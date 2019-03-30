Зидан: «Мне нравится Погба, но это не новость»ProstoProSport 09:43

Зидан: «Мне нравится Погба, но это не новость»

Происшествия В Москве загорелся «Олимпийский» В здании спорткомплекса «Олимпийский» в Москве произошло возгорание, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Политика Порошенко оговорился, пытаясь пожаловаться на Москву В эфире телеканала "Украина" политик рассуждал о ситуации в Донбассе, пытаясь переложить ответственность за происходящее с украинского руководства на Россию.

Футбол Волгоградский «Ротор» обыграл «Зенит-2» в Санкт-Петербурге Футбольный клуб «Ротор» одержал победу над командой Владислава Радимова. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу волгоградцев.

Экономика Правила зачисления зарплаты в России могут измениться Правительство РФ инициировало законопроект об изменении порядка зачисления зарплаты россиянам.

Транспорт Восемь станций метро на «фиолетовой» ветке закроют с 6 апреля С 6 по 10 апреля включительно на Таганско-Краснопресненской ветке метро будут закрыты станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники", сообщает пресс-служба столичной подземки.

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Происшествия Виновник смертельного ДТП на Можайском шоссе арестован на два месяца Дорогомиловский суд Москвы вынес определение об аресте уроженца Чечни Муслима Джамбекова, обвиняемого в совершении смертельного ДТП на Можайском шоссе столицы.

Армия и оружие В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю Конвенция Монтре от 1936 года определяет режим черноморских проливов Босфор и Дарданеллы.

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Политика Венгрия хочет получать азербайджанский газ Сийярто заявил, что Венгрия заинтересована в том, чтобы с 2021 года «приобщиться» к увеличенной добыче природного газа в Азербайджане и поставкам, предназначенным для Европы.

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Политика В Ингушетии рассказали о рейдах по изъятию оружия у населения Председатель совета тейпов ингушского народа Малсаг Ужахов заявил, что в Ингушетии проходят полицейские рейды по изъятию оружия у населения, сообщает «Медуза».