Армия и оружие

Зенитная система С-300 замечена в СШАРоссийская газета 05:57

В Сети появились спутниковый снимок американского военного полигона, на котором, как утверждается, размещены пусковые установки и машины управления советской зенитной системы С-300ПТ.
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В США замечены С-300

Вести.Ru12:55

На военном полигоне в США засняли российскую зенитную систему С-300

Фонтанка.Ру12:20

На полигоне в США заметили С-300

Lenta.ru09:38

Российскую систему С-300 «Фаворит» заметили в США

Газета.Ru12:34

В Сети появились снимки системы С-300 в США

Московский Комсомолец07:05

В США заметили комплексы С-300

Взгляд.ру06:42

Зенитная система С-300 замечена в США

Российская газета05:57
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 13:54, Ашберн
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В Петербурге фанаты устроили драку перед матчем «Зенита» и ЦСКА

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Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»

Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».
Обновлено в 07:00
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Бывший тренер «Анжи» пережил клиническую смерть

Бывший тренер футбольного клуба «Анжи» Рафаэль Сафаров пережил клиническую смерть.
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Стоимость российской пшеницы достигла минимума

Стоимость российской пшеницы достигла минимума Снижение спроса на российскую пшеницу продолжает сказываться на ее ценах.
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Даниил Квят: «Получил большое удовольствие от гонки»

Потом была борьба с пилотами «Хааса», с Кевином. Я получил большое удовольствие от гонки.
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В ОАЭ четыре корабля подверглись вандализму в районе Фуджейры

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Владимир Зеленский в честь Дня матери опубликовал архивный снимок

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Общество

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"Манчестер Сити" стал первым клубом за 11 лет, сумевшим защитить титул.
Обновлено в 12:14
Футбол

«Спартак» обыграл «Уфу» в матче РПЛ

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Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
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Космос

В колониях на орбите Земли создадут курортный климат

Джефф Безос (Jeff Bezos) глава и основатель интернет-компании Amazon.com, представивший на днях прототип космического корабля Blue Moon, рассказал на пресс-конференции в Вашингтоне о планах по строительству колоний на орбите Земли с «погодой как на Мауи круглый год».
Обновлено в 12:22
Футбол

Экс-тренер сборной России призвал вручить Кокорину золотую медаль

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев призвал вручить нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину золотую медаль, передает РИА "Новости".
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Политика

Путин проведет серию совещаний по военной тематике в новом формате

Обновлено в 12:49
Футбол

ГК «Ростов-Дон» уступил «Дьеру» в финале Лиги чемпионов

ГК «Ростов-Дон» уступил «Дьеру» в финале Лиги чемпионов.
Обновлено в 13:41
Футбол

«Динамо» сыграет первый матч на «ВТБ Арене» 26 мая

Обновлено в 12:43
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Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Обновлено в 01:44
Политика

Реабилитированы сотрудники НКВД, участвовавшие в репрессиях

В 2012-м Бусаров начал подавать в прокуратуру запросы о реабилитации сотрудников НКВД, непосредственно участвовавших в репрессиях и расстрелянных в 1930-е годы.
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Авто

В России автомобиль Bentley превратили в танк

Техника совершила первый выезд (видео ниже) и продемонстрировала массу «детских болезней», однако энтузиазм мастеров и успешный опыт реализации аналогичных проектов оставляют надежду на то, что рано или поздно «Ультратанк» будет закончен.
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При взрыве газа в жилом доме в Ростовской области погибли два человека

Хлопок газа в двухэтажном 16-квартирном доме произошёл вскоре после полуночи.
Обновлено в 02:59
Происшествия

Три человека погибли в результате ДТП на строящейся трассе «Таврида»

Три человека погибли в результате столкновения грузовой фуры и легкового автомобиля на трассе «Таврида» в Крыму.
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В интернете появилось фото из квартиры Юлии Началовой

В интернете распространили снимок, сделанный в квартире Юлии Началовой.
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Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах

Возродился вымерший примерно 130 000 лет назад вид уникальных птиц, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
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Емельяненко отреагировал на информацию о своем задержании

Российский боец ММА Александр Емельяненко отреагировал на информацию о своем задержании, передает РИА "Новости".
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Происшествия

Противников мусорного полигона в Шиесе избили охранники стройки

Охранники стройки мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области избили противников реализации данного проекта.
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Стоимость биткоина впервые с октября превысила семь тысяч долларов

Стоимость биткоина впервые с октября прошлого года превысила психологическую отметку в 7 тысяч долларов.
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Певец Сергей Лазарев в интервью Регине Тодоренко заявил, что после музыкального конкурса Евровидение он намерен закрыть свои личные аккаунты во всех социальных сетей.
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Умер олимпийский чемпион Виктор Манаков

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