Футбол
Зидан подтвердил, что Бэйл останется в «Реале»Матч ТВ вчера в 15:35
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подтвердил, что полузащитник Гарет Бэйл не покинет команду в это трансферное окно.
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Зинедин Зидан: «Поговорили с Бэйлом о том, что он остается. Гарет сыграл очень хорошо»
Sports.ruвчера в 14:56
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 06:09, Ашберн
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