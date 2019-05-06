Футбол

«Зенит» желает приобрести защитника «Ахмата»Soccer.ru 09:33

Иранец дружит с форвардом "Зенита" Сердаром Азмуном, что является одним из факторов возможного перехода. В нынешнем сезоне 25-летний футболист провел в составе «Ахмата» 25 матчей, в которых отметился одним забитым мячом. В январе ходили слухи, что в услугах Мохаммади заинтересован "Ньюкасл".
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СМИ: «Зенит» может приобрести защитника «Ахмата»

Матч ТВ09:13

Источник: «Зенит» хочет приобрести защитника «Ахмата» Мохаммади

Советский спорт08:50

Агент подтвердил, что Мохаммади может стать игроком «Зенита»

Sport.ru10:30

Агент: «Не исключено, что Мохаммади окажется в „Зените“»

Sport24.ru09:11

Стало понятно, почему «Зенит» хочет купить Мохаммади из «Ахмата»

Спорт день за днем11:27

Агент: «Не исключено, что Мохаммади окажется в „Зените“. Есть интерес и от других команд»

Бомбардир.ру10:44

«Зенит» заинтересован в защитнике «Ахмата» Мохаммади

Чемпионат08:45
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Прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах Пензы

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Друг рассказал о погибшем в «Шереметьево» бортпроводнике Superjet

Погибший в катастрофе в «Шереметьево» бортпроводник самолета Sukhoi Superjet Максим Моисеев запомнился друзьям и приятелям как добрый человек.
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Политика

В США открыли памятник литовцу, обвиняемому в участии в Холокосте

4 мая в пригороде Чикаго в присутствии министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса был открыт монумент в честь обвиняемого в причастности к Холокосту Адольфуса Раманаускаса.
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Происшествия

В Москве человек погиб при столкновении трех автомобилей

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Происшествия

Следователи назвали главные версии катастрофы в Шереметьево

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Происшествия

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Политика

На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией

Киев из-за падения объемов торговли с Россией понес в 13 раз больше потерь, чем Москва.
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В Холмске на 25 дней закрыли «Русалочку»

Суд, рассмотрев материалы дела, пришел к выводу, что указанная деятельность создает непосредственную угрозу жизни и здоровью людей и назначил административное наказание в виде административного приостановления деятельности на 25 суток.
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Три человека погибли при пожаре в частном доме в Башкирии

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Армия и оружие

России отвели третье место по расходам на оборону

Американский военный эксперт Майкл Коффман отвёл России третье место в мире по расходам на оборону.
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Певица Наталья Штурм стала бабушкой

Певица Наталья Штурм стала бабушкой: в минувшее воскресенье ее дочь Елена родила мальчика.
Обновлено в 10:00
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро на торгах

На открытии торгов 6 мая рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Катар выделит Палестине 480 миллионов долларов

Катар окажет финансовую помощь Палестинской национальной администрации. Речь идет о сумме 480 миллионов долларов.
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Студия Spyglass снимет римейк «Восставшего из ада»

Студия Spyglass намерена перезапустить популярную в прошлом франшизу "Восставший из ада", создателем которой был Клайв Баркер.
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Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей

После посадки начался пожар в хвостовой части самолета, в результате погиб 41 человек.
Обновлено в 08:04
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Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево

Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Супругу Игоря Николаева раскритиковали за претензии к "Аэрофлоту" о задержке рейса из Майами в Москву в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево.
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Смерть Ирины Цывиной могли «заказать» в США

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Михеев подписал контракт с клубом НХЛ «Торонто»

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Православные во вторник, 7 мая, встречают Радоницу или Радуницу — день поминовения усопших.
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Помпео обвинил Китай и Россию в агрессивном поведении в Арктике

Страны Арктики должны с настороженностью отнестись к деятельности Китая и России в регионе, заявил госсекретарь США Майкл Помпео 6 мая, выступая на министерской сессии Арктического совета в финском Рованиеми.
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