Армия и оружие

Зенитная система С-300 замечена в СШАРоссийская газета 05:57

В Сети появились спутниковый снимок американского военного полигона, на котором, как утверждается, размещены пусковые установки и машины управления советской зенитной системы С-300ПТ.
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На полигоне в США заметили российскую С-300

Известия15:17

На военном полигоне в США засняли российскую зенитную систему С-300

Фонтанка.Ру12:20

Зенитная система С-300 замечена в США

Российская газета05:57

На полигоне в США заметили С-300

Lenta.ru09:38

В Сети появились снимки системы С-300 в США

Московский Комсомолец07:05

В США заметили комплексы С-300

Взгляд.ру06:42

Российскую систему С-300 «Фаворит» заметили в США

Газета.Ru12:34
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Зенит — ЦСКА 3:1

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«Евровидение-2019» началось в Израиле

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Матч, прошедший в Братиславе, завершился со счетом 5:0. Шайбы забросили: Евгений Дадонов (13, 41), Никита Кучеров (35), Иван Телегин (35), Илья Ковальчук (44).
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Гонка была для нас потеряна на пит-стопе, так что нам нужно изучить, что произошло, потому что обе наши машины должны были попасть в топ-10.
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Десятки сталинских чекистов тайно реабилитировали в России

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Военные ВСУ убили своего командира

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Xiaomi снизила цены на смартфоны Xiaomi Mi 8 и Mi 9 SE

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Умер главред «Интерпресса» Александр Николаев

Александр Николаев работал фотожурналистом почти 40 лет. Фотоинформационное агентство "Интерпресс" он создал в 1997 году.
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Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
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Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».
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Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

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Сотрудники таможни аэропорта Домодедово изъяли у музыканта Николая Манагадзе скрипку работы итальянского мастера XVIII века.
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Происшествия

Неизвестные напали на четыре торговых судна у берегов ОАЭ

Четыре торговых судна, приписанных к различным странам, подверглись атаке вандалов в районе порта Фуджейра у восточного берега Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), передает Emirates News Agency со ссылкой на заявление МИД страны.
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Общество

В России упростили правила получения детских пособий

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Несколько десятков болельщиков санкт-петербургского «Зенита» и московского ЦСКА устроили днем драку в центре Петербурга перед матчем Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
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Исторический SpaceX Falcon 9 core выйдет на всеобщее обозрение в Хьюстоне

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Речь идет о конструкции, появившейся в честь погибших солдат ВСУ.
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