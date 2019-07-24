Футбол
Зидан: «Бэйл хорошо сыграл с „Арсеналом“, но ситуация не изменилась»Евро-футбол.ру 02:26
Ранее СМИ сообщали, что на Бэйла претендуют несколько китайских клубов, предлагающих ему высокую зарплату.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 07:20, Вашингтон
Армия и оружие
Россия и Сирия поддержали план ООН по выводу мирных граждан из Рукбана
Российская и сирийская стороны поддерживают оперативный план ООН, согласно которому на эвакуацию остающихся в лагере Рукбан сирийский граждан уйдет около месяца, сообщил в среду журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Обновлено в 07:13
Общество
МЧС назвало причину неприятного запаха в Екатеринбурге
Обновлено в 04:50
Финансы
Аналитики предрекают скорый обвал рубля
Базовый сценарий определяет курс доллара в 2020 году в 73,8 рубля, евро — 80,3 рубля.
Обновлено в 03:33
Политика
Россияне смогут находиться на Мальдивах без виз в течение 90 дней
Начиная с завтрашнего дня россияне смогут находиться на Мальдивах без визы в течение 90 дней.
Обновлено в 05:10
Музыка
Таисию Повалий засыпали угрозами после объявления о концерте в Киеве
Народная артистка Украины и Ингушетии Таисия Повалий объявила о предстоящем сольном концерте в Киеве — однако не все встретили это известие позитивно.
Обновлено вчера в 18:37
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после митингов у Мосгоризбиркома
Главное следственное управление СК по столице возбудило уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий.
Обновлено в 06:52
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко
Обновлено в 06:25
Общество
Тысячи россиян потребовали ввести режим ЧС в Сибири из-за пожаров
Более 40 тыс. россиян оставили подписи под петицией с требованием ввести режим ЧС на территории Сибири из-за лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области.
Обновлено вчера в 23:21
Политика
Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими олигархами
«Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов», — написал Портнов.
Обновлено в 06:51
Политика
Володин потребовал от президента Грузии публичных извинений за хамство
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин считает, что грузинский президент Саломе Зурабишвили должна принести извинения за антироссийскую риторику.
Обновлено вчера в 18:07
Политика
Памфилова встретится с кандидатами, снятыми с выборов в Мосгордуму
Обновлено 22 июля в 22:26
Экономика
Deutsche Bank понес миллиардные убытки во втором квартале
По итогам второго квартала Deutsche Bank потерял еще больше, чем ожидалось: убыток концерна составил €3,15 млрд.
Обновлено в 02:15
Происшествия
Число пострадавших при пожаре в лагере детей увеличилось
Обновлено в 05:34
Армия и оружие
Посольство в Сеуле опровергло сообщения об извинении за действия ВКС
Посольство России в Южной Корее опровергло сообщения о принесении извинений после того, как Сеул заявил, что российские самолеты вторглись в воздушное пространство страны над островами Токто в Японском море.
Обновлено в 06:47
Единоборства
Боксер Максим Дадашев умер в американской больнице
Российский боксер Максим Дадашев умер в американской больнице от травм после боя с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом.
Обновлено вчера в 15:31
Происшествия
ЛГБТ-активисты попросили СКР проверить на экстремизм движение «Пила»
За много месяцев полиция ничего не сделала, чтобы установить тех, кто стоит за гомофобным сайтом, призывающим к насилию.
Обновлено в 04:19
Здоровье
Названы главные причины смертности пенсионеров в России
Обновлено в 06:40
Театры
Британский танцовщик Акрам Хан в последний раз станцует большую партию
Последнее большое соло Акрама Хана Xenos, которым откроется международный фестиваль-школа современного искусства "Территория" в Москве, будет показано 25 и 26 июля на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.
Обновлено в 06:53
Армия и оружие
Российским БМП и БТР установят новые пушки
Сообщается, что варианты новых пушек для БТР и БМП показали на форуме «Армия-2019».
Обновлено в 05:09
Музыка
Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica
Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».
Обновлено в 05:13
Общество
Росприроднадзор: России грозит «экологический Чернобыль»
В России существует угроза глобальной экологической катастрофы, которая может быть сравнима с аварией на Чернобыльской АЭС.
Обновлено в 00:23
Происшествия
Посольство в КНДР проинформировано о задержанном российском судне
Посольство России в КНДР проинформировано о ситуации с российским рыболовецким судном, которое было задержано северокорейскими пограничниками в ночь на 17 июля.
Обновлено вчера в 21:42
Шоу-бизнес
Подтвержден развод бывшего короля Малайзии с «Мисс Москва»
Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V подтвердил его развод с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:20
Политика
В Латвии жестко раскритиковали главу МВД за посещение концерта Лепса
После встречи с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшом министр юстиции страны Янис Борданс выступил с резкой критикой в адрес главы латышского министерства внутренних дел Сандиса Гиргенса из-за того, что тот был замечен на концерте российского музыканта Григория Лепса, передает Jauns.lv.
Обновлено в 05:00
Футбол
КДК РФС наказал «Спартак» за поведение фанатов в матче с «Ростовом»
РПЛ ждет видео и ответа "Ростова" по инциденту с болельщиками "Спартака" КДК вынес следующие решения: - за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча без бросания на трибуны, поле и прилегающую к полю территорию – оштрафовать "Спартак" на 40000 рублей.
Обновлено в 06:23
Происшествия
Навальный сообщил о своем задержании
Блогер Алексей Навальный в среду, 24 июля, на странице в соцсети Instagram рассказал о своем задержании во время утренней пробежки.
Обновлено в 03:58
Армия и оружие
Китайский эсминец прибыл в Петербург для участия в параде
Эсминец военно-морских сил КНР прибыл в Санкт-Петербург для участия в Параде ВМФ, который состоится 28 июля.
Обновлено в 06:27
Политика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» обсудить транзит
"Нафтогаз" считает возможным уже сейчас назначить дату министерской встречи России, Украины и Еврокомиссии (ЕК) по будущему транзита газа, а до нее предлагает Москве провести технические консультации.
Обновлено в 06:24
Здоровье
Новое исследование: миллионы людей принимают аспирин бесконтрольно
Еще 10 миллионов человек в возрасте старше 70 лет без каких-либо текущих проблем из-за сердечных заболеваний по-прежнему принимают аспирин каждый день, как показывает исследование.
Обновлено в 05:14