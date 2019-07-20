Футбол
Зидан: «Если Бэйл останется, проблем не будет»Евро-футбол.ру 08:17
Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался о будущем полузащитника команды Гарета Бэйла.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 09:02, Вашингтон
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Назван ТОП-3 лучших пикапов на российском рынке в 2019 году
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В Китае после взрыва на заводе погибли 10 человек
В результате взрыва на газоперерабатывающем заводе в провинции Хэнань погибли десять человек.
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Луценко заявил о «проверке десятков тысяч лиц» из-за убийства Шеремета
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Обновлено в 07:41
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Что рассказали президенту про иркутского губернатора
Редакции «МК Байкал» из надежного источника стало известно о том, что эксперты составили справку о деятельности губернатора Иркутской области Сергея Левченко и правительства региона в период наводнения, накрывшего регион в конце июня текущего года.
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Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»
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Двое граждан Румынии могут быть причастны к изнасилованию и незаконном лишении свободы молодой россиянки в Барселоне.
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После случившегося 75-летняя актриса была госпитализирована в тяжелом состоянии в НИИ Склифосовского.
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Политика
Оскорбивший Путина грузинский ведущий вернется в эфир
Грузинский журналист Георгий Габуния, отстраненный от работы за нецензурную брань в адрес Владимира Путина, сможет вернуться в эфир по истечении срока взыскания.
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Футбол
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На Анастасию Приходько напали на концерте в Виннице
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Иран задержал британский нефтяной танкер
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