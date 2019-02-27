Происшествия
Полиция проводит антидопинговый рейд на ЧМ в ЗеефельдеГазета.Ru 10:10
Как информирует ТАСС, операция, проводимая правоохранительными органы Австрии совместно и прокуратурой Германии, увенчалась успехом. В рамках оперативных мероприятий было проведено семь обысков в расположении нескольких сборных команд на чемпионате по лыжным видам спорта в австрийском Зеефельде.
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