Футбол

Зидан: Бэйл не поехал на Audi Cup, потому что не в формеЧемпионат вчера в 18:25

Наставник «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал отсутствие Гарета Бэйла в заявке мадридской команды на матч с «Тоттенхэм Хотспур», закончившегося поражением испанского клуба со счётом 0:1 в рамках Audi Cup.
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Зинедин Зидан: Бэйл не в форме, он остался в Мадриде

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