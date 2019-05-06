Футбол
«Зенит» желает приобрести защитника «Ахмата»Soccer.ru вчера в 09:33
Иранец дружит с форвардом "Зенита" Сердаром Азмуном, что является одним из факторов возможного перехода. В нынешнем сезоне 25-летний футболист провел в составе «Ахмата» 25 матчей, в которых отметился одним забитым мячом. В январе ходили слухи, что в услугах Мохаммади заинтересован "Ньюкасл".
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Агент: «Не исключено, что Мохаммади окажется в „Зените“. Есть интерес и от других команд»
Бомбардир.рувчера в 10:44
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