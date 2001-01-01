Футбол

Зидан: Бэйл не поехал на Audi Cup, потому что не в формеЧемпионат 18:25

Наставник «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал отсутствие Гарета Бэйла в заявке мадридской команды на матч с «Тоттенхэм Хотспур», закончившегося поражением испанского клуба со счётом 0:1 в рамках Audi Cup.
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Зидан опроверг информацию, что Бэйл отказался лететь с «Реалом» на турнир в Мюнхене

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Зидан: «Бэйл не полетел с нами из-за плохого самочувствия»

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Зидан об отсутствии Бэйла в заявке на Audi Cup: «Он не в форме»

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Зидан: «Бэйл не полетел с нами из-за плохого самочувствия»

Евро-футбол.ру16:14
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