Футбол

Зидан: «Бэйл хочет остаться в „Реале“»Sport24.ru 15:36

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что вингер команды Гарет Бэйл намерен остаться в мадридской команде.
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