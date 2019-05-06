«Зенит» желает приобрести защитника «Ахмата»Soccer.ru вчера в 09:33

Иранец дружит с форвардом "Зенита" Сердаром Азмуном, что является одним из факторов возможного перехода. В нынешнем сезоне 25-летний футболист провел в составе «Ахмата» 25 матчей, в которых отметился одним забитым мячом. В январе ходили слухи, что в услугах Мохаммади заинтересован "Ньюкасл".

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Происшествия В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.

Авто МАЗ рассекретил основного конкурента «ГАЗели» Информацию о новом автомобиле разместило на своем сайте ОАО "МАЗ", опубликовав техническую характеристику автомашины.

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Политика Порошенко вызвали на допрос в ГПУ Генеральная прокуратура Украины пригласила действующего президента Петра Порошенко на допрос.

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