Футбол

Зидан: «Мне очень нравится Погба, но он игрок „Манчестер Юнайтед“»Sport24.ru 09:18

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказал мнение о полузащитнике «Манчестер Юнайтед» Поле Погба, которого сватают в мадридский клуб.
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Зидан: "Почему бы Погба не перейти в "Реал"?"

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Зидан: Варан счастлив в «Реале», не вижу ничего из того, о чём пишут СМИ

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Зидан рассказал о своем отношении к Погба

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"Почему бы и нет?" Зидан - о желании Погба перейти в "Реал"

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Зидан: «Мне нравится Погба, но это не новость»

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Зидан: «Мне очень нравится Погба, но он игрок „Манчестер Юнайтед“»

Sport24.ru09:18

Зинедин Зидан: «Погба – особенный игрок, он мне нравится. Мало кто может делать то же, что Поль»

Sports.ru08:59
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Футбол

Кононов заявил, что матч «Спартака» с «Ахматом» получился нервным

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу своих подопечных над грозненским «Ахматом» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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СК проверит обстоятельства страшной гибели российского автогонщика

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Производство Lifan в России и планы на будущее

По информации редакции, у компании Lifan уже есть новая производственная площадка, которая скоро заработает вместо остановившегося конвейера черкесского завода «Дервейс».
Обновлено в 14:31
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Президент Сербии объяснил, почему не признает Крым частью РФ

Сербский президент Александр Вучич объяснил позицию Белграда по поводу непризнания Крыма частью Российской Федерации.
Обновлено в 07:44
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Названы лучшие районы Петербурга для заработка на приезжих

Больше всего дохода от аренды в Санкт-Петербурге могут получить владельцы жилья, расположенного рядом со станциями метро пересадочного узла «Садовая» — «Сенная площадь» — «Спасская».
Обновлено вчера в 16:09
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Названы наиболее стабильные сферы труда в России

Наиболее стабильными сферами труда в России оказались промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит, сообщает ВНИИ труда Минтруда в субботу, 30 марта.
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Полиция применила слезоточивый газ на акции «желтых жилетов» в Париже

В Париже полиция применила слезоточивый газ против участников акции протеста "желтых жилетов", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 10:07
Происшествия

В отделе полиции в Казани обнаружено тело следователя

Сегодня, 30 марта, в отделе полиции «Сафиуллина» УМВД России по Казани было обнаружено тело следователя с огнестрельным ранением.
Обновлено в 05:17
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Завгородний подписал контракт новичка с «Калгари»

С сезона-2017/18 хоккеист выступает в Северной Америке в лиге QMJHL за команду Римоуски Океаник.
Обновлено в 15:56
Футбол

«Чемпионат»: зарплата Игнатьева и Сулейманова в «Краснодаре» увеличилась до 600 тысяч рублей в месяц

По информации «Чемпионата», зарплата футболистов в клубе увеличилась с 200 тысяч рублей до 600 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 16:02
Армия и оружие

Новый транспортник Ил-112В совершил первый полет

На Воронежском авиастроительном объединении в субботу, 30 марта, новый российский военно-транспортный самолет Ил-112В поднялся в воздух с аэродрома, чтобы совершить свой первый полет.
Обновлено в 05:49
Футбол

«Витессу» не хватило хет-трика Бейтинка для победы над «Ден Хагом»

Обновлено в 15:29
Армия и оружие

Израиль зафиксировал пять запусков ракет из сектора Газа

Запуски пяти ракет по Израилю из сектора Газа были зафиксированы в воскресенье израильскими военными.
Обновлено в 18:45
Общество

Цукерберг требует госрегулирования интернета

Основатель Facebook Марк Цукерберг призвал правительства играть более значительную роль в регулировании интернета.
Обновлено в 17:34
Футбол

Хет-трик Поульсена помог «Лейпцигу» разгромить «Герту»

Встреча, состоявшаяся в Лейпциге, завершилась со счетом 5:0. Хет-трик оформил Юссуф Поульсен (27, 56 и 62-я минута), по голу забили Эмиль Форсберг (17) и Амаду Хайдара (64).
Обновлено в 16:12
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Грожан оштрафован стюардами на три позиции

Пилот «Хааса» Ромен Грожан потеряет три позиции на старте Гран-при Бахрейна, сообщает пресс-служба ФИА.
Обновлено в 14:25
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Facebook намерен ужесточить правила прямых трансляций

Операционный директор Facebook Шерил Сэндберг рассказала, что в компании задумались по поводу ограничений на прямые трансляции после теракта в Новой Зеландии.
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Слуцкий задался вопросом, о какой легитимности выборов может идти речь, если уже на старте подрывается их легитимность.
Обновлено в 16:18
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Украина переходит на летнее время

Впервые Украина перешла на летнее время в 1981 году, а в 1990 году было решено установить на украинской территории время второго часового пояса (восточноевропейское время или UTC+2).
Обновлено в 18:41
Экономика

В России могут изменить правила зачисления зарплат

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект об изменении правил зачислении заработных плат россиянам.
Обновлено вчера в 22:57
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Вернувшуюся на Украину певицу Maruv обокрали в аэропорту

В аэропорту «Борисполь» неизвестные обокрали украинскую певицу Maruv. Это произошло после ее возвращения на родину из Израиля.
Обновлено в 18:29
Армия и оружие

ВСУ в Донбассе привели в высшую степень боевой готовности

Бойцов оперативно-тактической группировки «Восток» Вооруженных сил Украины (ВСУ) перевели на высшую степень боевой готовности в преддверии очередных выборов главы государства, сообщил глава пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов в субботу, 30 марта.
Обновлено в 08:47
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Ольга Орлова рассказала о последних днях жизни Жанны Фриске

В рамках телепроекта «Секрет на миллион» российская певица Ольга Орлова в разговоре с Лерой Кудрявцевой рассказала о последних днях жизни Жанны Фриске.
Обновлено вчера в 13:40
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Спецназ СБУ отправили патрулировать улицы перед выборами

По данным ведомства, к патрулированию улиц, вокзалов, автостанций и аэропортов на Украине приступили спецназовцы подразделения "Альфа".
Обновлено в 09:02
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Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа

Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено в 09:22
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Минюст подготовил законопроект для смягчения валютного контроля

Министерство юстиции России разработало проект федерального закона по смягчению валютного контроля.
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Суд арестовал виновника ДТП с двумя погибшими на Можайском шоссе

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Фильм Лунгина «Братство» покажут на закрытии ММКФ

Программный директор ММКФ Кирилл Разлогов сообщил о своём решении презентовать на закрытии этого крупного фестиваля кинокартину режиссёра Павла Лунгина "Братство", отметив, что данный фильм станет мировой премьерой несмотря на то, что она вызвала неоднозначную реакцию, в том числе и среди членов Совфеда, которые сочли её "непатриотичной".
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Появилось видео полета самолета для космонавтов Ту-204-300

Обновлено в 05:21
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Поль Погба
Французский футболист
Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
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Зинедин Зидан
Французский футболист
Французский футболист и тренер кабильского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
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