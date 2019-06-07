Общество

Зенькович отреагировал на «серую массу» ФедотоваВести.Ru 12:52

Заместитель министра просвещения России Павел Зенькович прокомментировал высказывание проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы Ивана Федотова о том, что в школьные учителя идут "закомплексованные неудачники".
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Проректора РАНХиГС раскритиковали за высказывание об учителях

News.ru11:31

Профессор педвуза считает, что в школах и поликлиниках работает «отстой»

РИА Новости11:51

Проректор РАНХиГС назвал российских учителей в школах серой массой неудачников

РЕН ТВ09:02

Зенькович отреагировал на «серую массу» Федотова

Вести.Ru12:52

Профессор педвуза согласился с мнением проректора РАНХиГС о низком уровне подготовки учителей

Говорит Москва10:15

Проректор президентского института назвал учителей «отвратительными неудачниками»

URA.Ruвчера в 15:32

Проректор РАНХиГС: Учителя – отвратительные неудачники, которые не могут ничему научить

Диалогвчера в 06:05
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Музыка

Борис Гребенщиков спел на набережной Петрозаводска

Обновлено в 07:36
Единоборства

WBA назначила торги за бой между Лебедевым и Гуламиряном на 20 июня

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) на 20 июня назначила торги за право проведения боя между обладателем пояса WBA (Super) россиянином Денисом Лебедевым и регулярным чемпионом по этой версии представителем Франции Арсеном Гуламиряном, сообщается на официальном сайте WBA.
Обновлено в 11:20
Политика

Китайские СМИ объяснили, почему США не хотят отдавать золото

США весьма своеобразно относятся к выполнению своих обязательств в отношении отдельных стран и международных организаций, руководствуясь лишь собственными мотивами, пишут китайские СМИ.
Обновлено в 03:15
Космос

«Juno» сфотографировал черный вихрь на Юпитере

29 марта 2019 года во время 20-го облета Юпитера космический аппарат NASA «Juno» получил снимки удивительного черного урагана, бушующего в облаках газового гиганта.
Обновлено вчера в 01:44
Происшествия

В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
Обновлено в 11:30
Общество

В Калифорнии продали лотерейный билет с выигрышем в $530 млн

Билет лотереи Mega Millions с выигрышем в размере $530 млн был продан в пятницу в штате Калифорния.
Обновлено в 09:59
Политика

Парламент Молдавии утвердил правительство во главе с Майей Санду

Парламент Молдавии утвердил состав правительства во главе с Майей Санду. За это решение проголосовал 61 депутат из 101.
Обновлено в 11:43
Армия и оружие

Пресс-секретарь Зеленского: ВСУ расстреливают жилые дома Донбасса

По словам Мендель, имелось ввиду, что украинские каратели якобы попадаются на провокации, "когда стреляют из жилого дома, детского сада, школы, больницы - из любого места, где находятся гражданские люди".
Обновлено в 08:00
Политика

На Украине арестованы пять «Русланов» российской авиакомпании

В рамках уголовного дела о нарушении правил воздушных полетов, которые создали опасность для жизни людей, Подольский районный суд Киева арестовал и запретил эксплуатацию пяти транспортных самолетов Ан-124−100 российской авиакомпании «Волга-Днепр».
Обновлено вчера в 17:27
Общество

Студентка решилась на 15 операций ради внешности Барби

Студентка из Болгарии Андреа Иванова сделала 15 косметических процедур за год, чтобы стать похожей на куклу Барби.
Обновлено в 11:55
Футбол

«Черноморец» уступил место в Премьер-лиге «Колосу»

Одесский "Черноморец" покидает украинскую Премьер-лигу.
Обновлено в 12:30
Здоровье

Врач-терапевт рассказала о самых уязвимых в жару категориях людей

Врач обратила внимание на то, что некоторым категориям людей нужно быть особенно осторожными во время жары.
Обновлено в 05:58
Финансы

Костин поспорил с Задорновым о размере дивидендов ВТБ

Глава ВТБ Андрей Костин не согласился с расчетами главы банка «Открытие» (владеет 14,7% ВТБ) Михаилом Задорновым по дивидендам за 2018 год.
Обновлено в 11:35
Происшествия

В Свердловской области горит исправительная колония

В исправительной колонии в Свердловской области горят четыре жилых корпуса и производственное здание.
Обновлено в 02:58
Происшествия

В Таиланде задержали россиянина, поправившего визовую отметку ручкой

Власти Таиланда задержали на границе с Камбоджей россиянина, который попытался подделать визовую отметку с помощью ручки, сообщает новостной интернет-портал Thaiger.
Обновлено в 11:49
Авто

Опубликован топ-10 самых популярных иномарок с пробегом в России

Обновлено в 01:00
Автоспорт

Феттель стал лучшим в третьей практике Гран-при Канады «Формулы-1»

Немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель показал лучшее время в третьей сессии свободных заездов седьмого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Канады, который проходит в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнева.
Обновлено в 12:44
Общество

Доходы Кадырова в 2018 году увеличились почти на 700 тыс. рублей

Обновлено в 06:54
Теннис

Барти победила Вондроушеву и впервые в карьере выиграла «Ролан Гаррос»

Для 23-летней австралийки победа на «Ролан Гаррос» стала пятым титулом в карьере. Спортсменка впервые победила на турнире Большого шлема.
Обновлено в 12:08
Общество

Бывший муж осужденной в США россиянки предложил ей совместную опеку

Обновлено вчера в 23:03
Экономика

Озвучены причины снижения рождаемости в России

Снижение рождаемости первый замглавы Минтруда Алексей Вовченко связал с низкими зарплатами населения.
Обновлено в 11:30
Общество

Москвичей предупредили о дожде с грозой

Обновлено в 10:04
Происшествия

В Подмосковье легкомоторный самолет совершил жесткую посадку

Обновлено в 10:15
Финансы

Минфин оценил шансы на введение санкций против госдолга РФ

В Минфине России считают маловероятным введение санкций против госдолга, заявил замминистра финансов РФ Сергей Сторчак, передает РИА "Новости" По его словам, исходя из "объективных фактов", интерес зарубежных инвесторов сдерживает "поползновения" в сторону таких ограничений.
Обновлено в 06:17
Происшествия

На проспекте Стачек автомобиль насмерть сбил женщину

Обновлено в 12:09
Происшествия

В СК подтвердили задержание депутата заксобрания Красноярского края

Депутат законодательного собрания Красноярского края задержан по подозрению в мошенничестве на 4 млн рублей.
Обновлено в 05:55
Общество

Рособрнадзор представил первые результаты ЕГЭ

«В целом результаты первых экзаменов не демонстрируют никаких аномалий, они закономерны и подтверждают прозрачность и объективность ЕГЭ», — указывается в сообщении.
Обновлено в 11:46
Происшествия

У суда задержали проводивших пикеты в поддержку Голунова журналистов

Обновлено в 04:38
Политика

МИД отреагировал на слушания по делу Украины против России

Россия надеется, что Международный суд ООН отклонит обвинения Украины в нарушении российским государством двух международных конвенций - о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации расовой дискриминации.
Обновлено в 12:41
Футбол

Россия — Сан-Марино 4:0 (2-й тайм)

Счет в игре на 25-й минуте открыл защитник гостевой команды Микеле Чеволи, переправивший мяч в свои ворота.
Обновлено в 12:50
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