Футбол
Зидан: «Бэйл останется в „Реале“»Sport24.ru вчера в 16:13
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после победы над «Сельтой» (3:1) в матче 1-го тура Ла Лиги заявил, что вингер команды Гарет Бэйл не покинет сливочных в это трансферное окно.
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Зинедин Зидан: «Поговорили с Бэйлом о том, что он остается. Гарет сыграл очень хорошо»
Sports.ruвчера в 14:56
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Происшествия
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Российский теннисист Даниил Медведев обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича в полуфинале Western & Southern Open, представительного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории Masters 1000, проходящего в Цинциннати.
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Жители Сочи опубликовали кадры с последствиями ливней
Жители Сочи опубликовали в соцсетях последствия непогоды, обрушившейся на город утром 17 августа.
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча 6-го тура чемпионата России против «Ахмата» посетовал на травмы игроков и отметил, что игра будет сложной.
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Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США
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Депутат Саблин прибыл в Сирию, где у него запланирована встреча с Асадом
Глава группы дружбы парламентов России и Сирии Дмитрий Саблин прибыл с визитом в арабскую республику, где у него запланированы встречи с президентом Башаром Асадом и губернатором провинции Тартус Сафуаном Абу Саада, сообщила пресс-служба всероссийской организации ветеранов "Боевое братство", в которой Саблин является заместителем председателя.
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Мэр Оттавы Джим Уотсон признался в гомосексуальности. Каминг-аут он совершил в колонке изданию Ottawa Citizen.
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