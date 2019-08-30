Экономика
Парламентская газетаМинфин и ФНС в 2019 году актуализируют единый реестр субъектов МСП
До конца 2019 года Министерство финансов совместно с Федеральной налоговой службой актуализирует единый реестр субъектов малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, передаёт ТАСС.
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Зеркальный реестр по проверкам для бизнеса заработает с 1 декабря
Будущее России. Национальные проекты08:31
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Армия и оружие
Схвачен бельгиец, прозванный Палачом из Ракки
Сирийские курды схватили бельгийца Ануара Хаддуши, получившего прозвище Палач из Ракки.
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Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Компания Paramount Pictures опубликовала новый трейлер шестой части франшизы «Терминатор: Темные судьбы».
Известия 07:29
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Украинский авиаконцерн "Антонов" потребовал от конструкторского бюро "Ильюшин" сменить название российского самолета "Руслан", который разрабатывается на базе Ан-124.
Газета.Ru 07:19
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец 28 августа в 10:11
Политика
Медведчук и Рабинович посетили украинских заключенных в Москве
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и сопредседатель партии Вадим Рабинович прибыли в Москву.
Известия 08:39
Транспорт
В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru 03:46
Происшествия
Два человека погибли при экстренной посадке Ан-2 в Якутии
В результате вынужденной посадки самолета Ан-2 в Кобяйском улусе Якутии погибли два человека.
Известия 08:57
Футбол
Стали известны соперники ЦСКА и «Краснодара» по группам Лиги Европы
Вылетевший из раунда плей-офф Лиги чемпионов российский клуб «Краснодар» оказался в группе C Лиги Европы.
Пятый канал 08:59
Спорт
Легкоатлетка Медведева дисквалифицирована на восемь лет из-за допинга
RT на русском 09:09
Политика
Эрдоган заявил о переговорах с Россией на поставку Су-57
Россия и Турция ведут переговоры по поставкам истребителей пятого поколения Cу-57.
РБК 08:29
Происшествия
Убийца чеченца Зелемхана Хангошвили в Германии, по некоторым данным, связан с российскими спецслужбам
Убийца чеченца Зелемхана Хангошвили в Германии, по некоторым данным, связан с российскими спецслужбами, - утверждается в совместном расследовании изданий Инсайдер, Bellingcat и Шпигель.
Эхо Москвы 09:01
Происшествия
В СК назвали причину утечки данных сотрудников РЖД
Установлено, что в период до 28 августа злоумышленники получили доступ к информационным служебным ресурсам РЖД, где размещены личные данные работников компании.
Известия 06:44
Политика
Казаков и ветеранов Донбасса могут привлечь к разгону митингов в Москве
К разгону акций протеста в Москве могут привлечь представителей казачества и членов «Союза добровольцев Донбасса».
Собеседник 07:06
Политика
Трамп подозвал жену «к ноге» жестом для собак
Писатель Джеймс Фелтон опубликовал в Twitter видео, на котором президент США Дональд Трамп подозвал свою супругу Меланию жестом «к ноге», который обычно используют при дрессировке собак.
Известия 07:56
Наука
Скорость вымирания растений на планете выросла в 350 раз
После публикации отчета ООН о количестве вымерших видов растений (571 вид за исследуемый период), эксперты отметили высокую скорость исчезновения растений с нашей планеты.
RuNews24.ru 28 августа в 02:36
Экономика
Россия увеличила ввоз пластикового мусора из-за рубежа
В Россию стали больше импортировать пластиковых отходов из-за отсутствия раздельного сбора мусора.
Газета.Ru 06:05
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в конце августа традиционно на своем подворье собирает урожай арбузов.
ТАСС 07:37
Армия и оружие
Новый пистолет «Удав» начали поставлять в войска
Новый российский пистолет "Удав" начал поставляться в войска.
ТАСС 07:04
Происшествия
Жители РФ назвали виновников гибели заложников в Беслане
34% опрошенных винят в гибели заложников «и террористов, и спецслужбы». 8% заявили, что «действия спецслужб были ошибочными».
REGNUM 05:17
Экономика
ЦБ назвал тарифы на оплату товаров и услуг в системе быстрых платежей
ЦБ отложил подключение крупных банков к системе быстрых платежей По словам первого заместителя председателя ЦБ Ольги Скоробогатовой, возможность оплаты товаров и услуг через СБП позволит торговым предприятиям сократить издержки и предложить новые программы лояльности для клиентов.
Forbes 08:58
Общество
Медсестры начали массово увольняться во Владимирской области
Во Владимирской области сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской районной больницы написали заявление об увольнении.
Газета.Ru 08:49
Армия и оружие
В России началось серийное производство военного беспилотника «Орион»
Серийное производство разведывательного беспилотника «Орион» для российской армии уже стартовало, сообщил гендиректор компании-разработчика «Кронштадт» Сергей Богатиков.
RT на русском 07:35
Политика
Вышинскому после освобождения не вернули паспорта
Паспорта у Вышинского изъяли при задержании и должны были вернуть после освобождения, однако пока этого не произошло.
REGNUM 07:08
Здоровье
В России заболеваемость сифилисом за 18 лет упала в десять раз
Показатели упали в десять раз по сравнению с 2000 годом, сообщает RT.
Росбалт 06:14
Музыка
Обматеривший «Новую волну» Киркоров не попал в фонограмму на концерте
В Сети появилось видео накладки на песенном конкурсе «Новая волна», в ходе которой Филипп Киркоров не смог попасть в фонограмму.
Культуромания 09:05
Происшествия
СК опубликовал ролик о протестах в Москве
Следственный комитет России опубликовал видео, в котором рассказал о сценариях протестов последних лет, в том числе акций, которые прошли в Москве в конце июля.
РБК 05:26
Армия и оружие
Минобороны РФ выпустило ракету «Калибр» в Черном море
«Совершенно секретно»: Экипаж малого ракетного корабля «Вышний Волочек» проекта 21631 «Буян-М» Черноморского флота (ЧФ) Военно-морского флота (ВМФ) России впервые в истории выпустил крылатую ракету «Калибр».
Совершенно секретно 06:00