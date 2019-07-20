Футбол

Зидан: «Если Бэйл останется, проблем не будет»Евро-футбол.ру 08:17

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался о будущем полузащитника команды Гарета Бэйла.
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Зинедин Зидан: «Если Бэйл останется в „Реале“, это не проблема»

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