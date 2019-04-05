Армия и оружие

Ракетный комплекс «Тор-М2» испытали в реальном боюRT на русском 02:03

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Тор-М2» прошёл испытания в реальных боевых условиях. Об этом сообщил гендиректор ижевского электромеханического завода «Купол» (входит в концерн «Алмаз-Антей») Фанил Зиятдинов.
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ЗРК «Тор-М2» испытали в условиях реального боя

Известия01:29

Ракетный комплекс «Тор-М2» испытали в реальном бою

RT на русском02:03

Россия отгрузила за границу крупную партию ЗРК «Тор»

Московский Комсомолец01:44

Морскую версию ЗРК «Тор» начали создавать в России

Взгляд.ру02:37

ЗРК «Тор-М2» испытали в реальных боевых условиях

ТК Звезда01:24

Россияне впервые испытали в реальном бою «Тора»

Газета.Ru01:15

В России испытывают комплекс, имитирующий средства воздушного нападения

РИА Новости02:40
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Политика

Трамп призвал Россию и Китай сократить траты на вооружение

США, Россия и Китай тратят слишком много денег на производство оружия, в том числе ядерного, считает американский президент Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 23:55
Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Обновлено вчера в 18:50
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено вчера в 22:38
Экономика

Илон Маск потерял более $1 млрд за две минуты

Глава компании SpaceX Илон Маск потерял $1,1 млрд «за первые две минуты нью-йоркских торгов, так как акции Tesla Inc. упали на 11%».
Обновлено в 00:10
Технологии

AliExpress начнет продавать российские товары во всем мире

Глобальный маркетплейс даст российским предпринимателям возможность продавать свои товары по всему миру, рассказал РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.
Обновлено в 01:53
Космос

«Прогресс МС-11» установил рекорд по времени полета к МКС

Грузовой космический корабль "Прогресс МС-11" долетел до МКС за рекордно короткое время - за 3 часа 22 минуты, что на две минуты быстрее запланированного.
Обновлено вчера в 11:20
Экономика

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Иваново»

Банк России с 5 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО КБ «Иваново» (г. Иваново).
Обновлено в 01:46
Политика

Зеленский предложил вести дебаты с Порошенко Тимошенко

Обновлено вчера в 11:39
Кино

Состоялась премьера последнего сезона «Игры престолов»

В Нью-Йорке состоялась премьера первой серии последнего сезона «Игры престолов».
Обновлено вчера в 18:02
Общество

Названо место похорон Георгия Данелии

Режиссер скончался в возрасте 88 лет от остановки сердца. В феврале Данелия попал в больницу с воспалением легких.
Обновлено вчера в 08:59
Хоккей

В НХЛ стали известны все участники Кубка Стэнли в Западной конференции

По завершению сегодняшнего игрового дня стали известны все участники Кубка Стэнли в Западной конференции.
Обновлено в 02:17
Кино

Вин Дизель намекнул на свое участие в новой части «Аватара»

Обновлено в 01:53
Экономика

«Магнит» хотел купить «Ленту» в марте

Второй по обороту ритейлер в России «Магнит» 11 марта предложил ритейлеру №3 — «Ленте» изучить возможное слияние.
Обновлено в 02:50
Армия и оружие

Американские СМИ рассказали про «хитрый трюк» России с «Калибрами»

Авторы The National Interest обратили внимание на то, что некоторое время назад экипаж подводной лодки «Северодвинск» выполнил пуск крылатых ракет «Калибр», не выходя в море.
Обновлено вчера в 04:44
Армия и оружие

Экстренное заседание СБ ООН по Ливии созвала Британия

Великобритания созвала экстренное закрытое заседание СБ ООН по ситуации в Ливии.
Обновлено вчера в 19:16
Политика

Юрий Грудинин стал главой компании «Ил» вместо Алексея Рогозина

Обновлено вчера в 12:55
Армия и оружие

В Сирии наладили выпуск автомобилей

Обновлено в 02:08
Авто

Госдума отменила транспортный налог для угнанных автомобилей

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога.
Обновлено в 01:47
Недвижимость

Льготную ставку по ипотеке продлили на весь срок кредита

Ранее сообщалось, что Путин поручил распространить льготную ставку в 6% на весь срок ипотеки.
Обновлено в 02:26
Происшествия

В Южной Корее введен режим ЧС из-за масштабного пожара

В пятницу, 5 апреля, правительство Южной Кореи объявило о введении режима чрезвычайной ситуации в стране в связи с пожаром, охватившим пять городов и уезды вдоль северо-восточного побережья страны.
Обновлено вчера в 22:31
Общество

Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте

Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено вчера в 16:41
Экономика

Росстат повысил оценку производительности труда за три года

Производительность труда в России росла в 2016 году, а не падала, а в 2017 году выросла еще сильнее, показали новые данные Росстата.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия

Прокурор назвал желаемые сроки подросткам, убившим на Урале инвалида

Обновлено в 02:13
Экономика

Всемирный банк понизил прогноз по экономическому росту в России

Прогноз Всемирного банка по росту ВВП России на 2019 г. снижен до 1,4% по сравнению с 1,5%, ожидавшимися экспертами в январе.
Обновлено в 01:25
Баскетбол

ЦСКА сыграет с «Басконией» в четвертьфинале Евролиги

Обновлено вчера в 17:24
Политика

Захарова рассказала, что уже не чувствует народ Украины братским

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что она лично не может говорить о том, что ощущает братским народ Украины, несмотря на общую историю, которая связывает страны.
Обновлено вчера в 12:10
Авто

Компактвэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле

Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено вчера в 12:20
Авто

«Яндекс.Такси» запустит сервис грузоперевозок

Новый сервис предоставит возможность заказать грузоперевозки по двум тарифам. Также можно будет использовать услугу грузчика.
Обновлено вчера в 13:15
Экономика

Крупнейшие страховщики ОСАГО поменяли тарифы

Крупнейшие страховщики ОСАГО по объемам сборов изменили тарифы, сообщают "Ведомости".
Обновлено вчера в 12:14
Политика

Политолог Валерий Соловей предсказал России потрясения

Как только в России изменится политическая ситуация — а рано или поздно это произойдет, такова историческая логика, — люди, которые несут ответственность за расчеловечивающую пропаганду, окажутся под угрозой правового преследования.
Обновлено вчера в 06:57
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