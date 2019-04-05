Армия и оружие
Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» испытали в реальном боюРИА Новости 01:07
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Тор-М2" прошел испытания в реальных боевых условиях, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор ижевского электромеханического завода "Купол" (входит в концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей") Фанил Зиятдинов.
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Волочкова упрекнула Собчак за поведение во время съемок
Обновлено в 06:43
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Ученые пролили свет на тайну сохранения оружия Терракотовой армии
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Украина проиграла «ключевой торговый спор» с Россией в ВТО
Всемирная торговая организация (ВТО) поддержала позицию российских властей в транзитном споре "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам", пишет "Украинская правда".
Обновлено в 04:59
Политика
В Кремле оценили данные Росстата о нехватке денег на обувь
Пресс-секретарь России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ознакомились с докладом Росстата относительно того, что треть российских семей не в состоянии купить себе новую пару сезонной обуви.
Обновлено в 06:43
Общество
Данелию похоронят рядом с Табаковым и Говорухиным
Обновлено в 03:16
Политика
Конституционный суд отказался проверять повышение пенсионного возраста
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Обновлено 03 апреля в 18:52
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Сергей Семак: «Зенит» не устроит ничья с «Локомотивом»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке команды к матчу с «Локомотивом».
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Армия и оружие
Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи
Обновлено вчера в 13:33
Происшествия
В США мужчине мечом отрубили руку из-за кепки с лозунгом Трампа
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Энергетика
Белоруссия намерена повысить тариф на прокачку нефти из России на 23%
Белоруссия уведомила "Транснефть" о намерении повысить тариф на прокачку российской нефти по своей территории на 23%, сообщил журналистам глава компании Николай Токарев.
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Армия и оружие
НАТО проведет масштабные учения в Черном море
С 5 по 13 апреля НАТО проведет в Черном море учения "Морской щит 19".
Обновлено вчера в 06:39
Политика
Трамп предложил России и Китаю сократить расходы на вооружение
4 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел в Вашингтоне встречу с вице-премьером Китая Лю Хэ, во время которой заявил о том, что КНР, России и США следует провести переговоры о сокращении расходов на вооружение.
Обновлено в 03:52
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено вчера в 18:50
Транспорт
В Москву вернулись дачные пробки
Повторение ситуации стоит ждать в воскресенье, но тогда пробки уже будут формироваться в обратном направлении.
Обновлено в 05:41
Политика
Президент Эстонии назвала темы предстоящих переговоров с Путиным
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд хочет обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным конфликты на Украине и в Грузии.
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия
В Мытищах поймали угонщика первого в России BMW Х7
Ряд СМИ уточняет, что украденный автомобиль был первой поставленной в Россию машиной новой модели BMW Х7.
Обновлено в 07:06
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет этим летом
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Обновлено вчера в 12:20
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Политика
Порошенко счел приглашение Тимошенко на дебаты с Зеленским неуважением
Президент Украины Петр Порошенко счел предложение его соперника по второму туру выборов Владимира Зеленского сделать модератором дебатов лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко неуважением к ней.
Обновлено в 03:25
Политика
Меркель встретится с Порошенко 12 апреля в Берлине
Канцлер ФРГ Ангела Меркель проведёт переговоры с президентом Украины Петром Порошенко в Берлине в пятницу, 12 апреля.
Обновлено в 06:07
Экономика
Илон Маск за две минуты потерял 1 миллиард долларов
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск потерял 1,1 миллиарда долларов на открытии торгов биржи NASDAQ из-за падения акций Tesla.
Обновлено в 00:20
Политика
В Совфеде назвали «режиссурой» иски родственников жертв MH17 к России
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал иски родственников жертв MH17 к России, пересланных из ЕСПЧ правительству РФ.
Обновлено в 06:14
Общество
Крым отказался от введения курортного сбора в 2019 году
Обновлено в 06:38
Гаджеты
Panasonic Lumix DC-G95: 20-Мп камера Micro Four Thirds за $1200
Корпорация Panasonic анонсировала беззеркальную камеру Lumix DC-G95 (в некоторых регионах G90) со сменной оптикой стандарта Micro Four Thirds, продажи которой начнутся в мае.
Обновлено в 06:48
Экономика
Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматах
Наполним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций сообщила, что Сбербанк и Московский кредитный банк ограничили приём купюр номиналом 5 тыс. рублей в некоторых своих банкоматах.
Обновлено в 04:06
Авто
Госдума отменила транспортный налог на некоторые машины
В третьем, окончательном чтении Госдумой приняты поправки в Налоговый кодекс (НК), позволяющие владельцам угнанных машин не платить транспортный налог.
Обновлено вчера в 08:35
Общество
ГИБДД планирует изменить правила сдачи на водительское удостоверение
По данным издания, на разработку новых правил по приему теоретических экзаменов может уйти два года.
Обновлено в 03:56
Общество
Рекордные 20% россиян хотят уехать из страны
Согласно результатам опроса, проведенного компанией по изучению общественного мнения Gallup, 20% россиян выразили желание покинуть страну при предоставившейся возможности.
Обновлено вчера в 05:33