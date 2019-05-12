Армия и оружие
Зенитная система С-300 замечена в СШАРоссийская газета 05:57
В Сети появились спутниковый снимок американского военного полигона, на котором, как утверждается, размещены пусковые установки и машины управления советской зенитной системы С-300ПТ.
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Отец дочери Алсу потребовал засекретить итоги проверки «Голоса»
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Телеведущий Сергей Доренко за последние три года несколько раз проходил обследования сердца.
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Тепловоз и пять вагонов сошли с рельсов в Татарстане
Задние колеса тепловоза и пять пустых вагонов сошли с рельсов в Татарстане.
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Кросс-вэн Renault Triber за 500 тыс. рублей показали на свежих фото
В июле текущего года на рынке появится новый недорогой кросс-вэн Renault Triber.
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Как сообщает издание The Sun, в Сеть попали спойлеры к пятой и шестой сериям «Игры престолов».
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На станции Шиес охранники избивали жителей Архангельской области
Накануне, 10 мая, на станции Шиес в Ленском районе Архангельской области произошло массовое избиение местных жителей приезжими сотрудниками ЧОП "Гарант Безопасности", охраняющими стройку гигантской свалки для складирования московских отходов.
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Военные ВСУ убили своего командира
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В Киеве началось шествие матерей погибших в Донбассе военных
Ежегодное шествие матерей началось в центре Киева в воскресенье, 12 мая.
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Американская актриса и бывшая модель Пегги Липтон, сыгравшая в сериале "Твин Пикс", скончалась в возрасте 72 лет, сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на дочерей актрисы.
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