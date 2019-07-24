Футбол

Зидан: «Бэйл хорошо сыграл с „Арсеналом“, но ситуация не изменилась»Евро-футбол.ру 02:26

Ранее СМИ сообщали, что на Бэйла претендуют несколько китайских клубов, предлагающих ему высокую зарплату.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Азиатские и американские турне — полный отстой. Клубы страдают, звезды ломаются

Sport24.ru06:15

Зинедин Зидан: В ситуации с Бэйлом ничего не изменилось

Советский спорт01:33

Зинедин Зидан: «Хорошая игра Бэйла с „Арсеналом“ ничего не меняет»

Sportbox.RU02:49

Зидан - о ситуации с Бэйлом после победы «Реала» над «Арсеналом»

Спорт-Экспресс01:48

Зидан: Бэйл провёл хороший матч с «Арсеналом», но ситуация не изменилась

Чемпионат01:47

Зинедин Зидан: «Хорошая игра Бэйла с „Арсеналом“ ничего не меняет»

Матч ТВ02:49

Зидан: «Бэйл провёл хороший матч, но ситуация остаётся прежней»

Soccer.ruвчера в 23:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 07:20, Вашингтон
Армия и оружие

Россия и Сирия поддержали план ООН по выводу мирных граждан из Рукбана

Российская и сирийская стороны поддерживают оперативный план ООН, согласно которому на эвакуацию остающихся в лагере Рукбан сирийский граждан уйдет около месяца, сообщил в среду журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Обновлено в 07:13
Общество

МЧС назвало причину неприятного запаха в Екатеринбурге

Обновлено в 04:50
Финансы

Аналитики предрекают скорый обвал рубля

Базовый сценарий определяет курс доллара в 2020 году в 73,8 рубля, евро — 80,3 рубля.
Обновлено в 03:33
Политика

Россияне смогут находиться на Мальдивах без виз в течение 90 дней

Начиная с завтрашнего дня россияне смогут находиться на Мальдивах без визы в течение 90 дней.
Обновлено в 05:10
Музыка

Таисию Повалий засыпали угрозами после объявления о концерте в Киеве

Народная артистка Украины и Ингушетии Таисия Повалий объявила о предстоящем сольном концерте в Киеве — однако не все встретили это известие позитивно.
Обновлено вчера в 18:37
Происшествия

СК возбудил уголовное дело после митингов у Мосгоризбиркома

Главное следственное управление СК по столице возбудило уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий.
Обновлено в 06:52
Политика

Зеленский потребовал уволить Кличко

Обновлено в 06:25
Общество

Тысячи россиян потребовали ввести режим ЧС в Сибири из-за пожаров

Более 40 тыс. россиян оставили подписи под петицией с требованием ввести режим ЧС на территории Сибири из-за лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области.
Обновлено вчера в 23:21
Политика

Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими олигархами

«Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов», — написал Портнов.
Обновлено в 06:51
Политика

Володин потребовал от президента Грузии публичных извинений за хамство

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин считает, что грузинский президент Саломе Зурабишвили должна принести извинения за антироссийскую риторику.
Обновлено вчера в 18:07
Политика

Памфилова встретится с кандидатами, снятыми с выборов в Мосгордуму

Обновлено 22 июля в 22:26
Экономика

Deutsche Bank понес миллиардные убытки во втором квартале

По итогам второго квартала Deutsche Bank потерял еще больше, чем ожидалось: убыток концерна составил €3,15 млрд.
Обновлено в 02:15
Происшествия

Число пострадавших при пожаре в лагере детей увеличилось

Обновлено в 05:34
Армия и оружие

Посольство в Сеуле опровергло сообщения об извинении за действия ВКС

Посольство России в Южной Корее опровергло сообщения о принесении извинений после того, как Сеул заявил, что российские самолеты вторглись в воздушное пространство страны над островами Токто в Японском море.
Обновлено в 06:47
Единоборства

Боксер Максим Дадашев умер в американской больнице

Российский боксер Максим Дадашев умер в американской больнице от травм после боя с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом.
Обновлено вчера в 15:31
Происшествия

ЛГБТ-активисты попросили СКР проверить на экстремизм движение «Пила»

За много месяцев полиция ничего не сделала, чтобы установить тех, кто стоит за гомофобным сайтом, призывающим к насилию.
Обновлено в 04:19
Здоровье

Названы главные причины смертности пенсионеров в России

Обновлено в 06:40
Театры

Британский танцовщик Акрам Хан в последний раз станцует большую партию

Последнее большое соло Акрама Хана Xenos, которым откроется международный фестиваль-школа современного искусства "Территория" в Москве, будет показано 25 и 26 июля на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.
Обновлено в 06:53
Армия и оружие

Российским БМП и БТР установят новые пушки

Сообщается, что варианты новых пушек для БТР и БМП показали на форуме «Армия-2019».
Обновлено в 05:09
Музыка

Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica

Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».
Обновлено в 05:13
Общество

Росприроднадзор: России грозит «экологический Чернобыль»

В России существует угроза глобальной экологической катастрофы, которая может быть сравнима с аварией на Чернобыльской АЭС.
Обновлено в 00:23
Происшествия

Посольство в КНДР проинформировано о задержанном российском судне

Посольство России в КНДР проинформировано о ситуации с российским рыболовецким судном, которое было задержано северокорейскими пограничниками в ночь на 17 июля.
Обновлено вчера в 21:42
Шоу-бизнес

Подтвержден развод бывшего короля Малайзии с «Мисс Москва»

Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V подтвердил его развод с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:20
Политика

В Латвии жестко раскритиковали главу МВД за посещение концерта Лепса

После встречи с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшом министр юстиции страны Янис Борданс выступил с резкой критикой в адрес главы латышского министерства внутренних дел Сандиса Гиргенса из-за того, что тот был замечен на концерте российского музыканта Григория Лепса, передает Jauns.lv.
Обновлено в 05:00
Футбол

КДК РФС наказал «Спартак» за поведение фанатов в матче с «Ростовом»

РПЛ ждет видео и ответа "Ростова" по инциденту с болельщиками "Спартака" КДК вынес следующие решения: - за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча без бросания на трибуны, поле и прилегающую к полю территорию – оштрафовать "Спартак" на 40000 рублей.
Обновлено в 06:23
Происшествия

На Кубани мать посаженного на цепь мальчика надеется на помощь родных

Обновлено в 06:31
Происшествия

Навальный сообщил о своем задержании

Блогер Алексей Навальный в среду, 24 июля, на странице в соцсети Instagram рассказал о своем задержании во время утренней пробежки.
Обновлено в 03:58
Армия и оружие

Китайский эсминец прибыл в Петербург для участия в параде

Эсминец военно-морских сил КНР прибыл в Санкт-Петербург для участия в Параде ВМФ, который состоится 28 июля.
Обновлено в 06:27
Политика

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» обсудить транзит

"Нафтогаз" считает возможным уже сейчас назначить дату министерской встречи России, Украины и Еврокомиссии (ЕК) по будущему транзита газа, а до нее предлагает Москве провести технические консультации.
Обновлено в 06:24
Здоровье

Новое исследование: миллионы людей принимают аспирин бесконтрольно

Еще 10 миллионов человек в возрасте старше 70 лет без каких-либо текущих проблем из-за сердечных заболеваний по-прежнему принимают аспирин каждый день, как показывает исследование.
Обновлено в 05:14
ещё по теме
Зинедин Зидан
Французский футболист
Выдающийся французский футболист и тренер кабильского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Гарет Бэйл
Британский футболист
Валлийский футболист, игрок испанского клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Уэльса. Выступает на позиции крайнего нападающего. Отличается высокой скоростью и хорошо поставленным ударом. Является лучшим бомбардиром в истории сборной Уэльса. Четырёхкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА в составе мадридского «Реала».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное