Экономика

Парламентская газетаПарламентская газетаМинфин и ФНС в 2019 году актуализируют единый реестр субъектов МСП

До конца 2019 года Министерство финансов совместно с Федеральной налоговой службой актуализирует единый реестр субъектов малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, передаёт ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Минфин и ФНС в 2019 году актуализируют единый реестр субъектов МСП

Парламентская газета08:38

Зеркальный реестр по проверкам для бизнеса заработает с 1 декабря

Будущее России. Национальные проекты08:31

Силуанов: реального сокращения малых и средних предприятий в России не произошло

ТАСС08:49

Силуанов: реального сокращения малого бизнеса не произошло

Русский Запад07:28

Минфин и ФНС пересчитают все малые предприятия в России

ПРАЙМ08:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 09:13, Ашберн
Армия и оружие

Схвачен бельгиец, прозванный Палачом из Ракки

Сирийские курды схватили бельгийца Ануара Хаддуши, получившего прозвище Палач из Ракки.
Вести.Ru 04:34
Кино

Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

Компания Paramount Pictures опубликовала новый трейлер шестой части франшизы «Терминатор: Темные судьбы».
Известия 07:29
Политика

На Украине потребовали поменять название российского «Руслана»

Украинский авиаконцерн "Антонов" потребовал от конструкторского бюро "Ильюшин" сменить название российского самолета "Руслан", который разрабатывается на базе Ан-124.
Газета.Ru 07:19
Политика

Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком

Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец 28 августа в 10:11
Политика

Медведчук и Рабинович посетили украинских заключенных в Москве

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и сопредседатель партии Вадим Рабинович прибыли в Москву.
Известия 08:39
Транспорт

В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту

Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru 03:46
Происшествия

Два человека погибли при экстренной посадке Ан-2 в Якутии

В результате вынужденной посадки самолета Ан-2 в Кобяйском улусе Якутии погибли два человека.
Известия 08:57
Футбол

Стали известны соперники ЦСКА и «Краснодара» по группам Лиги Европы

Вылетевший из раунда плей-офф Лиги чемпионов российский клуб «Краснодар» оказался в группе C Лиги Европы.
Пятый канал 08:59
Спорт

Легкоатлетка Медведева дисквалифицирована на восемь лет из-за допинга

RT на русском 09:09
Политика

Эрдоган заявил о переговорах с Россией на поставку Су-57

Россия и Турция ведут переговоры по поставкам истребителей пятого поколения Cу-57.
РБК 08:29
Происшествия

Убийца чеченца Зелемхана Хангошвили в Германии, по некоторым данным, связан с российскими спецслужбам

Убийца чеченца Зелемхана Хангошвили в Германии, по некоторым данным, связан с российскими спецслужбами, - утверждается в совместном расследовании изданий Инсайдер, Bellingcat и Шпигель.
Эхо Москвы 09:01
Происшествия

В СК назвали причину утечки данных сотрудников РЖД

Установлено, что в период до 28 августа злоумышленники получили доступ к информационным служебным ресурсам РЖД, где размещены личные данные работников компании.
Известия 06:44
Политика

Казаков и ветеранов Донбасса могут привлечь к разгону митингов в Москве

К разгону акций протеста в Москве могут привлечь представителей казачества и членов «Союза добровольцев Донбасса».
Собеседник 07:06
Политика

Трамп подозвал жену «к ноге» жестом для собак

Писатель Джеймс Фелтон опубликовал в Twitter видео, на котором президент США Дональд Трамп подозвал свою супругу Меланию жестом «к ноге», который обычно используют при дрессировке собак.
Известия 07:56
Происшествия

США выдвинули новую версию взрыва в Северодвинске

BFM.ru 03:14
Наука

Скорость вымирания растений на планете выросла в 350 раз

После публикации отчета ООН о количестве вымерших видов растений (571 вид за исследуемый период), эксперты отметили высокую скорость исчезновения растений с нашей планеты.
RuNews24.ru 28 августа в 02:36
Экономика

Россия увеличила ввоз пластикового мусора из-за рубежа

В Россию стали больше импортировать пластиковых отходов из-за отсутствия раздельного сбора мусора.
Газета.Ru 06:05
Политика

Лукашенко собрал урожай бахчевых на своем приусадебном участке

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в конце августа традиционно на своем подворье собирает урожай арбузов.
ТАСС 07:37
Армия и оружие

Новый пистолет «Удав» начали поставлять в войска

Новый российский пистолет "Удав" начал поставляться в войска.
ТАСС 07:04
Происшествия

Жители РФ назвали виновников гибели заложников в Беслане

34% опрошенных винят в гибели заложников «и террористов, и спецслужбы». 8% заявили, что «действия спецслужб были ошибочными».
REGNUM 05:17
Экономика

ЦБ назвал тарифы на оплату товаров и услуг в системе быстрых платежей

ЦБ отложил подключение крупных банков к системе быстрых платежей По словам первого заместителя председателя ЦБ Ольги Скоробогатовой, возможность оплаты товаров и услуг через СБП позволит торговым предприятиям сократить издержки и предложить новые программы лояльности для клиентов.
Forbes 08:58
Общество

Медсестры начали массово увольняться во Владимирской области

Во Владимирской области сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской районной больницы написали заявление об увольнении.
Газета.Ru 08:49
Армия и оружие

В России началось серийное производство военного беспилотника «Орион»

Серийное производство разведывательного беспилотника «Орион» для российской армии уже стартовало, сообщил гендиректор компании-разработчика «Кронштадт» Сергей Богатиков.
RT на русском 07:35
Политика

Вышинскому после освобождения не вернули паспорта

Паспорта у Вышинского изъяли при задержании и должны были вернуть после освобождения, однако пока этого не произошло.
REGNUM 07:08
Общество

Эксперты назвали самые чистые и самые грязные города России

РБК 05:06
Здоровье

В России заболеваемость сифилисом за 18 лет упала в десять раз

Показатели упали в десять раз по сравнению с 2000 годом, сообщает RT.
Росбалт 06:14
Музыка

Обматеривший «Новую волну» Киркоров не попал в фонограмму на концерте

В Сети появилось видео накладки на песенном конкурсе «Новая волна», в ходе которой Филипп Киркоров не смог попасть в фонограмму.
Культуромания 09:05
Происшествия

СК опубликовал ролик о протестах в Москве

Следственный комитет России опубликовал видео, в котором рассказал о сценариях протестов последних лет, в том числе акций, которые прошли в Москве в конце июля.
РБК 05:26
Армия и оружие

Минобороны РФ выпустило ракету «Калибр» в Черном море

«Совершенно секретно»: Экипаж малого ракетного корабля «Вышний Волочек» проекта 21631 «Буян-М» Черноморского флота (ЧФ) Военно-морского флота (ВМФ) России впервые в истории выпустил крылатую ракету «Калибр».
Совершенно секретно 06:00
Космос

Толстопалые гекконы поиграли с парящим ошейником в невесомости

N+1 08:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Антон Германович Силуанов
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года, министр финансов Российской Федерации с 16 декабря 2011 года. Член Совета безопасности Российской Федерации. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное