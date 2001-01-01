Футбол
Зидан: Бэйл не поехал на Audi Cup, потому что не в формеЧемпионат 18:25
Наставник «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал отсутствие Гарета Бэйла в заявке мадридской команды на матч с «Тоттенхэм Хотспур», закончившегося поражением испанского клуба со счётом 0:1 в рамках Audi Cup.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 23:43, Ашберн
Общество
Названо условие появления в Москве дыма от сибирских лесных пожаров
Дым от лесных пожаров в Сибири накроет Москву, если в район ЧП придет антициклон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Гидрометцентр.
Обновлено в 22:43
Экономика
Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 08:42
Политика
Минобороны оспорило в суде выплаты вдове военного, погибшего в Сирии
Восточно-Сибирский окружной военный суд отменил решение о выплате наградных вдове старшего лейтенанта Сергея Елина, который погиб во время военной операции в Сирии, сообщает «Тайга.инфо».
Обновлено в 09:59
Происшествия
Двое погибли при взрыве газа в жилом доме под Тюменью
Обновлено в 22:32
Армия и оружие
В Киеве призвали создать ракеты для удара по Москве
Киеву нужно создать ракеты, которые смогут поражать цели в Москве и Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:45
Политика
Болтон подтвердил выход США из ДРСМД и усомнился в продлении СНВ-3
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подтвердил, что второго августа Соединенные Штаты выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 21:36
Спорт
Семеня не выступит на чемпионате мира в Дохе
Обновлено в 14:48
Общество
Уровень воды в реке в Тулуне начал снижаться
Уровень воды в реке Ия в иркутском городе Тулуне пошел на спад.
Обновлено в 21:22
Армия и оружие
Южная Корея: КНДР запустила баллистические ракеты нового типа
Предыдущий запуск состоялся 25 июля: после отказа США и Республики Корея отменить совместные учения КНДР запустила две управляемые ракеты малой дальности.
Обновлено в 21:17
Происшествия
Два человека погибли в ДТП в Алтайском крае
Легковой автомобиль перевернулся в ночь на среду в Алейском районе Алтайского края, погибли два человека, еще двое госпитализированы.
Обновлено в 23:09
Политика
Сенатор США выступила за отказ от превентивного ядерного удара
Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен заявила, что США следует отказаться от возможности нанесения превентивного ядерного удара.
Обновлено в 23:38
Экономика
Количество микрозаймов в России начало сокращаться
Впервые с третьего квартала 2017 года число выданных россиянам микрозаймов начало сокращаться, сообщили в пресс-службе бюро кредитных историй «Эквифакс».
Обновлено в 13:18
Экономика
«АвтоВАЗ» подал иски к «Автокомпоненту» после срыва поставок
Группа «АвтоВАЗ» в конце июля подала пять исков на общую сумму более 18 млн руб. к компании «Завод Автокомпонент», следует из материалов электронной картотеки арбитражных дел.
Обновлено в 14:23
Общество
В Москве 30 июля стало самым холодным днём месяца
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что 30 июля в Москве стало самым холодным днём с начала месяца.
Обновлено в 14:59
Политика
Кличко обвинил команду Зеленского в непрофессионализме
24 мюля сообщалось о планах президента Украины Владимира Зеленского уволить Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), после чего разделить полномочия по управлению городом между этой должностью и позицией мэра Киева.
Обновлено в 18:43
Происшествия
В аквапарке Китая 44 человека пострадали из-за искусственной волны
В аквапарке города Лунцзин Яньбянь-Корейского автономного округа (провинция Цзилинь) не менее 44 человек пострадали в бассейне с искусственной волной.
Обновлено в 22:06
Политика
Почему в конгрессе США хотят ввести новые санкции против России
Председатель комитета палаты представителей конгресса по иностранным делам США Элиот Энгель и конгрессмен-республиканец Майкл Маккол призвали президента США Дональда Трампа ввести новые санкции против России.
Обновлено в 12:24
Общество
В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Махачкале задержан ректор университета, бывший и. о. мэра Махачкалы
Сотрудники ФСБ задержали в Махачкале ректора Дагестанского государственного университета, депутата Народного собрания республики, бывшего исполняющего обязанности мэра Махачкалы Муртазали Рабаданова.
Обновлено в 09:40
Путешествия
«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал сообщения о гибели россиян в Турции.
Обновлено в 14:30
Футбол
Шюррле определился с номером в «Спартаке»
Обновлено в 18:19
Общество
Чтобы меньше топило город: смотрим, как работает машина, которая по-хитрому снимает асфальт
Вечером во вторник в центре Екатеринбурга работала машина, которая по-новому фрезерует асфальт.
Обновлено в 13:30
Армия и оружие
Шойгу поздравил военнослужащих с Днем тыла ВС РФ
Обновлено в 19:00
Футбол
В «Зените» оценили вероятность бунта из-за дорогого трансфера Малкома
Гендиректор "Зенита" Александр Медведев оценил возможность бунта в команде из-за дорогого трансфера нападающего "Барселоны" Малкома.
Обновлено в 14:30
Армия и оружие
Британские истребители сопроводили российский Ил-76 у границ Эстонии
Истребители Королевских военно-воздушных сил Великобритании сопроводили российский военно-транспортный самолет Ил-76, который совершал полет у границ воздушного пространства Эстонии.
Обновлено в 15:58
Экономика
В России вступает в силу закон об ипотечных каникулах
В России вступает в силу закон о так называемых ипотечных каникулах.
Обновлено в 23:10
Происшествия
В Белоруссии второй раз за год вынесли смертный приговор
Обновлено в 10:55