Ранее СМИ сообщали, что на Бэйла претендуют несколько китайских клубов, предлагающих ему высокую зарплату.

Зидан: «Бэйл хорошо сыграл с „Арсеналом“, но ситуация не изменилась»

Армия и оружие Россия и Сирия поддержали план ООН по выводу мирных граждан из Рукбана Российская и сирийская стороны поддерживают оперативный план ООН, согласно которому на эвакуацию остающихся в лагере Рукбан сирийский граждан уйдет около месяца, сообщил в среду журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Финансы Аналитики предрекают скорый обвал рубля Базовый сценарий определяет курс доллара в 2020 году в 73,8 рубля, евро — 80,3 рубля.

Политика Россияне смогут находиться на Мальдивах без виз в течение 90 дней Начиная с завтрашнего дня россияне смогут находиться на Мальдивах без визы в течение 90 дней.

Музыка Таисию Повалий засыпали угрозами после объявления о концерте в Киеве Народная артистка Украины и Ингушетии Таисия Повалий объявила о предстоящем сольном концерте в Киеве — однако не все встретили это известие позитивно.

Происшествия СК возбудил уголовное дело после митингов у Мосгоризбиркома Главное следственное управление СК по столице возбудило уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий.

Общество Тысячи россиян потребовали ввести режим ЧС в Сибири из-за пожаров Более 40 тыс. россиян оставили подписи под петицией с требованием ввести режим ЧС на территории Сибири из-за лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области.

Политика Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими олигархами «Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов», — написал Портнов.

Политика Володин потребовал от президента Грузии публичных извинений за хамство Спикер Государственной думы Вячеслав Володин считает, что грузинский президент Саломе Зурабишвили должна принести извинения за антироссийскую риторику.

Экономика Deutsche Bank понес миллиардные убытки во втором квартале По итогам второго квартала Deutsche Bank потерял еще больше, чем ожидалось: убыток концерна составил €3,15 млрд.

Армия и оружие Посольство в Сеуле опровергло сообщения об извинении за действия ВКС Посольство России в Южной Корее опровергло сообщения о принесении извинений после того, как Сеул заявил, что российские самолеты вторглись в воздушное пространство страны над островами Токто в Японском море.

Единоборства Боксер Максим Дадашев умер в американской больнице Российский боксер Максим Дадашев умер в американской больнице от травм после боя с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом.

Происшествия ЛГБТ-активисты попросили СКР проверить на экстремизм движение «Пила» За много месяцев полиция ничего не сделала, чтобы установить тех, кто стоит за гомофобным сайтом, призывающим к насилию.

Театры Британский танцовщик Акрам Хан в последний раз станцует большую партию Последнее большое соло Акрама Хана Xenos, которым откроется международный фестиваль-школа современного искусства "Территория" в Москве, будет показано 25 и 26 июля на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Армия и оружие Российским БМП и БТР установят новые пушки Сообщается, что варианты новых пушек для БТР и БМП показали на форуме «Армия-2019».

Музыка Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».

Общество Росприроднадзор: России грозит «экологический Чернобыль» В России существует угроза глобальной экологической катастрофы, которая может быть сравнима с аварией на Чернобыльской АЭС.

Происшествия Посольство в КНДР проинформировано о задержанном российском судне Посольство России в КНДР проинформировано о ситуации с российским рыболовецким судном, которое было задержано северокорейскими пограничниками в ночь на 17 июля.

Шоу-бизнес Подтвержден развод бывшего короля Малайзии с «Мисс Москва» Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V подтвердил его развод с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.

Политика В Латвии жестко раскритиковали главу МВД за посещение концерта Лепса После встречи с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшом министр юстиции страны Янис Борданс выступил с резкой критикой в адрес главы латышского министерства внутренних дел Сандиса Гиргенса из-за того, что тот был замечен на концерте российского музыканта Григория Лепса, передает Jauns.lv.

Футбол КДК РФС наказал «Спартак» за поведение фанатов в матче с «Ростовом» РПЛ ждет видео и ответа "Ростова" по инциденту с болельщиками "Спартака" КДК вынес следующие решения: - за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча без бросания на трибуны, поле и прилегающую к полю территорию – оштрафовать "Спартак" на 40000 рублей.

Происшествия Навальный сообщил о своем задержании Блогер Алексей Навальный в среду, 24 июля, на странице в соцсети Instagram рассказал о своем задержании во время утренней пробежки.

Армия и оружие Китайский эсминец прибыл в Петербург для участия в параде Эсминец военно-морских сил КНР прибыл в Санкт-Петербург для участия в Параде ВМФ, который состоится 28 июля.

Политика «Нафтогаз» предложил «Газпрому» обсудить транзит "Нафтогаз" считает возможным уже сейчас назначить дату министерской встречи России, Украины и Еврокомиссии (ЕК) по будущему транзита газа, а до нее предлагает Москве провести технические консультации.