Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан объяснил свои слова в сторону полузащитника "сливочных" Гарета Бэйла, передает Goal. Наставника раскритиковал агент футболиста за слова о том, что он надеется на скорый уход валлийца из клуба.

Зидан объяснил причину невыхода Бэйла на поле матча с «Баварией»

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