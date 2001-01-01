Футбол
Зидан: «Хочу, чтобы как можно скорее наступило 2 сентября»Soccer.ru 06:29
Хочу, чтобы второе сентября наступило как можно скорее. И тогда эти вопросы прекратятся. Напомним, 2 сентября в Испании закроется трансферное окно.
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Политика
Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю
Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.
Обновлено в 08:05
Кино
Скончался режиссер Михаил Ведышев
Обновлено в 11:05
Общество
Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох
Обновлено в 09:19
Экономика
Китай ударил по США ответными пошлинами
Пекин анонсировал введение дополнительных ответных пошлин в размере 5 и 10 процентов на американский импорт в объеме 75 миллиардов долларов.
Обновлено в 10:08
Политика
Трамп раскритиковал главу ФРС за то, что тот «ничего не делает»
Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал главу ФРС Джерома Пауэлла за то, что тот "ничего не делает".
Обновлено в 10:58
Хоккей
Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года за кокаин
Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт организации.
Обновлено в 09:50
Происшествия
Сотрудников «Крестов» уволили после публикации видео с избиением
ФСИН России уволила троих сотрудников изолятора "Кресты", еще 20 человек наказаны.
Обновлено в 11:02
Экономика
«Росатом» назвал срок начала строительства нового атомного ледокола
Строительство четвёртого российского универсального атомного ледокола ЛК-60Я проекта 22220 начнётся на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге в 2020 году, сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.
Обновлено в 09:06
Происшествия
В Сочи совершил аварийную посадку самолет «Уральских авиалиний»
Отмечается, что в пятницу в 15:37 в международном аэропорту Сочи совершил аварийную посадку самолет Airbus А320 авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший по маршруту Тель-Авив - Сочи .
Обновлено в 09:02
Здоровье
На юге России распространились опасные тропические комары
Насекомые — переносчики тропических болезней — распространились на юге России. Комары попали в Россию из Египта и Юго-Восточной Азии.
Обновлено в 00:27
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк ответил на слухи о раке мозга у актрисы
Концертный директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы.
Обновлено в 06:57
Общество
В Сети появилось видео разрушающегося на дне Атлантики «Титаника»
Впервые за 14 лет экспедиций ученые засняли затонувший в 1912 году пароход "Титаник", сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 13:10
Культура
Никита Михалков перенес сорокачасовую операцию
Как сообщает "Интерфакс", на фестивале "Таврида-Арт" в Крыму режиссер появился на костылях, рассказав, что уже перенес несколько операций, в общей сложности проведя под наркозом 39 часов - после того, как ему занесли инфекцию при замене сустава.
Обновлено в 10:17
Политика
Как пакт Молотова — Риббентропа предопределил победу над нацизмом
80 лет назад был заключён договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, известный также как пакт Молотова — Риббентропа.
Обновлено в 02:45
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
День народного единства в этом году выпадает на понедельник, поэтому сразу три дня подряд будут нерабочими, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роструда.
Обновлено в 03:36
Политика
Второй пакет санкций США по «делу Скрипалей» вступит в силу 26 августа
Второй пакет антироссийских санкций США в связи с "делом Скрипалей" вступит в силу 26 августа.
Обновлено в 10:47
Политика
Первый президент Украины предсказал скорый конец войны в Донбассе
Первый президент Украины Леонид Кравчук уверен, что война в Донбассе скоро закончится.
Обновлено в 10:04
Авто
Обновленный Volkswagen Multivan 2020 появится в продаже осенью
В салоне обновленного Volkswagen Multivan 2020 нашлось место для продвинутой мультимедиа.
Обновлено в 06:43
Технологии
Группы в «Одноклассниках» смогут комментировать и ставить «Класс»
Группы смогут не только комментировать, но и упоминать клиентов с пользователями в своих комментариях.
Обновлено вчера в 13:06
Происшествия
Титулованный бодибилдер умер в Москве на свой день рождения
Вице-президент Федерации Московской области по бодибилдингу Дмитрий Жигулин умер в свой день рождения – ему исполнилось 47 лет.
Обновлено в 09:38
Происшествия
В UTG объяснили недопуск женщины на рейс во Внуково
Ранее в соцсетях стали обсуждать видео, на котором женщина просит пропустить ее на рейс "Победы" Москва – Чебоксары, объясняя, что летит на похороны родственника.
Обновлено в 10:29
Армия и оружие
ВМФ России в 2020 году получит сразу шесть подлодок
Военно-морской флот (ВМФ) России в 2020 году, впервые за 28 лет, получит от предприятий судостроительной отрасли сразу шесть подводных лодок, в том числе четыре атомные.
Обновлено вчера в 21:21
Кино
Экранизация «Метро 2033» Дмитрия Глуховского выйдет в 2022 году
Во время онлайн-трансляции телеканала ТВ-3 во «ВКонтакте» Дмитрий Глуховский сообщил о готовящей экранизации его романа «Метро 2033», которая увидит свет 1 января 2022 года.
Обновлено в 07:09
Политика
Нетаньяху рассказал Путину о визите на Украину
Премьер-министр Израиля рассказал об итогах визита на Украину.
Обновлено в 08:15
Армия и оружие
Российский танк «Армата» оказался небоеспособным
Перспективный отечественный танк Т-14 "Армата" оказался недееспособным — пишет "Военно-промышленный курьер", ссылаясь на решение Министерства обороны Российской Федерации закупить всего шестнадцать новых танков до конца текущего года.
Обновлено в 05:36
Армия и оружие
Сирийские войска отбили у террористов город Кафр-Зита в провинции Хама
Обновлено в 04:35
Кино
На Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера подали иск в России
В Арбитражный суд Москвы было подано исковое заявление на 216,6 млн рублей в отношении китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера со стороны конкурсного управляющего "Русской фильм-группы" Кирилла Бодрова, пишут "Ведомости" со ссылкой на копию документа.
Обновлено в 07:45