Футбол

Зидан: «Мне нравится Погба, но это не новость»ProstoProSport 09:43

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказался об игре полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
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Зидан: «Мне очень нравится Погба, но он игрок „Манчестер Юнайтед“»

Sport24.ru09:18

Зидан: "Почему бы Погба не перейти в "Реал"?"

Евро-футбол.ру10:44

Зидан: «Мне нравится Погба, но это не новость»

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Зидан рассказал о своем отношении к Погба

Советский спорт10:57

Зидан: Погба мне нравится, если он окажется на рынке, «Реал» поборется за него

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Зинедин Зидан: «Погба – особенный игрок, он мне нравится. Мало кто может делать то же, что Поль»

Sports.ru08:59
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Названы причины частого желания ходить в туалет по ночам

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Происшествия

В Москве загорелся «Олимпийский»

В здании спорткомплекса «Олимпийский» в Москве произошло возгорание, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 12:09
Автоспорт

Гонщик «Феррари» Леклер выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна

Обновлено в 12:20
Авто

На базе ИЖ-227151 построили кастом-пикап

Обновлено в 04:24
Политика

Порошенко оговорился, пытаясь пожаловаться на Москву

В эфире телеканала "Украина" политик рассуждал о ситуации в Донбассе, пытаясь переложить ответственность за происходящее с украинского руководства на Россию.
Обновлено в 10:45
Политика

Reuters: Трамп предлагал Ким Чен Ыну отдать ядерное оружие

Обновлено вчера в 20:26
Футбол

Волгоградский «Ротор» обыграл «Зенит-2» в Санкт-Петербурге

Футбольный клуб «Ротор» одержал победу над командой Владислава Радимова. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу волгоградцев.
Обновлено в 07:45
Авто

5 основных причин почему машина не заводится

Обновлено в 10:24
Экономика

Правила зачисления зарплаты в России могут измениться

Правительство РФ инициировало законопроект об изменении порядка зачисления зарплаты россиянам.
Обновлено в 00:02
Транспорт

Восемь станций метро на «фиолетовой» ветке закроют с 6 апреля

С 6 по 10 апреля включительно на Таганско-Краснопресненской ветке метро будут закрыты станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники", сообщает пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 08:48
Экономика

Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа

Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено в 09:22
Авто

Удешевленный Kia Sportage пользуется ажиотажным спросом в Китае

Обновлено в 01:20
Хоккей

ЦСКА обыграл СКА во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина

Обновлено в 12:37
Религия

Папа Римский Франциск продолжит в Марокко межрелигиозный диалог

Обновлено вчера в 17:05
Общество

В Госдуме оценили флешмоб учителей с фото в купальниках

Заместитель председателя думского комитета по культуре Елена Драпеко в интервью радиостанции "Говорит Москва" прокомментировала флешмоб российских учителей, публикующих фотографии в купальниках.
Обновлено в 11:48
Шоу-бизнес

Первый муж Началовой объяснил свое отсутствие на похоронах

Обновлено в 11:16
Происшествия

Виновник смертельного ДТП на Можайском шоссе арестован на два месяца

Дорогомиловский суд Москвы вынес определение об аресте уроженца Чечни Муслима Джамбекова, обвиняемого в совершении смертельного ДТП на Можайском шоссе столицы.
Обновлено в 11:36
Экономика

ПФР назвал размер социальной пенсии после индексации

Обновлено вчера в 11:21
Происшествия

В российском городе погибла замученная синяя собака

Обновлено в 10:48
Армия и оружие

В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю

Конвенция Монтре от 1936 года определяет режим черноморских проливов Босфор и Дарданеллы.
Обновлено в 06:02
Финансы

Госбанк Пакистана поднял ключевую ставку, чтобы остановить инфляцию

29 марта Государственный Банк Пакистана (центробанк) заявил о повышении ключевой ставки на 50 базовых пунктов до 10,75%.
Обновлено в 08:57
Политика

Венгрия хочет получать азербайджанский газ

Сийярто заявил, что Венгрия заинтересована в том, чтобы с 2021 года «приобщиться» к увеличенной добыче природного газа в Азербайджане и поставкам, предназначенным для Европы.
Обновлено в 10:54
Армия и оружие

Украина обвинила Россию в намерении сорвать выборы силовым путем

Глава украинского оборонного ведомства Степан Полторак считает, что Российская Федерация попытается силовым методом сорвать выборы президента Украины.
Обновлено в 10:51
Политика

На Украине наступил «день тишины» перед президентскими выборами

Обновлено вчера в 18:00
Политика

Путин подписал указ о призыве в армию

По указу президента 135 тысяч человек будут призваны в армию этой весной. Начнется призыв 1 апреля, а завершится 15 июля.
Обновлено в 12:12
Политика

40 тысяч палестинцев вышли на протесты на границе Газы и Израиля

Обновлено в 11:25
Политика

В Ингушетии рассказали о рейдах по изъятию оружия у населения

Председатель совета тейпов ингушского народа Малсаг Ужахов заявил, что в Ингушетии проходят полицейские рейды по изъятию оружия у населения, сообщает «Медуза».
Обновлено в 10:42
Армия и оружие

ЗРК С-350 «Витязь» завершает госиспытания на полигоне Ашулук

Обновлено вчера в 22:15
Происшествия

Московский суд арестовал няню, подозреваемую в истязании двойняшек

Обновлено в 12:36
Спорт

Биатлонист Логинов выиграл гонку преследования на ЧР

Биатлонист Александр Логинов выиграл гонку преследования в рамках чемпионата России, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 06:00
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Французский футболист
Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
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Зинедин Зидан
Французский футболист
Французский футболист и тренер кабильского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
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