Футбол
«Зенит» желает приобрести защитника «Ахмата»Soccer.ru 09:33
Иранец дружит с форвардом "Зенита" Сердаром Азмуном, что является одним из факторов возможного перехода. В нынешнем сезоне 25-летний футболист провел в составе «Ахмата» 25 матчей, в которых отметился одним забитым мячом. В январе ходили слухи, что в услугах Мохаммади заинтересован "Ньюкасл".
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 10:02, Ашберн
Экономика
«Северсталь» продаст сортовой завод в Балаково за $215 млн
"Северсталь" договорилась о продаже сортового завода в Балаково (выпускает продукцию для строительной отрасли) компании "Абинский электрометаллургический завод" за $215 млн.
Обновлено в 07:54
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В результате авиакатастрофы в Шереметьево погиб 41 человек
В результате пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщили в Следственном комитете.
Обновлено в 00:40
Происшествия
Пассажирский Boeing выкатился за пределы ВПП после посадки в Норильске
Пассажирский Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после посадки в Норильске. Об этом в понедельник, 6 мая, пишет Интерфакс.
Обновлено в 03:47
Происшествия
СК опубликовал видео с места ЧП с SSJ-100 в Шереметьево
Следственный комитет (СК) России опубликовал видео с места ЧП Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 05:50
Музыка
Всемарийский детский хор поёт на сцене театра им. Э. Сапаева
Напомним, Всемарийский детский хор был создан по инициативе министра культуры республики Константина Иванова в марте 2018 года.
Обновлено в 08:09
Происшествия
Сбербанк спишет задолженность по кредитам пострадавшим в Шереметьево
Сбербанк принял решение урегулировать задолженности по кредитам пострадавших в авиакатастрофе в аэропорту "Шереметьево", сообщили в кредитной организации.
Обновлено в 09:40
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец
Младший внук королевы Великобритании герцог Сассекский Гарри объявил о рождении сына, сообщает в понедельник телеканал Sky News.
Обновлено в 09:57
Наука
Имя библейского царя упомянуто на древней стеле
Обновлено вчера в 02:21
Общество
Мосгорсуд признал законной блокировку клипа рэпера Хаски
Обновлено в 09:13
Политика
Порошенко вызвали на допрос в генпрокуратуру Украины
Генеральная прокуратура Украины вызвала действующего президента Украины Петра Порошенко на допрос 7 мая, передают «Украинские новости» со ссылкой на два источника в ведомстве.
Обновлено в 08:08
Политика
Порошенко назвал потери украинских войск в Донбассе
В ходе поездки Порошенко встретился с военнослужащими, участвующими в операции объединенных сил (ООС).
Обновлено в 09:27
Политика
Рабинович: Зеленский ничего не сделает для Украины
Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович считает, что Владимир Зеленский «ничего не может сделать» на посту президента.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Прокурор в понедельник запросит наказание для Кокорина и Мамаева
Обновлено вчера в 17:11
Шоу-бизнес
Неизвестные воруют с могилы Юлии Началовой игрушки и свечи
Обновлено в 08:35
Происшествия
В Лондоне найдена затерянная могила Человека-слона
Обновлено в 09:35
Политика
Климкин намерен предложить Зеленскому свою отставку
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что предложит новому президенту страны Владимиру Зеленскому уволить его с должности главы внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 05:40
Происшествия
Грузовик с туристами упал в реку с 40-метрового обрыва на Украине
Грузовой автомобиль с туристами сорвался в реку с 40-метрового обрыва в Ивано-Франковской области Украины.
Обновлено в 09:05
Происшествия
Собчак призвала россиян отказаться от полетов на Superjet
Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак призвала россиян отказаться от полетов на самолетах Sukhoi Superjet.
Обновлено в 08:43
Финансы
Максимальная ставка по рублевым вкладам снизилась в конце апреля
Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам десяти банков, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, в III декаде апреля текущего года снизилась до 7,49%, следует из сообщения Банка России.
Обновлено в 09:39
Происшествия
Майкла Калви оставили под домашним арестом
Мосгорсуд оставил под домашним арестом основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, передает "Интерфакс".
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук нежно поздравила «особенную» дочь с 20-летием
Дочери Федора и Светланы Бондарчук Варваре исполнилось 20 лет, с юбилеем молодости дее поздравляли родные, близкие и друзья.
Обновлено вчера в 14:04
Происшествия
Пилот разбившегося в Шереметьево авиалайнера SSJ100 рассказал о катастрофе
После взлета из Шереметьево в авиалайнер, принадлежащий компании «Аэрофлот», ударила молния.
Обновлено в 06:14