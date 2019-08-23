Футбол

Зидан: «Бэйл хочет остаться в „Реале“»Sport24.ru 15:36

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что вингер команды Гарет Бэйл намерен остаться в мадридской команде.
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Зидан: «Бэйл хочет остаться в „Реале“»

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