгари»
С сезона-2017/18 хоккеист выступает в Северной Америке в лиге QMJHL за команду Римоуски Океаник.
Обновлено в 15:56
Футбол
«Чемпионат»: зарплата Игнатьева и Сулейманова в «Краснодаре» увеличилась до 600 тысяч рублей в месяц
По информации «Чемпионата», зарплата футболистов в клубе увеличилась с 200 тысяч рублей до 600 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 16:02
Армия и оружие
Новый транспортник Ил-112В совершил первый полет
На Воронежском авиастроительном объединении в субботу, 30 марта, новый российский военно-транспортный самолет Ил-112В поднялся в воздух с аэродрома, чтобы совершить свой первый полет.
Обновлено в 05:49
Армия и оружие
Израиль зафиксировал пять запусков ракет из сектора Газа
Запуски пяти ракет по Израилю из сектора Газа были зафиксированы в воскресенье израильскими военными.
Обновлено в 18:45
Общество
Цукерберг требует госрегулирования интернета
Основатель Facebook Марк Цукерберг призвал правительства играть более значительную роль в регулировании интернета.
Обновлено в 17:34
Футбол
Хет-трик Поульсена помог «Лейпцигу» разгромить «Герту»
Встреча, состоявшаяся в Лейпциге, завершилась со счетом 5:0. Хет-трик оформил Юссуф Поульсен (27, 56 и 62-я минута), по голу забили Эмиль Форсберг (17) и Амаду Хайдара (64).
Обновлено в 16:12
Автоспорт
Грожан оштрафован стюардами на три позиции
Пилот «Хааса» Ромен Грожан потеряет три позиции на старте Гран-при Бахрейна, сообщает пресс-служба ФИА.
Обновлено в 14:25
Технологии
Facebook намерен ужесточить правила прямых трансляций
Операционный директор Facebook Шерил Сэндберг рассказала, что в компании задумались по поводу ограничений на прямые трансляции после теракта в Новой Зеландии.
Обновлено в 17:22
Политика
Слуцкий сделал тревожное заявление о выборах на Украине
Слуцкий задался вопросом, о какой легитимности выборов может идти речь, если уже на старте подрывается их легитимность.
Обновлено в 16:18
Политика
Украина переходит на летнее время
Впервые Украина перешла на летнее время в 1981 году, а в 1990 году было решено установить на украинской территории время второго часового пояса (восточноевропейское время или UTC+2).
Обновлено в 18:41
Экономика
В России могут изменить правила зачисления зарплат
Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект об изменении правил зачислении заработных плат россиянам.
Обновлено вчера в 22:57
Шоу-бизнес
Вернувшуюся на Украину певицу Maruv обокрали в аэропорту
В аэропорту «Борисполь» неизвестные обокрали украинскую певицу Maruv. Это произошло после ее возвращения на родину из Израиля.
Обновлено в 18:29
Армия и оружие
ВСУ в Донбассе привели в высшую степень боевой готовности
Бойцов оперативно-тактической группировки «Восток» Вооруженных сил Украины (ВСУ) перевели на высшую степень боевой готовности в преддверии очередных выборов главы государства, сообщил глава пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов в субботу, 30 марта.
Обновлено в 08:47
Шоу-бизнес
Ольга Орлова рассказала о последних днях жизни Жанны Фриске
В рамках телепроекта «Секрет на миллион» российская певица Ольга Орлова в разговоре с Лерой Кудрявцевой рассказала о последних днях жизни Жанны Фриске.
Обновлено вчера в 13:40
Политика
Спецназ СБУ отправили патрулировать улицы перед выборами
По данным ведомства, к патрулированию улиц, вокзалов, автостанций и аэропортов на Украине приступили спецназовцы подразделения "Альфа".
Обновлено в 09:02
Экономика
Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа
Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено в 09:22
Экономика
Минюст подготовил законопроект для смягчения валютного контроля
Министерство юстиции России разработало проект федерального закона по смягчению валютного контроля.
Обновлено вчера в 12:54
Кино
Фильм Лунгина «Братство» покажут на закрытии ММКФ
Программный директор ММКФ Кирилл Разлогов сообщил о своём решении презентовать на закрытии этого крупного фестиваля кинокартину режиссёра Павла Лунгина "Братство", отметив, что данный фильм станет мировой премьерой несмотря на то, что она вызвала неоднозначную реакцию, в том числе и среди членов Совфеда, которые сочли её "непатриотичной".
Обновлено вчера в 08:11
Космос
Появилось видео полета самолета для космонавтов Ту-204-300
Обновлено в 05:21