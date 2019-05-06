«Зенит» желает приобрести защитника «Ахмата»Soccer.ru 09:33

Иранец дружит с форвардом "Зенита" Сердаром Азмуном, что является одним из факторов возможного перехода. В нынешнем сезоне 25-летний футболист провел в составе «Ахмата» 25 матчей, в которых отметился одним забитым мячом. В январе ходили слухи, что в услугах Мохаммади заинтересован "Ньюкасл".

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Происшествия Еще один самолет Аэрофлота подал сигнал о ЧС Вечером 6 мая борт SU1623 авиакомпании Аэрофлот, следующий по направлению Симферополь-Москва подал сигнал о чрезвычайной ситуации на судне.

Шоу-бизнес У Меган Маркл и принца Гарри родился сын Меган Маркл и принц Гарри, получившие после свадьбы титулы герцогини и герцога Сассекских, стали родителями.

Общество Прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах Пензы Прокуратура Октябрьского района Пензы внесла представления директорам 20 школ города, в которых не было запрещено ношение хиджабов и другой религиозной одежды.

Общество Новые правила диспансеризации вступили в силу Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".

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Музыка Вячеслав Бутусов написал новую песню на стихотворение Пушкина Песня на стихи Пушкина войдет в новый альбом Бутусова, запись которого начнется сразу после творческого вечера в Москве.

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Политика В США открыли памятник литовцу, обвиняемому в участии в Холокосте 4 мая в пригороде Чикаго в присутствии министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса был открыт монумент в честь обвиняемого в причастности к Холокосту Адольфуса Раманаускаса.

Политика На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией Киев из-за падения объемов торговли с Россией понес в 13 раз больше потерь, чем Москва.

Общество В Холмске на 25 дней закрыли «Русалочку» Суд, рассмотрев материалы дела, пришел к выводу, что указанная деятельность создает непосредственную угрозу жизни и здоровью людей и назначил административное наказание в виде административного приостановления деятельности на 25 суток.

Армия и оружие России отвели третье место по расходам на оборону Американский военный эксперт Майкл Коффман отвёл России третье место в мире по расходам на оборону.

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Финансы Рубль снижается к доллару и евро на торгах На открытии торгов 6 мая рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

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Шоу-бизнес Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Супругу Игоря Николаева раскритиковали за претензии к "Аэрофлоту" о задержке рейса из Майами в Москву в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево.

Религия Православные 7 мая встречают Радоницу Православные во вторник, 7 мая, встречают Радоницу или Радуницу — день поминовения усопших.