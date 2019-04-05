Армия и оружие
Ракетный комплекс «Тор-М2» испытали в реальном боюRT на русском 02:03
Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Тор-М2» прошёл испытания в реальных боевых условиях. Об этом сообщил гендиректор ижевского электромеханического завода «Купол» (входит в концерн «Алмаз-Антей») Фанил Зиятдинов.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 03:12, Ашберн
Политика
Трамп призвал Россию и Китай сократить траты на вооружение
США, Россия и Китай тратят слишком много денег на производство оружия, в том числе ядерного, считает американский президент Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено вчера в 18:50
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Экономика
Илон Маск потерял более $1 млрд за две минуты
Глава компании SpaceX Илон Маск потерял $1,1 млрд «за первые две минуты нью-йоркских торгов, так как акции Tesla Inc. упали на 11%».
Обновлено в 00:10
Технологии
AliExpress начнет продавать российские товары во всем мире
Глобальный маркетплейс даст российским предпринимателям возможность продавать свои товары по всему миру, рассказал РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.
Обновлено в 01:53
Космос
«Прогресс МС-11» установил рекорд по времени полета к МКС
Грузовой космический корабль "Прогресс МС-11" долетел до МКС за рекордно короткое время - за 3 часа 22 минуты, что на две минуты быстрее запланированного.
Обновлено вчера в 11:20
Экономика
ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Иваново»
Банк России с 5 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО КБ «Иваново» (г. Иваново).
Обновлено в 01:46
Политика
Зеленский предложил вести дебаты с Порошенко Тимошенко
Обновлено вчера в 11:39
Кино
Состоялась премьера последнего сезона «Игры престолов»
В Нью-Йорке состоялась премьера первой серии последнего сезона «Игры престолов».
Обновлено вчера в 18:02
Общество
Названо место похорон Георгия Данелии
Режиссер скончался в возрасте 88 лет от остановки сердца. В феврале Данелия попал в больницу с воспалением легких.
Обновлено вчера в 08:59
Хоккей
В НХЛ стали известны все участники Кубка Стэнли в Западной конференции
По завершению сегодняшнего игрового дня стали известны все участники Кубка Стэнли в Западной конференции.
Обновлено в 02:17
Кино
Вин Дизель намекнул на свое участие в новой части «Аватара»
Обновлено в 01:53
Экономика
«Магнит» хотел купить «Ленту» в марте
Второй по обороту ритейлер в России «Магнит» 11 марта предложил ритейлеру №3 — «Ленте» изучить возможное слияние.
Обновлено в 02:50
Армия и оружие
Американские СМИ рассказали про «хитрый трюк» России с «Калибрами»
Авторы The National Interest обратили внимание на то, что некоторое время назад экипаж подводной лодки «Северодвинск» выполнил пуск крылатых ракет «Калибр», не выходя в море.
Обновлено вчера в 04:44
Армия и оружие
Экстренное заседание СБ ООН по Ливии созвала Британия
Великобритания созвала экстренное закрытое заседание СБ ООН по ситуации в Ливии.
Обновлено вчера в 19:16
Политика
Юрий Грудинин стал главой компании «Ил» вместо Алексея Рогозина
Обновлено вчера в 12:55
Армия и оружие
В Сирии наладили выпуск автомобилей
Обновлено в 02:08
Авто
Госдума отменила транспортный налог для угнанных автомобилей
Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога.
Обновлено в 01:47
Недвижимость
Льготную ставку по ипотеке продлили на весь срок кредита
Ранее сообщалось, что Путин поручил распространить льготную ставку в 6% на весь срок ипотеки.
Обновлено в 02:26
Происшествия
В Южной Корее введен режим ЧС из-за масштабного пожара
В пятницу, 5 апреля, правительство Южной Кореи объявило о введении режима чрезвычайной ситуации в стране в связи с пожаром, охватившим пять городов и уезды вдоль северо-восточного побережья страны.
Обновлено вчера в 22:31
Общество
Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте
Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено вчера в 16:41
Экономика
Росстат повысил оценку производительности труда за три года
Производительность труда в России росла в 2016 году, а не падала, а в 2017 году выросла еще сильнее, показали новые данные Росстата.
Обновлено вчера в 23:01
Экономика
Всемирный банк понизил прогноз по экономическому росту в России
Прогноз Всемирного банка по росту ВВП России на 2019 г. снижен до 1,4% по сравнению с 1,5%, ожидавшимися экспертами в январе.
Обновлено в 01:25
Баскетбол
ЦСКА сыграет с «Басконией» в четвертьфинале Евролиги
Обновлено вчера в 17:24
Политика
Захарова рассказала, что уже не чувствует народ Украины братским
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что она лично не может говорить о том, что ощущает братским народ Украины, несмотря на общую историю, которая связывает страны.
Обновлено вчера в 12:10
Авто
Компактвэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле
Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено вчера в 12:20
Авто
«Яндекс.Такси» запустит сервис грузоперевозок
Новый сервис предоставит возможность заказать грузоперевозки по двум тарифам. Также можно будет использовать услугу грузчика.
Обновлено вчера в 13:15
Экономика
Крупнейшие страховщики ОСАГО поменяли тарифы
Крупнейшие страховщики ОСАГО по объемам сборов изменили тарифы, сообщают "Ведомости".
Обновлено вчера в 12:14
Политика
Политолог Валерий Соловей предсказал России потрясения
Как только в России изменится политическая ситуация — а рано или поздно это произойдет, такова историческая логика, — люди, которые несут ответственность за расчеловечивающую пропаганду, окажутся под угрозой правового преследования.
Обновлено вчера в 06:57