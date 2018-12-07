Спортсмен заявил, что готов вернуться после травмы. Полузащитник петербургской команды "Зенит" Олег Шатов сообщил, что готов вернуться на футбольное поле.

«Зенитовец» Олег Шатов может выйти на футбольное поле против «Рубина»

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