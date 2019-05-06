«Зенит» желает приобрести защитника «Ахмата»Soccer.ru 09:33

Иранец дружит с форвардом "Зенита" Сердаром Азмуном, что является одним из факторов возможного перехода. В нынешнем сезоне 25-летний футболист провел в составе «Ахмата» 25 матчей, в которых отметился одним забитым мячом. В январе ходили слухи, что в услугах Мохаммади заинтересован "Ньюкасл".

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Экономика «Северсталь» продаст сортовой завод в Балаково за $215 млн "Северсталь" договорилась о продаже сортового завода в Балаково (выпускает продукцию для строительной отрасли) компании "Абинский электрометаллургический завод" за $215 млн.

Происшествия В результате авиакатастрофы в Шереметьево погиб 41 человек В результате пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщили в Следственном комитете.

Происшествия Пассажирский Boeing выкатился за пределы ВПП после посадки в Норильске Пассажирский Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после посадки в Норильске. Об этом в понедельник, 6 мая, пишет Интерфакс.

Происшествия СК опубликовал видео с места ЧП с SSJ-100 в Шереметьево Следственный комитет (СК) России опубликовал видео с места ЧП Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.

Музыка Всемарийский детский хор поёт на сцене театра им. Э. Сапаева Напомним, Всемарийский детский хор был создан по инициативе министра культуры республики Константина Иванова в марте 2018 года.

Происшествия Сбербанк спишет задолженность по кредитам пострадавшим в Шереметьево Сбербанк принял решение урегулировать задолженности по кредитам пострадавших в авиакатастрофе в аэропорту "Шереметьево", сообщили в кредитной организации.

Шоу-бизнес У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец Младший внук королевы Великобритании герцог Сассекский Гарри объявил о рождении сына, сообщает в понедельник телеканал Sky News.

Политика Порошенко вызвали на допрос в генпрокуратуру Украины Генеральная прокуратура Украины вызвала действующего президента Украины Петра Порошенко на допрос 7 мая, передают «Украинские новости» со ссылкой на два источника в ведомстве.

Политика Порошенко назвал потери украинских войск в Донбассе В ходе поездки Порошенко встретился с военнослужащими, участвующими в операции объединенных сил (ООС).

Политика Рабинович: Зеленский ничего не сделает для Украины Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович считает, что Владимир Зеленский «ничего не может сделать» на посту президента.

Политика Климкин намерен предложить Зеленскому свою отставку Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что предложит новому президенту страны Владимиру Зеленскому уволить его с должности главы внешнеполитического ведомства.

Происшествия Собчак призвала россиян отказаться от полетов на Superjet Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак призвала россиян отказаться от полетов на самолетах Sukhoi Superjet.

Финансы Максимальная ставка по рублевым вкладам снизилась в конце апреля Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам десяти банков, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, в III декаде апреля текущего года снизилась до 7,49%, следует из сообщения Банка России.

Происшествия Майкла Калви оставили под домашним арестом Мосгорсуд оставил под домашним арестом основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, передает "Интерфакс".