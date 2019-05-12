Армия и оружие
Зенитная система С-300 замечена в СШАРоссийская газета 05:57
В Сети появились спутниковый снимок американского военного полигона, на котором, как утверждается, размещены пусковые установки и машины управления советской зенитной системы С-300ПТ.
Читать в источнике
Оценить45
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 12:22, Ашберн
Футбол
«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии
"Манчестер Сити" обыграл "Брайтон" в 38-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:00
Кино
В Ингушетии снимут кинокартину к 250-летию единения с Россией
Обновлено в 08:55
Футбол
Спартак — Уфа 1:0
Московский "Спартак" в рамках 28-го тура чемпионата России по футболу принимал на домашнем стадионе "Уфу".
Обновлено в 11:26
Шоу-бизнес
Отец дочери Алсу потребовал засекретить итоги проверки «Голоса»
По данным телеграма, Абрамов обратился к представителям компании Нидерландов Talpa Media Holdings, которая является владельцем "Голоса", и пожаловался им, что его семья подверглась травле после победы дочери на шоу.
Обновлено в 07:25
Происшествия
Во Франции бык атаковал зрителей перед началом корриды
Шесть человек, среди которых двое жандармов, пострадали на юге Франции в результате нападения быка перед началом корриды.
Обновлено в 11:14
Шоу-бизнес
Дочь Ирины Хакамады рассталась с женихом
Дочь известной журналистки Ирины Хакамады, которая родилась с синдромом Дауна, рассталась с бойфрендом.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие
Иран серьезно ответит на любые силовые действия США
"Если Америка сделает шаг против нас, то мы нанесем удар в голову", - заявил командующий КСИР, слова которого передает телеканал "Аль-Арабия".
Обновлено в 11:59
Общество
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве
Синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности в столичном регионе на субботу, 11 мая.
Обновлено 10 мая в 10:23
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
Обновлено в 11:21
Футбол
«Навсегда в моем сердце». Это’О поздравил «Анжи» с 28-летием
Обновлено в 07:54
Экономика
Стоимость биткоина впервые с октября превысила семь тысяч долларов
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 3,21%, до 7,001 тысячи долларов, впервые с 15 октября прошлого года преодолев уровень в 7 тысяч долларов.
Обновлено в 11:24
Футбол
«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Эвертоном» и стал четвертым в АПЛ
«Тоттенхэм» расписал ничью со счетом 2:2 против «Эвертона» в матче 38-го тура АПЛ.
Обновлено в 11:54
Армия и оружие
МИД РФ не комментирует ракетные пуски КНДР
Российский МИД пока не даёт никаких оценок относительно последних ракетных пусков КНДР.
Обновлено в 08:46
Шоу-бизнес
Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцем
Обновлено в 06:40
Общество
В Париже разлили 300 литров бутафорской крови
Французские экологические активисты провели в Париже экоакцию, во время которой вылили несколько сотен литров бутафорской крови, сообщает агентство France-Presse.
Обновлено в 09:43
Автоспорт
Хэмилтон победил в гонке Гран-при Испании
Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Mercedes Льюис Хэмилтон победил в гонке на этапе Гран-при в Испании.
Обновлено в 11:40
Происшествия
В Буркина-Фасо неизвестные атаковали церковь
Обновлено в 11:10
Шоу-бизнес
26-летняя дочь Александра Серова вышла замуж
26-летняя дочь Александра Серова вышла замуж Напомним, что у Мишель отличные отношения с отцом.
Обновлено в 01:32
Хоккей
Путин упал на лед перед зрителями хоккейного матча
Обновлено в 02:08
Шоу-бизнес
Фигуристка Ирина Слуцкая впервые показала нового супруга
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая в эфире программы на НТВ «Секрет на миллион» впервые показала своего второго супруга, с которым они поженились прошлым летом.
Обновлено вчера в 13:42
Общество
В Москве прошел мотопробег в память Сергея Доренко
В Москве в воскресенье, 12 мая, прошел мотопробег в память о погибшем 9 мая российском журналисте Сергее Доренко, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Обновлено в 10:38
Футбол
Прядкин: Галицкий тоже говорит, что цена VAR достаточно кусачая
Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин прокомментировал ситуацию с внедрением в РПЛ системы видеопомощи арбитрам (VAR).
Обновлено в 12:13
Авто
Спецсерию Bentley Bentayga подготовили для элитной рыбалки
Тюнеры из компании Mulliner преобразовали люксовый кроссовер Bentley Bentayga.
Обновлено вчера в 14:31
Общество
Приказ о нормативах сброса в Байкал прошел общественные слушания
Минприроды РФ ведет активную совместную работу с общественными организациями, пытаясь найти компромисс между наукой и технологиями в работе над приказом по изменению экологических нормативов для стоков очистных сооружений на Байкальской природной территории.
Обновлено в 11:15
Происшествия
В Крыму три человека погибли в ДТП на трассе «Таврида»
Водитель и два пассажира автомобиля Ford Fiesta погибли в ДТП на строящейся трассе "Таврида" в Крыму в результате столкновения с грузовиком MAN, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
Обновлено в 06:59
Политика
На Украине рассекретили документы об убийстве Петлюры
Отраслевой государственный архив Службы внешней разведки (СВР) Украины рассекретил около 350 архивных документов о деятельности Украинской народной республики (УНР), а также об одном из лидеров украинского националистического движения Симоне Петлюре.
Обновлено в 09:07
Культура
Телецентр на Чапыгина хотят за 250 млн евро превратить в пространство с воздушными мостами
Студия AI Studio представила проект превращения телецентра на улице Чапыгина, 6, который принадлежит «Национальной медиагруппе», в «Медиа-сити» — офисный центр с общественным пространством, воздушными мостами и живым фасадом.
Обновлено в 09:42