Футбол
Зидан: «Казалось, что Бэйл уйдет, но он с нами»Soccer.ru 09:39
Казалось, что Гарет уйдет, но сейчас он с нами. Произошли перемены, и сейчас я буду прибегать к его услугам так же, как и к услугам любого другого футболиста. Бэйл заявлен на сезон, он хороший игрок.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 14:29, Ашберн
Политика
ФСБ начала публиковать статистику по иностранным рабочим
Пограничная служба ФСБ начала учитывать и публиковать данные по иностранцам, которые приезжают работать в Россию.
Обновлено в 05:36
Происшествия
Проверку свалок у аэропорта Жуковский проведут после ЧП с А321
Росприроднадзор и власти Московской области проведут проверку мусорных объектов вблизи аэропорта Жуковский после сообщений о незаконных свалках, которые могли привлечь птиц, заявил министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.
Обновлено в 03:13
Футбол
РПЛ. «Оренбург» и «Сочи» откроют шестой тур
В пятницу стартует шестой тур российской Премьер-лиги. «Оренбург» на своем поле сыграет против дебютанта турнира «Сочи».
Обновлено в 10:00
Происшествия
Спасатель в Болгарии избил россиянку
На одном из пляжей Болгарии 50-летняя туристка из Москвы была избита спасателем. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 14:12
Политика
Офис Зеленского назвал шаги для возвращения Крыма и Донбасса
Рабочая группа по вопросам реинтеграции Донбасса и Крыма с Украиной разработает стратегию, план которой будет регулярно пересматриваться и обновляться, написал в Facebook заместитель главы офиса украинского президента Руслан Рябошапка.
Обновлено вчера в 15:13
Футбол
«Краснодар» собирается приобрести бывшего игрока «Барселоны»
По информации источника, в контракте игрока с «бешеными огурцами» прописаны отступные в размере 12 миллионов евро, и «Краснодар» готов заплатить требуемую сумму.
Обновлено вчера в 11:25
Происшествия
Рейс из Тель-Авива сел в Краснодаре из-за авиадебошира
Самолет, летевший из Тель-Авива в Санкт-Петербург, совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за пассажира, пытавшегося разбить головой иллюминатор, авиадебошир арестован, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 10:11
Шоу-бизнес
Полина Гаранина показала стройную фигуру в черном-красном бикини
Для выхода к бассейну Полина выбрала составное мини-бикини: черный бра на широких бретелях и красный низ.
Обновлено в 08:05
Общество
Россиянкам разрешили сотни «мужских» профессий
4 июля стало известно о планах Минтруда сократить список запрещенных для женщин профессий. Сообщалось, что в перечень войдут 98 видов работ.
Обновлено в 09:41
Шоу-бизнес
На Бузову пожаловались в Генпрокуратуру
Зампредседателя партии «Народ против коррупции» Виталий Бородин заявил Пятому каналу, что обратился с просьбой к генпрокурору России Юрию Чайке о блокировке Instagram-аккаунта певицы Ольги Бузовой за шутку о «блокаднице».
Обновлено в 13:21
Политика
Захарова пояснила слова Лаврова о передаче Курильских островов Японии
Обновлено вчера в 12:20
Здоровье
В РФ вырос возраст вступления в брак
Обновлено в 07:59
Политика
Против главы СБУ возбудили уголовное дело
Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело в отношении главы Службы безопасности Украины Василия Грицака.
Обновлено в 13:31
Политика
Трамп запланировал обсуждение вывода войск из Афганистана
Президент США Дональд Трамп обсудит поэтапный вывод войск из Афганистана с вице-президентом Майклом Пенсом, госсекретарем Майклом Помпео и советниками по вопросам национальной безопасности.
Обновлено в 12:29
Общество
Рособрнадзор подозревает десятки омских школ в необъективности оценок
В список подозрительных попали 37 школ Омской области, в том числе шесть в Омске (лицей №166, СОШ №№ 114, 131 и 144, школа-интернат № 20 среднего (полного) общего образования ОАО РЖД, школа-интернат №9). В целом признаки необъективных результатов ВПР обнаружены лишь в 5,3% школ региона.
Обновлено в 11:43
Футбол
«Спартак» предоставил бессрочное право прохода на игры экипажу А321
"Восхищаемся мужеством и профессионализмом членов экипажа", - говорится в комментарии ФК "Спартак".
Обновлено в 14:03
Политика
Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике
Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Обновлено в 04:38
Космос
На Марс нельзя будет слетать дважды, заявил эксперт
Вячеслав Шуршаков из Института медико-биологических проблем Российской академии наук заявил, что доза радиации, которую человек получит за время путешествия на Марс и обратно, примерно соответствует максимальной допустимой дозе за всю жизнь.
Обновлено в 09:22
Происшествия
Экс-владелец «Кубани» приговорен к девяти годам тюремного заключения
Олег Мкртчан, ранее бывший владельцем футбольного клуба "Кубань", был приговорен Мосгорсудом к девяти годам тюремного заключения, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:00
Путешествия
Власти Турции просят срочно вывезти 400 российских туристов. Они оккупировали Duty-free из-за 13-часовой задержки самолета в Петербург
Самолет авиакомпании Nordwind из Антальи в Петербург задержался на 13 часов и поставил под угрозу существование самого аэропорта.
Обновлено в 13:17
Происшествия
При стрельбе на рынке в Петербурге пострадали три человека
В Санкт-Петербурге на оптовом рынке произошла драка со стрельбой. По предварительным данным, спор завязался из-за торгового места.
Обновлено в 12:24
Происшествия
Россиянина задержали на Украине за нападение на депутата Рады
На Украине задержали россиянина, который вместе с другими злоумышленниками применил слезоточивый газ против депутата Верховной рады и облил его «жидкостью с резким неприятным запахом», сообщается на сайте управления Национальной полиции по Киевской области.
Обновлено в 13:29
Общество
В России предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника
Президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев предложил ввести штраф за выгул опасных пород собак без поводка и намордника.
Обновлено в 12:56
Происшествия
В Росгидромете назвали причину скачка радиации в Северодвинске
Росгидромет сообщил, что причиной кратковременного повышения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) 8 августа после ЧП на полигоне в Северодвинске Архангельской области могло стать прохождение облака радиоактивных газов.
Обновлено в 13:13
Происшествия
В Москве задержали еще одну женщину с лекарствами для больного ребенка
В Москве задержали женщину, которая заказала в интернете лекарство «Фризиум» для своего больного ребенка.
Обновлено в 00:01
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ до 12 130 рублей
Минимальный размер оплаты труда с 2020 года может составить 12 130 рублей, соответствующий документ Минтруда опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 07:46