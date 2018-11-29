Футбол

«Зенит» ждёт 45 тысяч болельщиков на матч с «Копенгагеном»
78.ru
07:14

Зенит — Копенгаген
сегодня
в 12:55
Лига Европы, Групповой этап
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
Матч 5 тура группового этапа Лиги Европы между «Зенитом» и «Копенгагеном» пройдёт на стадионе «Санкт-Петербург» в четверг, 29 ноября, и начнётся в 20:55. Напомним, ранее сообщалось, что с «Копенгагеном» точно не сыграют Шатов и Жирков, Смольников и Маммана — под вопросом.
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