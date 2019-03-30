Футбол
Зидан: «Мне нравится Погба, но это не новость»ProstoProSport 09:43
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказался об игре полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
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Волгоградский «Ротор» обыграл «Зенит-2» в Санкт-Петербурге
Футбольный клуб «Ротор» одержал победу над командой Владислава Радимова. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу волгоградцев.
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Виновник смертельного ДТП на Можайском шоссе арестован на два месяца
Дорогомиловский суд Москвы вынес определение об аресте уроженца Чечни Муслима Джамбекова, обвиняемого в совершении смертельного ДТП на Можайском шоссе столицы.
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ПФР назвал размер социальной пенсии после индексации
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В российском городе погибла замученная синяя собака
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Конвенция Монтре от 1936 года определяет режим черноморских проливов Босфор и Дарданеллы.
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Госбанк Пакистана поднял ключевую ставку, чтобы остановить инфляцию
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Сийярто заявил, что Венгрия заинтересована в том, чтобы с 2021 года «приобщиться» к увеличенной добыче природного газа в Азербайджане и поставкам, предназначенным для Европы.
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На Украине наступил «день тишины» перед президентскими выборами
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По указу президента 135 тысяч человек будут призваны в армию этой весной. Начнется призыв 1 апреля, а завершится 15 июля.
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Председатель совета тейпов ингушского народа Малсаг Ужахов заявил, что в Ингушетии проходят полицейские рейды по изъятию оружия у населения, сообщает «Медуза».
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ЗРК С-350 «Витязь» завершает госиспытания на полигоне Ашулук
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Биатлонист Логинов выиграл гонку преследования на ЧР
Биатлонист Александр Логинов выиграл гонку преследования в рамках чемпионата России, сообщает "Советский спорт".
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