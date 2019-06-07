Общество
Зенькович отреагировал на «серую массу» ФедотоваВести.Ru 12:52
Заместитель министра просвещения России Павел Зенькович прокомментировал высказывание проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы Ивана Федотова о том, что в школьные учителя идут "закомплексованные неудачники".
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с чего всё началось
Федотов убеждён, что они никогда не войдут ни в ТОП-20, ни в ТОП-40 в рейтинге вузов. Евгений Жаринов не согласился с таким мнением, отметив, что педвузы готовят специалистов, однако лучшие из них просто не идут в школу.Говорит Москва10:15
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Старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Валерий Хомицкий заявил, что разоблачить заказчика убийства первого зампреда Центробанка Андрея Козлова помог фильм Павла Лунгина "Остров".
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Журналиста Голунова отправили под домашний арест
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Происшествия
В Москве полицейский покончил с собой на рабочем месте
Тело офицера полиции нашли в отделе полиции на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
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Армия и оружие
Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США
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Зеленский убедился в правильности решения распустить Раду
Президент Украины Владимир Зеленский убедился в правильности решения о роспуске Рады, поскольку депутаты продолжают "заниматься кнопкодавством" и "прогуливать".
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В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова
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Обновлено вчера в 03:45
Автоспорт
Гонщик «Феррари» Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады
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Политика
Россия и Белоруссия обсуждают единую валюту
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин и министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой на Петербургском международном экономическом форуме обсудили введение единой валюты.
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Спорт
В ВФЛА отказались комментировать информацию СМИ о решении IAAF
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Шоу-бизнес
Ани Лорак рассказала о своей команде и замене мужу
Фото: Ани Лорак на Премии "Муз-ТВ" с дочерью Софией В интервью репортерам Лорак отметила, что сейчас занимается поиском новых сотрудников для своей команды, а также весьма недвусмысленно намекнула, что наконец-то нашла замену бывшему мужу, однако имени его называть не стала, обратив ответ в шутку.
Обновлено в 05:38
Происшествия
В Петербурге второй день проходят пикеты в поддержку Голунова
В Петербурге второй вечер подряд проходят пикеты в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который обвиняется в покушение на распространение наркотиков.
Обновлено в 14:34
Армия и оружие
Армия Сирии отразила наступление боевиков на севере Хамы
Сирийские войска отразили атаку боевиков на вертолетную базу в провинции Хама.
Обновлено 06 июня в 21:53
Наука
Во Франции обнаружили доисторический камень с рисунками
Группа археологов из Франции нашла на своей территории камень, на котором изображены различные рисунки, в частности изображения зубра и лошади.
Обновлено в 10:01
Технологии
Секретный самолет Celera 500L готовится к первому полету в США
Секретные работы ведутся уже на протяжении 10 лет, и вот теперь, судя по всему, воздушное судно готовится к испытательным полетам.
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Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве.
Обновлено в 14:11
Футбол
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Нападающий и капитан сборной России по футболу Артём Дзюба вступился за болельщика, выбежавшего на поле во время матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Обновлено в 13:29
Политика
Конституционный суд Молдавии признал назначение премьера незаконным
Конституционный суд Молдавии на заседании в субботу признал незаконными указы президента о назначении премьером страны Майи Санду и создании правительства, говорится в решении, опубликованном на сайте КС.
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Авто
АвтоВАЗ поделился подробностями о новой Lada Vesta с вариатором
Рестайлинг является отдельной темой.
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Происшествия
Голунов заявил об угрозах из-за расследования о похоронном бизнесе
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Парламент объявил Молдавию «захваченным государством»
Парламент Молдавии в субботу принял декларацию "О захваченном государстве", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 15:36
Здоровье
В освобождающихся медкорпусах Севастополя создадут паллиативные и гериатрические отделения
Здания севастопольских больниц, которые в течение нескольких лет переедут в новые корпуса, планируется использовать для отделений паллиативной помощи и реабилитации пожилых людей, сообщил ТАСС губернатор Дмитрий Овсянников на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Обновлено в 09:03
Происшествия
Самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье
В Щелковском районе Подмосковья легкомоторный самолет совершил жесткую посадкку, сообщаетТАСС. Инцидент произошел в деревне Кормолино.
Обновлено в 09:16
Общество
День рождения Елизаветы II отметят в Лондоне военным парадом
В Лондоне второй раз в этом году отметят день рождения королевы Великобритании Елизаветы II.
Обновлено вчера в 23:21
Общество
В воскресенье петербуржцев ожидает ливень с грозой и градом
Обновлено в 12:04
Футбол
Игроки сборной России записали видеообращение к травмированному Газинскому
Футболисты сборной России, одержавшие победу в матче отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 с командой Сан-Марино со счётом 9:0, записали видеообращение к Юрию Газинскому, который не сумел принять участие в игре из-за травмы.
Обновлено в 15:58