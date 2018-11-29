Матч 5 тура группового этапа Лиги Европы между «Зенитом» и «Копенгагеном» пройдёт на стадионе «Санкт-Петербург» в четверг, 29 ноября, и начнётся в 20:55. Напомним, ранее сообщалось, что с «Копенгагеном» точно не сыграют Шатов и Жирков, Смольников и Маммана — под вопросом.

78.ru 07:14