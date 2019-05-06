Футбол

«Зенит» желает приобрести защитника «Ахмата»Soccer.ru вчера в 09:33

Иранец дружит с форвардом "Зенита" Сердаром Азмуном, что является одним из факторов возможного перехода. В нынешнем сезоне 25-летний футболист провел в составе «Ахмата» 25 матчей, в которых отметился одним забитым мячом. В январе ходили слухи, что в услугах Мохаммади заинтересован "Ньюкасл".
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СМИ: «Зенит» может приобрести защитника «Ахмата»

Матч ТВвчера в 09:13

Источник: «Зенит» хочет приобрести защитника «Ахмата» Мохаммади

Советский спортвчера в 08:50

Агент: «Не исключено, что Мохаммади окажется в „Зените“. Есть интерес и от других команд»

Бомбардир.рувчера в 10:44

Агент: «Не исключено, что Мохаммади окажется в „Зените“»

Sport24.ruвчера в 09:11

Стало понятно, почему «Зенит» хочет купить Мохаммади из «Ахмата»

Спорт день за днемвчера в 11:27

«Зенит» заинтересован в защитнике «Ахмата» Мохаммади

Чемпионатвчера в 08:45

Агент подтвердил, что Мохаммади может стать игроком «Зенита»

Sport.ruвчера в 10:30
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 01:14, Ашберн
Транспорт

В Екатеринбурге пройдет генеральная репетиция парада Победы и митинги

Обновлено вчера в 23:43
Происшествия

Девушка пожаловалась на головную боль и оказалась парализована

Элизабет Кей (Elizabeth Kay) вспоминает, как в 2017 году шла в сторону дома и внезапно почувствовала острую головную боль.
Обновлено в 00:01
Происшествия

В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек

В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.
Обновлено 05 мая в 18:14
Авто

МАЗ рассекретил основного конкурента «ГАЗели»

Информацию о новом автомобиле разместило на своем сайте ОАО "МАЗ", опубликовав техническую характеристику автомашины.
Обновлено вчера в 05:22
Гаджеты

ФАС не поддержала ограничения по виртуальным симкам для Apple и Huawei

ФАС не поддержала предложение ограничить конкуренцию со стороны зарубежных производителей смартфонов для легализации в России eSIM (embedded SIM, сим-карты, интегрированной в смартфон, планшет, «умные» часы или любое другое устройство на этапе производства).
Обновлено в 01:00
Политика

На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией

Украина из-за снижения объемов торговли с Россией потеряла в 13 раз больше, чем РФ, заявил в эфире онлайн-студии «CapitalTV» глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 20:41
Кино

Команда «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе

Зрители популярного телевизионного сериала «Игра престолов» обратили внимание на ляп, который команда HBO пропустила в эфир.
Обновлено вчера в 14:01
Политика

Названы условия для снятия санкций с России в бундестаге

Вице-президент бундестага Томас Оперман продиктовал условия для снятия санкций с России.
Обновлено вчера в 18:05
Происшествия

«Ъ» назвал доминирующую версию в деле о катастрофе с SSJ-100

Обновлено в 01:06
Экономика

Нацпроектам не хватает песка и щебня

Минэкономики оценило потребность экономики в стройматериалах Предусмотренное нацпроектами существенное наращивание объемов строительства жилья и дорог может привести к росту загрузки мощностей по производству наиболее востребованных стройматериалов — песка, щебня и битума до критически высокого уровня в 82–95%.
Обновлено вчера в 18:05
Здоровье

Названа главная причина преждевременной смерти

Исследователи проанализировали данные Центров по контролю и профилактике заболеваний об основных и сопутствующих причинах смерти около 48 миллионов человек в период с 1999 по 2017 год.
Обновлено в 00:33
Армия и оружие

Более 100 тысяч ростовчан могут встать в ряды Бессмертного полка

Обновлено вчера в 07:49
Общество

Стало известно, когда стартует производство VRT500 в Бурятии

Напомним, весной прошлого года отечественный холдинг «Вертолеты России» (входит в корпорацию Ростех) в рамках международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia-2018 впервые презентовал широкой аудитории легкий многоцелевой вертолет VRT500, созданный конструкторским бюро «ВР-Технологии» в сотрудничестве с международной группой инженеров.
Обновлено в 00:54
Происшествия

В Японии обнаружили фрагменты «черного ящика» разбившегося F-35A

Фрагменты бортовых средств объективного контроля истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35A, который разбился в Японии в начале апреля, были обнаружены в Тихом океане неподалеку от места крушения самолета.
Обновлено вчера в 22:34
Общество

В честь первенца принца Гарри Ниагарский водопад подсветили синим

Ниагарский водопад в течение часа светился синим цветом по случаю рождения в семье принца Гарри и герцогини Суссекской Меган Маркл первенца.
Обновлено в 00:58
Происшествия

Авиакомпания «Ямал» отказалась от покупки 10 новых самолетов SSJ100

Российская авиакомпания «Ямал» отказалась от планов закупить 10 отечественных самолетов Sukhoi Superjet 100 после авиапроисшествия в «Шереметьево» 5 мая, в результате которого погиб 41 человек.
Обновлено вчера в 17:23
Происшествия

В Кузбассе высокопоставленный полицейский попался на взятке

Обновлено в 00:03
Политика

Порошенко вызвали на допрос в ГПУ

Генеральная прокуратура Украины пригласила действующего президента Петра Порошенко на допрос.
Обновлено вчера в 08:27
Политика

Посол США на Украине покинет пост одновременно с уходом Порошенко

Посол США на Украине Мари Йованович покинет в мае свой пост вместе с завершением полномочий действующего президента страны Петра Порошенко, сообщил РИА Новости представитель госдепа США.
Обновлено вчера в 18:02
Шоу-бизнес

Кто-то ворует игрушки и свечи с могилы Юлии Началовой

Фанаты Началовой не верят, что это просто воры, которые на любом кладбище готовы поживиться всем, что можно затем продать.
Обновлено вчера в 07:46
Политика

Помпео предостерег Россию и Китай от агрессивных действий в Арктике

Государственный секретарь США Майкл Помпео, выступая на министерской сессии Арктического совета в Финляндии, заявил об агрессивном поведении России в Арктике, а также призвал следить за действиями Китая в этом регионе, передает Reuters.
Обновлено вчера в 16:25
Шоу-бизнес

Диана Шурыгина опубликовала снимок топлес

Диана Шурыгина показала фотографию, на которой позирует вместе с супругом около зеркала.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия

Обвинение потребовало для Кокорина и Мамаева реальные сроки

Обновлено вчера в 10:44
Религия

Православные 7 мая встречают Радоницу

Отмечается, что на Радоницу верующие посещают кладбища, где убираются на могилах своих родственников, молятся за близких.
Обновлено вчера в 20:42
Политика

Зеленский выразил соболезнования в связи с катастрофой в Шереметьево

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате катастрофы в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 07:24
Политика

Минприроды готовится к запрету одноразовой пластиковой посуды

Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин заявил, что в Минприроды поддерживают мировую тенденцию на сокращение использования пластика.
Обновлено в 00:36
Происшествия

При крушении самолёта в Мексике погибли 14 человек

Обновлено вчера в 14:29
Экономика

Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России

ОАО «Кондопожский комбинат хлебопродуктов» намерен обанкротить крупнейшего российского производителя яиц АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР», следует из заявления на сайте «Федресурс».
Обновлено вчера в 04:50
Хоккей

Гавриков вызван в сборную России по хоккею для участия в ЧМ

Защитник клуба НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" Владислав Гавриков вызван в сборную России для участия в чемпионате мира, сообщается на странице Федерации хоккея России в Twitter.
Обновлено в 00:49
Армия и оружие

Солдат НАТО с гранатометом залез на советский памятник в Эстонии

Боец НАТО в ходе учений НАТО "Весенний шторм-2019" в эстонском городе Силламяэ залез с гранатометом на памятник воинам, павшим в Великую Отечественную войну, передает Sputnik.
Обновлено вчера в 17:16
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Иранский футболист, Полузащитник|полузащитник клуба «Ахмат» и сборной Ирана. Брат-близнец футболиста Мехрдада Мохаммади.
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