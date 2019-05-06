Футбол

«Зенит» желает приобрести защитника «Ахмата»Soccer.ru 09:33

Иранец дружит с форвардом "Зенита" Сердаром Азмуном, что является одним из факторов возможного перехода. В нынешнем сезоне 25-летний футболист провел в составе «Ахмата» 25 матчей, в которых отметился одним забитым мячом. В январе ходили слухи, что в услугах Мохаммади заинтересован "Ньюкасл".
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СМИ: «Зенит» может приобрести защитника «Ахмата»

Матч ТВ09:13

Источник: «Зенит» хочет приобрести защитника «Ахмата» Мохаммади

Советский спорт08:50

«Зенит» заинтересован в защитнике сборной Ирана

Sport.ru09:00

Агент: «Не исключено, что Мохаммади окажется в „Зените“»

Sport24.ru09:11

«Зенит» хочет подписать защитника «Ахмата» Мохаммади

Sports.ru09:26

Источник: «Зенит» нацелился на левого защитника «Ахмата»

Спорт день за днем09:00

«Зенит» заинтересован в защитнике «Ахмата» Мохаммади

Чемпионат08:45
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Экономика

«Северсталь» продаст сортовой завод в Балаково за $215 млн

"Северсталь" договорилась о продаже сортового завода в Балаково (выпускает продукцию для строительной отрасли) компании "Абинский электрометаллургический завод" за $215 млн.
Обновлено в 07:54
Происшествия

Соловьев заступился за спасавших сумки пассажиров «Суперджета»

Обновлено в 04:01
Происшествия

В результате авиакатастрофы в Шереметьево погиб 41 человек

В результате пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщили в Следственном комитете.
Обновлено в 00:40
Происшествия

Пассажирский Boeing выкатился за пределы ВПП после посадки в Норильске

Пассажирский Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после посадки в Норильске. Об этом в понедельник, 6 мая, пишет Интерфакс.
Обновлено в 03:47
Происшествия

СК опубликовал видео с места ЧП с SSJ-100 в Шереметьево

Следственный комитет (СК) России опубликовал видео с места ЧП Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 05:50
Музыка

Всемарийский детский хор поёт на сцене театра им. Э. Сапаева

Напомним, Всемарийский детский хор был создан по инициативе министра культуры республики Константина Иванова в марте 2018 года.
Обновлено в 08:09
Происшествия

Сбербанк спишет задолженность по кредитам пострадавшим в Шереметьево

Сбербанк принял решение урегулировать задолженности по кредитам пострадавших в авиакатастрофе в аэропорту "Шереметьево", сообщили в кредитной организации.
Обновлено в 09:40
Шоу-бизнес

У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец

Младший внук королевы Великобритании герцог Сассекский Гарри объявил о рождении сына, сообщает в понедельник телеканал Sky News.
Обновлено в 09:57
Происшествия

Семье погибшего бортпроводника SSJ-100 выплатят 5 млн рублей

Обновлено в 05:30
Наука

Имя библейского царя упомянуто на древней стеле

Обновлено вчера в 02:21
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ-100 рассказал об ударах молнии в двигатель

Обновлено в 08:45
Происшествия

В хвостовой части сгоревшего «Суперджета» выжили лишь два пассажира

Обновлено в 09:22
Общество

Мосгорсуд признал законной блокировку клипа рэпера Хаски

Обновлено в 09:13
Политика

Украинский депутат подарил жене на майские праздники поездку в Крым

Обновлено в 09:03
Политика

Порошенко вызвали на допрос в генпрокуратуру Украины

Генеральная прокуратура Украины вызвала действующего президента Украины Петра Порошенко на допрос 7 мая, передают «Украинские новости» со ссылкой на два источника в ведомстве.
Обновлено в 08:08
Происшествия

Стюардесса сгоревшего SSJ-100 рассказала об эвакуации пассажиров

Обновлено в 04:03
Армия и оружие

Сирийская армия стягивает силы для отражения атаки на Хаму

Обновлено в 06:54
Политика

Порошенко назвал потери украинских войск в Донбассе

В ходе поездки Порошенко встретился с военнослужащими, участвующими в операции объединенных сил (ООС).
Обновлено в 09:27
Политика

Рабинович: Зеленский ничего не сделает для Украины

Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович считает, что Владимир Зеленский «ничего не может сделать» на посту президента.
Обновлено в 03:19
Общество

Жительница Йошкар-Олы стала самой красивой замужней женщиной России

Обновлено в 09:59
Происшествия

Прокурор в понедельник запросит наказание для Кокорина и Мамаева

Обновлено вчера в 17:11
Шоу-бизнес

Неизвестные воруют с могилы Юлии Началовой игрушки и свечи

Обновлено в 08:35
Происшествия

В Лондоне найдена затерянная могила Человека-слона

Обновлено в 09:35
Политика

Климкин намерен предложить Зеленскому свою отставку

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что предложит новому президенту страны Владимиру Зеленскому уволить его с должности главы внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 05:40
Происшествия

Грузовик с туристами упал в реку с 40-метрового обрыва на Украине

Грузовой автомобиль с туристами сорвался в реку с 40-метрового обрыва в Ивано-Франковской области Украины.
Обновлено в 09:05
Происшествия

Собчак призвала россиян отказаться от полетов на Superjet

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак призвала россиян отказаться от полетов на самолетах Sukhoi Superjet.
Обновлено в 08:43
Финансы

Максимальная ставка по рублевым вкладам снизилась в конце апреля

Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам десяти банков, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, в III декаде апреля текущего года снизилась до 7,49%, следует из сообщения Банка России.
Обновлено в 09:39
Происшествия

Майкла Калви оставили под домашним арестом

Мосгорсуд оставил под домашним арестом основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, передает "Интерфакс".
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук нежно поздравила «особенную» дочь с 20-летием

Дочери Федора и Светланы Бондарчук Варваре исполнилось 20 лет, с юбилеем молодости дее поздравляли родные, близкие и друзья.
Обновлено вчера в 14:04
Происшествия

Пилот разбившегося в Шереметьево авиалайнера SSJ100 рассказал о катастрофе

После взлета из Шереметьево в авиалайнер, принадлежащий компании «Аэрофлот», ударила молния.
Обновлено в 06:14
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Иранский футболист, Полузащитник|полузащитник клуба «Ахмат» и сборной Ирана. Брат-близнец футболиста Мехрдада Мохаммади.
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Сердар Азмун
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Иранский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной Ирана.
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