Футбол
Зидан: «Бэйл хочет остаться в „Реале“»Sport24.ru 15:36
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что вингер команды Гарет Бэйл намерен остаться в мадридской команде.
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Глава Redmi Лю Вейбинг официально заявил, что следующий смартфон компании, Redmi Note 8 Pro, будет работать на базе недавно анонсированного процессора Helio G90T, в первую очередь созданного для мобильного гейминга.
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Госдеп подтвердил введение второго пакета санкций США против России
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«Астон Вилла» оказалась сильнее «Эвертона» в матче АПЛ
«Астон Вилла» обыграла «Эвертон» в матче 3-го тура сезона-2019/20 чемпионата Англии.
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Зеленский прокомментировал возможность обмена между Украиной и Россией
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что первые результаты по вопросу обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией должны быть в ближайшие дни.
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Охотник за сокровищами столкнулся с подводным кораблем пришельцев возле Багамских островов
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Источник назвал дату старта корабля Cygnus к МКС
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Авто
В Москве открылся первый шоурум президентского седана Aurus Senat
В Москве открылся первый дилерский центр автомобилей Aurus в «Москва-Сити».
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Трамп потребовал от американских компаний уйти из Китая
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Технологии
Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» отправляют на Чукотку
Сегодня из заполярного Мурманска в полярный Певек отправляют ПЭБ "Академик Ломоносов" - плавучий атомный энергоблок, который по приходу в точку назначения должен стать основой первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции.
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Как пакт Молотова — Риббентропа предопределил победу над нацизмом
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Во время онлайн-трансляции телеканала ТВ-3 во «ВКонтакте» Дмитрий Глуховский сообщил о готовящей экранизации его романа «Метро 2033», которая увидит свет 1 января 2022 года.
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Михалков рассказал о своём восстановлении после семи операций
Режиссёр Никита Михалков в беседе с URA.RU рассказал о своём восстановлении после семи операций.
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Боевое применение ракетоносца Ту-160 в Сирии показали на видео
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В Дагестане семья с двумя детьми погибла под камнепадом
В Цумадинском районе Дагестане под камнепад попала легковая машина, в которой находилась супружеская пара с двумя детьми.
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