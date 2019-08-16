Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подтвердил, что полузащитник Гарет Бэйл не покинет команду в это трансферное окно.

Зидан подтвердил, что Бэйл останется в «Реале»

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