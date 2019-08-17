Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после победы над «Сельтой» (3:1) в матче 1-го тура Ла Лиги заявил, что вингер команды Гарет Бэйл не покинет сливочных в это трансферное окно.

Футбол Хавбек «Луча» Калугин сломал челюсть в стыке с вратарем «Факела» Как сообщает Sports.ru, 21-летний хавбек после стыка с голкипером соперника Данилой Ермаковым получил перелом верхней челюсти.

Происшествия При падении легкомоторного самолета под Самарой погиб пилот В результате погиб пилот — мужчина 1970 года рождения, он был собственником самолета.

Происшествия Состояние нескольких пострадавших в ДТП с автобусом в Перми ухудшилось В момент аварии в автобусе находились 55 человек. Пострадали 33 человека, одна пассажирка погибла.

Политика Украинский постпред заявил о потере страной признаков государства Больше четверти века независимости не стало для Украины временем свершений и побед - страна не обрела даже самой государственности в полном смысле слова, заявил украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

Здоровье Лекции о сердечно-сосудистых заболеваниях и подготовка к школе: какие занятия пройдут в поликлиниках с 19 по 24 августа 21 августа: беседа о подготовке ребенка к школе и лекция о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний 21 августа детская городская поликлиника № 129 (Чертановская улица, дом 28а) приглашает молодых родителей побеседовать о подготовке ребенка к школе.

Происшествия Убивший семью подросток оставил предсмертную записку В пресс-службе ведомства "Интерфаксу" сообщили, что подросток оставил предсмертную записку.

Политика Брижит Макрон получила травму во время катания на лодке Супруга президента Франции Брижит Макрон появилась на публике в субботу с бандажом на руке.

Армия и оружие Глава Генштаба Британии заявил о росте «российской угрозы» Начальник британского Генштаба Ник Картер заявил об усилении российского влияния в некоторых регионах мира из-за того, что Соединенное Королевство недооценило угрозу с ее стороны.

Футбол Гол Маркова принес «Рубину» победу над «Арсеналом» Гол Маркова остался единственным. "Рубин" выиграл 1:0 и, набрав 10 очков, переместился на 6 место.

Путешествия Перечислены курорты, где россияне чаще всего заводят романы Сильному полу чаще везло на романы на азиатских курортах: 15 процентов респондентов ответили, что у них были отношения в Таиланде.

Авто Что делать, если на авто есть тюнинг и остановил инспектор ГИБДД? После вступления в силу нового постановления, инспекторы ГИБДД стали чаще останавливать автомобили, внешний вид которых отличается от заводского.

Хоккей Хоккейный клуб «Спартак» обыграл «Динамо» в товарищеском матче Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" одержал победу над столичным "Динамо" со счетом 2:0 в товарищеском матче.

Происшествия Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.

Политика Несколько одиночных пикетов проходят в центре Москвы В 14.00 одиночные пикеты начались в трёх местах в центре Москвы: у памятников Владимиру Шухову на Сретенском бульваре, Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре и Надежде Крупской на площади Сретенских ворот.

Происшествия В Кишиневе покончил с собой соратник бежавшего олигарха Плахотнюка Молдавский бизнесмен Юрий Лункашу, который был одним из ближайших соратников бежавшего в июне за границу олигарха, экс-лидера бывшей правящей Демократической партии Владимира Плахотнюка, найден мертвым на окраине Кишинева.

Кино Джордж Мартин назвал окончание «Игры престолов» избавлением Автор цикла романов "Песнь льда и пламени" Джордж Мартин рассказал, что завершение популярного сериала "Игра престолов" стало для него избавлением, потому что он постоянно чувствовал давление из-за необходимости закончить книгу.

Происшествия На АЭС в Свердловской области отключился энергоблок На Белоярской атомной электростанции (АЭС) в Свердловской области из-за срабатывания автоматической защиты отключили энергоблок № 4.

Происшествия Началась подготовка к эвакуации экстренно севшего в поле Airbus A321 В Подмосковье началась эвакуация самолета A321 «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку на кукурузном поле.

Здоровье Минздрав предложил тестировать работников на алкоголь Министерство здравоохранения России предлагает работодателям тестировать сотрудников на употребление алкоголя для снижения количества несчастных случаев на производстве, следует из программы "Укрепление здоровья работающих".

Политика Гибралтар не нашел причин задерживать иранский танкер по запросу США Власти Гибралтара отклонили запрос США о задержании иранского нефтяного танкера Grace 1, мотивировав это тем, что судно не нарушает местные и европейские законы, сообщает в воскресенье газета Gibraltar Chronicle.

Политика Глава «Слуги народа» пожаловался на зарплату депутатов Рады Глава украинской президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков назвал маленькой зарплату депутата Верховной рады.