Футбол

Зидан: «Мне нравится Погба, но это не новость»ProstoProSport 09:43

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказался об игре полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
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"Почему бы и нет?" Зидан - о желании Погба перейти в "Реал"

Спорт-Экспресс14:09

Зидан: «Мне очень нравится Погба, но он игрок „Манчестер Юнайтед“»

Sport24.ru09:18

Зидан: "Почему бы Погба не перейти в "Реал"?"

Евро-футбол.ру10:44

Зидан: «Мне нравится Погба, но это не новость»

ProstoProSport09:43

Зидан рассказал о своем отношении к Погба

Советский спорт10:57

Зидан: Погба мне нравится, если он окажется на рынке, «Реал» поборется за него

Чемпионат09:14

Зинедин Зидан: «Погба – особенный игрок, он мне нравится. Мало кто может делать то же, что Поль»

Sports.ru08:59
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В Татарстане вертолет Ми-2 совершил вынужденную посадку

Вертолёт Ми-2 совершил вынужденную посадку вблизи населённого пункта в Татарстане, никто не пострадал, сообщили в МЧС региона.
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На последней минуте матча «Ростов» победил «Урал»

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В США оценили перспективы модернизации российских подлодок «Акула»

Российские власти правильно поступили, когда решили отказаться от планов по модернизации двух подводных лодок проекта 941 «Акула».
Обновлено в 13:37
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В России усовершенствуют сферу госзакупок

Правительство России и Госдума готовят поправки в законодательство о госзакупках, сообщила в субботу советник спикера нижней палаты по работе со СМИ Анастасия Кашеварова.
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Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины

Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины.
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Рогозин по-украински ответил на критику дизайна самолета Ту-204-300

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин по-украински ответил пользователю Twitter, раскритиковавшему дизайн нового самолета Ту-204-300.
Обновлено в 05:30
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Рома Зверь стал открытием года премии «Ника»

Лидер группы «Звери» Роман Билык стал открытием года по версии 32-й национальной премии кинематографических искусств и наук «Ника».
Обновлено в 13:49
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Киев обвинил Россию в попытке сорвать выборы на Украине

Накануне президентских выборов на Украине боевая обстановка в зоне конфликта в Донбассе обострилась, заявил глава Минобороны страны Степан Полторак.
Обновлено в 13:09
Политика

Суд отменил указ Трампа о добыче нефти на шельфе Аляски

Указ президента США Дональда Трампа о снятии запрета на нефтедобычу на шельфе в прибрежных водах Аляски в Северном Ледовитом и Атлантическом океанах признан незаконным Федеральным окружным судом этого штата.
Обновлено в 13:48
Происшествия

Разрушение кладки дома в Саратове привело к обрушению кровли

Частичное обрушение кровли произошло в многоквартирном доме в Саратове, где осыпалась кирпичная кладка, пострадавших нет, вопрос о временном расселении жильцов будет решаться после проведения экспертизы, сообщила пресс-служба мэрии.
Обновлено в 06:04
Происшествия

В спорткомплексе «Олимпийский» в Москве произошел пожар

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«Закончить по-мужски»: как Алдонин разберется с Фроловым

Евгений Алдонин, бывший муж покойной певицы Юлии Началовой, выступил в шоу Андрея Малахова, где рассказал об иске экс-возлюбленной к хоккеисту Александру Фролову, а также поведал, как относится к решению своей дочери жить с бабушкой и дедушкой после смерти артистки, а не с ним.
Обновлено в 12:13
Происшествия

В Одессе автомобиль сбил трёх нацгвардейцев

В Одессе автомобиль Opel не справился с управлением и сбил на тротуаре трёх военнослужащих Национальной гвардии Украины.
Обновлено в 14:12
Общество

В Гидрометцентре рассказали, какой погоды стоит ждать в апреле

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Звезде», какой будет погода на следующей неделе.
Обновлено в 10:33
Культура

YouTube разблокировал последние выпуски Парфенова и Дудя

YouTube разблокировал последние выпуски авторских передач «вДудь» Юрия Дудя и «Намедни.1946» Леонида Парфенова.
Обновлено в 11:22
Происшествия

Мать избила сына скакалкой и отрезала часть уха

Москвичка избила скакалкой 12-летнего сына и отрезала ему часть уха, сообщает Следственный комитет.
Обновлено в 12:54
Политика

МВД Украины получило более 150 заявлений о нарушениях в «день тишины»

Украинская полиция получила 159 заявления о нарушении избирательного законодательства в "день тишины" накануне выборов президента страны, сообщил в субботу замглавы МВД Сергей Яровой.
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Происшествия

В сети появилось видео гибели российского автогонщика

Видео трагедии на чемпионате России по трофи‐рейдам в Геленджике появилось в сети, передает телеканал "360".
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В Словакии стартовал второй тур президентских выборов

В Словакии дан старт голосованию во втором туре выборов президента страны.
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Политика

Новый «десант» в Венесуэле — Китай поддержал Россию против США

Тяжелые транспортные самолеты из Китая приземлились вчера днем в аэропорту им. Симона Боливара, расположенном в 20-ти километрах от столицы Венесуэлы Каракаса.
Обновлено в 14:10
Политика

Саакашвили объяснил инцидент с жеванием галстука 2008 года

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объяснил инцидент 2008 года, когда он был заснят жующим галстук в ходе телевизионного эфира, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 04:07
Армия и оружие

В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю

Конвенция Монтре от 1936 года определяет режим черноморских проливов Босфор и Дарданеллы.
Обновлено в 06:02
Футбол

Глушаков показал жест фанатам «Спартака» в матче с «Ахматом»

Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков после забитого мяча в матче 21-го тура чемпионата России против грозненского "Ахмата" показал жест в сторону болельщиков красно-белых, передает "Советский спорт".
Обновлено в 13:36
Шоу-бизнес

Миранда Керр станет мамой в третий раз

О беременности Керр сообщил ее представитель: «Миранда, Эван, Флинн и Харт ждут нового члена семьи!».
Обновлено вчера в 22:16
Армия и оружие

ВСУ в Донбассе привели в высшую степень боевой готовности

Бойцов оперативно-тактической группировки «Восток» Вооруженных сил Украины (ВСУ) перевели на высшую степень боевой готовности в преддверии очередных выборов главы государства, сообщил глава пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов в субботу, 30 марта.
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Правительство выделит ОАК 2,22 млрд рублей для производства Ил-114

Правительство России инвестирует 2,22 млрд рублей в Объединённую авиастроительную корпорацию для финансирования производственной инфраструктуры и обслуживания самолётов Ил-114-300.
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Зюганов призвал распустить ЦИК из-за отказа передать мандат Грудинину

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал грубейшим нарушением отказ ЦИК передать мандат Жореса Алфёрова Павлу Грудинину и потребовал распустить комиссию.
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Минздрав Украины посоветовал членам ЦИК чистить зубы и приседать

Ранее глава Минздрава Украины рассказала украинцам, как защитить психику во время выборов. На счету Ульяны Супрун десятки подобных советов.
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Полиция применила слезоточивый газ на акции «желтых жилетов» в Париже

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Московский суд арестовал няню, подозреваемую в истязании двойняшек

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Зинедин Зидан
Французский футболист
Французский футболист и тренер кабильского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
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