Армия и оружие

Зенитная система С-300 замечена в СШАРоссийская газета 05:57

В Сети появились спутниковый снимок американского военного полигона, на котором, как утверждается, размещены пусковые установки и машины управления советской зенитной системы С-300ПТ.
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Подробнее о событии

США отрабатывают подавление российских С-300 – спутниковое фото

Царьград10:31

Развернутые С-300 нашли в США

Утро.ru06:35

На полигоне в США заметили С-300

Lenta.ru09:38

В Сети появились снимки системы С-300 в США

Московский Комсомолец07:05

В США заметили комплексы С-300

Взгляд.ру06:42

С-300 заметили на полигоне в США

Газета.Ru09:48

Зенитная система С-300 замечена в США

Российская газета05:57
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Происшествия

Приставы обязали ростовчанку выплатить 140 млн рублей из пенсии

Судебные приставы в Ростовской области обязали пенсионерку выплатить 137 миллионов рублей.
Обновлено в 00:39
Происшествия

Александр Емельяненко вновь оказался в полиции

Известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко снова оказался в центре скандала.
Обновлено в 09:22
Происшествия

В Казахстане полиция задержала активистку за воображаемый плакат

Обновлено в 10:43
Происшествия

Пострадавший от взрыва газа дом в Ростовской области могут снести

Двухэтажный жилой дом на улице Ленина в поселке Чистоозёрный Каменского района Ростовской области, пострадавший 12 мая от взрыва бытового газа, могут снести.
Обновлено в 08:53
Политика

Команда Зеленского опубликовала народную видеопетицию

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского разместила в YouTube видеоролик, на котором киевляне отвечали на вопрос, поддерживают ли они роспуск Верховной рады Украины.
Обновлено в 07:26
Шоу-бизнес

Дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания с отцом

Дочь скончавшегося 9 мая журналиста Сергея Доренко Екатерина сообщила журналистам, что извиняется на отмену церемонии прощания, на которую пришло много людей.
Обновлено в 08:16
Футбол

Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО

Обновлено в 03:33
Политика

В РПЦ попросили не приписывать Сталину победу в войне

Обновлено вчера в 10:42
Происшествия

Взрыв автомобиля в Новой Москве попал на видео

Обновлено в 09:19
Футбол

Между болельщиками «Зенита» и ЦСКА произошла драка

Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес

Фигуристка Ирина Слуцкая впервые показала нового супруга

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая в эфире программы на НТВ «Секрет на миллион» впервые показала своего второго супруга, с которым они поженились прошлым летом.
Обновлено вчера в 13:42
Общество

Супруга музыканта Манагадзе обвинила таможенников в грабеже

Сотрудники таможни в аэропорту Домодедово изъяли у музыканта Николая Манагадзе скрипку XVIII века, принадлежащую швейцарскому фонду.
Обновлено в 08:29
Футбол

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» могут провести «золотой матч» в АПЛ

Напомним, матчи 38-го тура «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон» и «Брайтон» — «Манчестер Сити» пройдут сегодня, 12 мая и начнутся в 17:00 по московскому времени.
Обновлено в 08:23
Шоу-бизнес

Отец дочери Алсу потребовал засекретить итоги проверки «Голоса»

По данным телеграма, Абрамов обратился к представителям компании Нидерландов Talpa Media Holdings, которая является владельцем "Голоса", и пожаловался им, что его семья подверглась травле после победы дочери на шоу.
Обновлено в 07:25
Шоу-бизнес

Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцем

Телеведущий Сергей Доренко за последние три года несколько раз проходил обследования сердца.
Обновлено в 06:40
Происшествия

Тепловоз и пять вагонов сошли с рельсов в Татарстане

Задние колеса тепловоза и пять пустых вагонов сошли с рельсов в Татарстане.
Обновлено в 08:17
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Обновлено в 01:44
Общество

В Мордовии силовики пронесли одинаковые фото на акции «Бессмертный полк»

Обновлено в 09:45
Авто

Кросс-вэн Renault Triber за 500 тыс. рублей показали на свежих фото

В июле текущего года на рынке появится новый недорогой кросс-вэн Renault Triber.
Обновлено в 00:09
Недвижимость

Раскрыта сумма самой дорогой сделки с недвижимостью в Москве

Обновлено в 08:12
Хоккей

Александр Овечкин: «Малкин согласился сыграть со мной»

Женя согласился сыграть со мной (смеется — прим. ред.), — сказал Овечкин.
Обновлено в 09:01
Кино

Спойлеры к финалу «Игры престолов» попали в Сеть

Как сообщает издание The Sun, в Сеть попали спойлеры к пятой и шестой сериям «Игры престолов».
Обновлено вчера в 09:41
Спорт

Медведева ответила канадскому фигуристу на предложение выйти замуж

Обновлено в 05:00
Футбол

«Витесс» Слуцкого разгромил «Де Графсхап» в 34-м туре Эредивизи

«Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, одержал разгромную победу над «Де Графсхап» в матче 34-го тура голландской Эредивизи.
Обновлено в 10:25
Футбол

«Зенит» интересуется российским голкипером

Руководство "Зенита" планирует усилить состав команды вратарем "Анжи" Юрием Дюпиным.
Обновлено в 10:42
Происшествия

На станции Шиес охранники избивали жителей Архангельской области

Накануне, 10 мая, на станции Шиес в Ленском районе Архангельской области произошло массовое избиение местных жителей приезжими сотрудниками ЧОП "Гарант Безопасности", охраняющими стройку гигантской свалки для складирования московских отходов.
Обновлено вчера в 10:25
Кино

Фильм «Дылда» номинирован на премию Каннского кинофестиваля

Обновлено вчера в 22:31
Армия и оружие

Военные ВСУ убили своего командира

Обновлено в 03:49
Общество

В Киеве началось шествие матерей погибших в Донбассе военных

Ежегодное шествие матерей началось в центре Киева в воскресенье, 12 мая.
Обновлено в 07:44
Культура

Умерла актриса Пегги Липтон, звезда сериала «Твин Пикс»

Американская актриса и бывшая модель Пегги Липтон, сыгравшая в сериале "Твин Пикс", скончалась в возрасте 72 лет, сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на дочерей актрисы.
Обновлено в 00:58
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С-300
Зенитный ракетный комплекс
Семейство зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), способных поражать различные цели на высотах: от меньших, чем возможная высота полёта, до превышающих потолок высоты для целей; на дальностях: от нескольких километров - до 75-200 километров, в зависимости от типа применяемых элементов семейства С-300 и, в частности, ракет-перехватчиков.
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