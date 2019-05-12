Армия и оружие
Зенитная система С-300 замечена в СШАРоссийская газета 05:57
В Сети появились спутниковый снимок американского военного полигона, на котором, как утверждается, размещены пусковые установки и машины управления советской зенитной системы С-300ПТ.
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Политика
Путин проведет серию военных совещаний в новом формате
Обновлено в 12:54
Путешествия
Составлен рейтинг самых популярных стран для летнего отдыха
Топ-10 самых популярных летних направлений: Турция Россия Тунис Греция Кипр Черногория Абхазия Испания Италия Болгария В основном, цены на туры выросли, отмечают специалисты сервиса путешествий Туту.ру.
Обновлено в 14:13
Космос
Пассажир самолета снял на видео «торпедообразное НЛО»
Пассажир самолета снял на видео «торпедообразное НЛО» в небе над штатом Огайо.
Обновлено вчера в 10:21
Футбол
«Спартак» взял верх над «Уфой» в чемпионате России
Московский "Спартак" в рамках 28-го тура чемпионата России по футболу принимал на домашнем стадионе "Уфу".
Обновлено в 11:26
Авто
Эксперты назвали худшие модели авто в РФ
Автомобиль начинает «цвести» ржавчиной в ближайшие годы после покупки, да и надежность основных узлов модели под большим вопросом.
Обновлено в 10:38
Политика
Глава «новой церкви» Украины заявил о возможном объединении с униатами
Глава "новой церкви" Украины Епифаний назвал "теоретически возможным" объединение своей структуры с Украинской греко-католической церковью, обсуждает эту тему с главой униатов.
Обновлено в 15:09
Футбол
Зенит — ЦСКА 3:1
Санкт-петербургский "Зенит" одержал волевую победу над московским ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 13:55
Автоспорт
Даниил Квят: Команда не подготовила шины к пит-стопу
Обновлено в 13:58
Путешествия
Круизный лайнер «Князь Владимир» пришел в порт Сочи после ремонта
Единственный в Черном море российский круизный лайнер «Князь Владимир» прибыл 10 мая в Сочи после завершения ремонта на Новороссийском судоремонтном заводе.
Обновлено вчера в 04:16
Музыка
«Евровидение-2019» началось в Израиле
Отмечается, что светские мероприятия "Евровидения" начались за два дня до основной конкурсной части, которая пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.
Обновлено в 14:19
Хоккей
Россия разгромила Австрию на чемпионате мира по хоккею
Матч, прошедший в Братиславе, завершился со счетом 5:0. Шайбы забросили: Евгений Дадонов (13, 41), Никита Кучеров (35), Иван Телегин (35), Илья Ковальчук (44).
Обновлено в 08:21
Автоспорт
Албон: гонка была для нас потеряна на пит-стопе
Гонка была для нас потеряна на пит-стопе, так что нам нужно изучить, что произошло, потому что обе наши машины должны были попасть в топ-10.
Обновлено в 13:29
Шоу-бизнес
Сын Плющенко и Рудковской не пойдет в школу
В апреле вокруг сына Плющенко и Рудковской разгорелся скандал.
Обновлено в 12:58
Политика
Десятки сталинских чекистов тайно реабилитировали в России
Обновлено в 12:25
Армия и оружие
Военные ВСУ убили своего командира
Обновлено в 03:49
Гаджеты
Xiaomi снизила цены на смартфоны Xiaomi Mi 8 и Mi 9 SE
Xiaomi снизила цены на смартфоны Xiaomi Mi 8 и Mi 9 SE таким образом, что обе эти модели оказались в одной ценовой категории, что усложняет выбор для потенциальных покупателей.
Обновлено в 07:42
Футбол
Умер главред «Интерпресса» Александр Николаев
Александр Николаев работал фотожурналистом почти 40 лет. Фотоинформационное агентство "Интерпресс" он создал в 1997 году.
Обновлено в 13:12
Экономика
Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании
Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Шоу-бизнес
Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»
Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».
Обновлено в 07:00
Общество
Супруга музыканта заявила об изъятии скрипки XVIII века в Домодедово
Сотрудники таможни аэропорта Домодедово изъяли у музыканта Николая Манагадзе скрипку работы итальянского мастера XVIII века.
Обновлено в 12:20
Происшествия
Неизвестные напали на четыре торговых судна у берегов ОАЭ
Четыре торговых судна, приписанных к различным странам, подверглись атаке вандалов в районе порта Фуджейра у восточного берега Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), передает Emirates News Agency со ссылкой на заявление МИД страны.
Обновлено в 14:40
Политика
Команда Зеленского опубликовала «видеопетицию» о роспуске Рады
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовала на своём YouTube-канале ролик с обсуждением возможности роспуска Верховной рады.
Обновлено в 09:31
Общество
В России упростили правила получения детских пособий
С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.
Обновлено в 05:00
Происшествия
ТАСС сообщил о массовой драке фанатов «Зенита» и ЦСКА в Петербурге
Несколько десятков болельщиков санкт-петербургского «Зенита» и московского ЦСКА устроили днем драку в центре Петербурга перед матчем Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 12:45
Шоу-бизнес
Софья Каштанова впервые показала сына
Актриса Софья Каштанова опубликовала первое фото с маленьким сыном.
Обновлено в 14:00
Космос
Исторический SpaceX Falcon 9 core выйдет на всеобщее обозрение в Хьюстоне
Вскоре посетители Космического центра Хьюстона смогут увидеть одну из ракет Falcon 9 компании SpaceX, которая дважды использовалась для выполнения миссий, заказанных NASA.
Обновлено вчера в 15:23
Футбол
«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии
"Манчестер Сити" обыграл "Брайтон" в 38-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:00
Футбол
«Барселона» взяла верх над «Хетафе» в 37-м туре Примеры
Обновлено в 14:45
Общество
В Харькове снесут палатку в честь погибших бойцов ВСУ
Речь идет о конструкции, появившейся в честь погибших солдат ВСУ.
Обновлено в 13:25