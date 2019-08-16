Футбол

Зидан: «Бэйл останется в „Реале“»Sport24.ru вчера в 16:13

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после победы над «Сельтой» (3:1) в матче 1-го тура Ла Лиги заявил, что вингер команды Гарет Бэйл не покинет сливочных в это трансферное окно.
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