Армия и оружие
Зенитная система С-300 замечена в СШАРоссийская газета 05:57
В Сети появились спутниковый снимок американского военного полигона, на котором, как утверждается, размещены пусковые установки и машины управления советской зенитной системы С-300ПТ.
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Шоу-бизнес
Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»
Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».
Обновлено в 07:00
Происшествия
Бывший тренер «Анжи» пережил клиническую смерть
Бывший тренер футбольного клуба «Анжи» Рафаэль Сафаров пережил клиническую смерть.
Обновлено в 13:00
Экономика
Стоимость российской пшеницы достигла минимума
Стоимость российской пшеницы достигла минимума Снижение спроса на российскую пшеницу продолжает сказываться на ее ценах.
Обновлено в 11:09
Автоспорт
Даниил Квят: «Получил большое удовольствие от гонки»
Потом была борьба с пилотами «Хааса», с Кевином. Я получил большое удовольствие от гонки.
Обновлено в 11:51
Футбол
«Манчестер Сити» второй раз подряд стал чемпионом Англии
"Манчестер Сити" стал первым клубом за 11 лет, сумевшим защитить титул.
Обновлено в 12:14
Футбол
«Спартак» обыграл «Уфу» в матче РПЛ
Обновлено в 11:28
Авто
Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать
Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено вчера в 02:51
Космос
В колониях на орбите Земли создадут курортный климат
Джефф Безос (Jeff Bezos) глава и основатель интернет-компании Amazon.com, представивший на днях прототип космического корабля Blue Moon, рассказал на пресс-конференции в Вашингтоне о планах по строительству колоний на орбите Земли с «погодой как на Мауи круглый год».
Обновлено в 12:22
Футбол
Экс-тренер сборной России призвал вручить Кокорину золотую медаль
Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев призвал вручить нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину золотую медаль, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:34
Футбол
ГК «Ростов-Дон» уступил «Дьеру» в финале Лиги чемпионов
ГК «Ростов-Дон» уступил «Дьеру» в финале Лиги чемпионов.
Обновлено в 13:41
Футбол
«Динамо» сыграет первый матч на «ВТБ Арене» 26 мая
Обновлено в 12:43
Политика
Реабилитированы сотрудники НКВД, участвовавшие в репрессиях
В 2012-м Бусаров начал подавать в прокуратуру запросы о реабилитации сотрудников НКВД, непосредственно участвовавших в репрессиях и расстрелянных в 1930-е годы.
Обновлено в 07:55
Авто
В России автомобиль Bentley превратили в танк
Техника совершила первый выезд (видео ниже) и продемонстрировала массу «детских болезней», однако энтузиазм мастеров и успешный опыт реализации аналогичных проектов оставляют надежду на то, что рано или поздно «Ультратанк» будет закончен.
Обновлено вчера в 04:08
Происшествия
При взрыве газа в жилом доме в Ростовской области погибли два человека
Хлопок газа в двухэтажном 16-квартирном доме произошёл вскоре после полуночи.
Обновлено в 02:59
Происшествия
Три человека погибли в результате ДТП на строящейся трассе «Таврида»
Три человека погибли в результате столкновения грузовой фуры и легкового автомобиля на трассе «Таврида» в Крыму.
Обновлено в 08:25
Футбол
Умер главред «Интерпресса» Александр Николаев
Александр Николаев работал фотожурналистом почти 40 лет. Фотоинформационное агентство "Интерпресс" он создал в 1997 году.
Обновлено в 13:12
Шоу-бизнес
В интернете появилось фото из квартиры Юлии Началовой
В интернете распространили снимок, сделанный в квартире Юлии Началовой.
Обновлено в 12:20
Наука
Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах
Возродился вымерший примерно 130 000 лет назад вид уникальных птиц, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено вчера в 09:54
Происшествия
Емельяненко отреагировал на информацию о своем задержании
Российский боец ММА Александр Емельяненко отреагировал на информацию о своем задержании, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:41
Происшествия
Противников мусорного полигона в Шиесе избили охранники стройки
Охранники стройки мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области избили противников реализации данного проекта.
Обновлено вчера в 00:18
Экономика
Стоимость биткоина впервые с октября превысила семь тысяч долларов
Стоимость биткоина впервые с октября прошлого года превысила психологическую отметку в 7 тысяч долларов.
Обновлено в 11:46
Музыка
Сергей Лазарев пригрозил закрыть социальные сети после Евровидения
Певец Сергей Лазарев в интервью Регине Тодоренко заявил, что после музыкального конкурса Евровидение он намерен закрыть свои личные аккаунты во всех социальных сетей.
Обновлено в 01:35
Спорт
Умер олимпийский чемпион Виктор Манаков
Обновлено в 10:45
Армия и оружие
Военные ВСУ убили своего командира
Обновлено в 03:49