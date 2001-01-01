Футбол

Зидан: «Казалось, что Бэйл уйдет, но он с нами»Soccer.ru 09:39

Казалось, что Гарет уйдет, но сейчас он с нами. Произошли перемены, и сейчас я буду прибегать к его услугам так же, как и к услугам любого другого футболиста. Бэйл заявлен на сезон, он хороший игрок.
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Зинедин Зидан: «Бэйл — очень важный игрок для „Реала“, я рассчитываю на него»

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