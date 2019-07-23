Футбол
Зидан объяснил причину невыхода Бэйла на поле матча с «Баварией»Газета.Ru вчера в 23:52
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан объяснил свои слова в сторону полузащитника "сливочных" Гарета Бэйла, передает Goal. Наставника раскритиковал агент футболиста за слова о том, что он надеется на скорый уход валлийца из клуба.
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Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Политика
В американском подразделении Huawei сократили более 70% сотрудников
В американском подразделении китайской компании Huawei начались масштабные увольнения, передает Reuters со ссылкой на сведения, полученные от уволенных сотрудников.
Обновлено в 00:18
Общество
В сети появился самый короткий тест на IQ
Обновлено вчера в 07:56
Происшествия
В больнице рассказали о состоянии Инны Чуриковой
Состояние Инны Чуриковой до сих пор оценивается как тяжелое, актриса лежит в отделении острых эндотоксикозов в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, рассказали РИА Новости в больнице.
Обновлено в 01:35
Армия и оружие
Южная Корея выразила протест России из-за вторжения самолета
Глава управления нацбезопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён выразил протест из-за якобы произошедшего нарушения российским военным самолетом воздушного пространства, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:12
Политика
Часть Венесуэлы осталась без электричества
В большей части Каракаса отключился свет. В других городах Венесуэлы жители также говорят об отсутствии электричества.
Обновлено вчера в 18:58
Происшествия
СМИ назвали обогреватель причиной пожара в хабаровском детском лагере
Причиной пожара в палаточном детском лагере на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае, в результате которого погиб ребенок и еще трое детей оказались в коме, мог стать обогреватель.
Обновлено в 02:20
Технологии
Тестирование системы электронного голосования пройдет 23 июля
Завершается прием заявок на участие в открытом тестировании системы дистанционного электронного голосования.
Обновлено вчера в 09:13
Происшествия
Два человека погибли при столкновении такси и фуры на Обводном канале
В результате столкновения такси перевернулось. Два человека погибли на месте ДТП. Одна пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии.
Обновлено в 01:20
Политика
Тайные тюрьмы СБУ работали в Харькове, Красноармейске и Краматорске
Еще одна тайная тюрьма может действовать до сих пор в городе Покровске (бывший Красноармейск), в автотранспортном предприятии 11-411 по адресу Днепровская, 7, рассказал бывший заключенный этой тюрьмы Сергей Бабич.
Обновлено в 00:52
Происшествия
Водитель такси в Теплом Стане напал на пассажирку и отобрал у нее телефон и деньги
Сотрудники полиции разыскивают таксиста, совершившего разбойное нападение на пассажирку на юго-западе столицы.
Обновлено в 02:18
Политика
Немецкие СМИ опасаются сближения России и Украины после выборов в раду
Немецкое издание Die Welt 22 июля предостерегло европейское содружество от возникновения серьезных проблем из-за результатов выборов в Верховную раду Украины.
Обновлено вчера в 20:42
Происшествия
От побоев мачехи в Дагестане умерла четырехлетняя девочка
В Махачкале в результате побоев умерла четырехлетняя девочка. По подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью задержана мачеха ребенка.
Обновлено в 02:10
Шоу-бизнес
Алла Пугачева в мини-шортах посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле
Алла Пугачева, облаченная в белые мини-шорты, посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву». Мероприятие проходило 21 июля в Юрмале.
Обновлено вчера в 01:30
Общество
Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено вчера в 12:40
Политика
Лидер партии «Слуга народа» исключил амнистию ополченцев Донбасса
Лидер политической силы "Слуга народа" Разумков в эфире украинского телеканала ICTV заявил, что действующая украинская власть не рассматривает возможность амнистии военнослужащим и участникам боевых действий в Донбассе со стороны Народных Республик.
Обновлено вчера в 16:52
Происшествия
Сержант полиции Канады зачитала доклад о двойном убийстве в маске кота
Королевская канадская конная полиция в провинции Британская Колумбия расследует "подозрительное" убийство молодой пары, путешествовавшей по региону на автомобиле.
Обновлено в 01:03
Политика
Соловьев высмеял реакцию украинцев на трансляцию его передачи в Киеве
Ведущий Владимир Соловьев прокомментировал новость о том, что украинцев возмутила трансляция его передачи в одном из букмекерских клубов столичного Киева.
Обновлено вчера в 19:09
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией
Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе.
Обновлено в 00:19
Происшествия
Самолет, летевший в Анталью, возвращается во Внуково
Было принято решение вернуть лайнер в аэропорт вылета – Внуково.
Обновлено вчера в 11:39
Путешествия
Москва вошла в список самых посещаемых туристами столиц мира
В списке мировых столиц, вызывающих у туристов наибольший интерес, Москва занимает 31 место и девятнадцатое - среди самых востребованных городов Европы.
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия
В Петербурге убита активистка Елена Григорьева
Обновлено вчера в 11:18
Авто
Названы авто, на уход за которыми россияне тратят больше времени
По результатам опроса 1 800 автолюбителей выяснилось, что примерно каждый пятый владелец легкового автомобиля указал в списке своих увлечений уход за машиной.
Обновлено вчера в 12:18
Экономика
Платежные терминалы QIWI оказались под угрозой исчезновения
Согласно новым требованиям закона, принятого Госдумой 16 июля, банковским платежным агентам запрещено использовать удаленную ККТ в терминалах, пишет РБК во вторник, 23 июля.
Обновлено в 02:23
Экономика
В Росстате назвали реальную зарплату большинства граждан России
Как передавало ИА REGNUM, ранее в Росстате назвали число жителей России, официальная заработная плата которых превышает один миллион рублей в месяц.
Обновлено вчера в 15:28
Политика
Партия Зеленского лидирует по итогам обработки более 90% протоколов
Партия украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» набирает 43,10% голосов.
Обновлено вчера в 20:38
Армия и оружие
Боевики осуществили ракетную атаку базы ЗРК С-300 САА в Хаме
ЗРК С-300 по решению президента России были поставлены в Сирию для нужд ПВО САА осенью прошлого года – после того, как из-за, как считает Минобороны РФ, провокации израильских ВВС, был сбит самолёт радиоэлектронной разведки ВКС России.
Обновлено вчера в 23:32
Политика
Жириновский назвал условия для вхождения Украины в состав России
Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, когда и на каких условиях Украина войдет в состав России.
Обновлено вчера в 22:05
Футбол
Директор «Порту» считает «Краснодар» непростым соперником
Фернанду Гомеш, занимающий пост директора скаутингового департамента "Порту" прокомментировал результаты жеребьевки третьего отборочного раунда Лиги чемпионов, по результатам которых португальцам достался российский "Краснодар", сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 07:26