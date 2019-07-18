Футбол
«Зенит» заявил Заболотного на матчи РПЛGazeta.SPb вчера в 16:48
В состав команды на матчи Российской Премьер-Лиги сезона 2019-2020 были включены нападающий Антон Заболотный и ещё восемь игроков. Сине-бело-голубы дозаявили об участии на РПЛ защитника Сергея Бугриева, Томаса Рукаса.
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Медведев: Заболотный отказался переходить в другой клуб, он будет играть в дубле
Чемпионатвчера в 11:31
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 02:16, Вашингтон
Происшествия
СК возбудил уголовное дело в отношении лидера ОУН Николая Коханивского
Как стало известно RT, Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении лидера украинских националистов Николая Коханивского.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
«Новая газета»: следствие покупало улики по делу о рейсе MH17
Обломки ракеты "Бук", ставшие основной уликой в деле о крушении самолёта Boeing в Донбассе, международные следователи получили от неизвестных посредников из ДНР.
Обновлено вчера в 05:01
Происшествия
В Астрахани задержаны несколько чиновников
Астраханский следственный комитет сообщил, что в рамках расследования 17 уголовных дел, возбужденных сегодня в отношении местных чиновников за мошенничество и превышение должностных полномочий, проведены обыски и выемки документов в квартирах и домах подозреваемых, а также в государственных учреждениях, где они занимали руководящие должности.
Обновлено вчера в 15:38
Общество
Акимов показал образец российского электронного паспорта
Вице-пpемьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, в среду, 17 июля, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.
Обновлено вчера в 15:26
Политика
Помощники Зеленского планируют добиться переговоров с Путиным
Команда президента Украины Владимира Зеленского планирует добиться переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:19
Политика
Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».
Обновлено вчера в 16:46
Политика
В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского
В ходе визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский поспорил с директором местного аэропорта Федором Барном.
Обновлено вчера в 12:34
Технологии
Огнеметный беспилотник показали на видео
Новый беспилотник-огнемет TF-19 Wasp попал на видео.
Обновлено вчера в 08:05
Происшествия
Кузбассовца обвинили в покушении на убийство 24-летней давности
В наводнении в Иркутской области пострадал кузбассовец, который 24 года числился в розыске за покушение на убийство женщины и ребенка.
Обновлено в 01:12
Армия и оружие
Во Владивосток прибыл корабль «Смерч» с крылатыми ракетами «Уран»
Во Владивосток из пункта базирования на Камчатке для участия в Дне Военно-Морского Флота России прибыл малый ракетный корабль (МРК) ТОФ "Смерч", сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.
Обновлено вчера в 21:04
Политика
Контактная группа договорилась о бессрочном перемирии в Донбассе
Трехсторонняя контактная группа договорилась о бессрочном прекращении огня в Донбассе с нуля часов 21 июля по киевскому времени.
Обновлено вчера в 14:02
Гаджеты
Bluetooth оказался «находкой для шпиона»
Фитнес-браслеты и другие устройства с поддержкой Bluetooth могут выдавать недоброжелателям данные о местоположении пользователя.
Обновлено в 01:25
Наука
Опубликованы редчайшие кадры со дна Атлантического океана
При исследовании дна океана, ученые сняли процесс поедания мелкими акулами более крупной рыбы.
Обновлено вчера в 16:25
Политика
Конгресс США заблокировал рассмотрение процедуры импичмента Трампа
Палата представителей конгресса США заблокировала начало процедуры отстранения американского президента Дональда Трампа от должности, которую инициировал конгрессмен-демократ Эл Грин от штата Техас.
Обновлено вчера в 19:25
Общество
Россияне усомнились в необходимости образования для успешной карьеры
Россияне считают, что диплом о высшем образовании нужно получать, потому что так принято, отмечают социологи.
Обновлено в 01:41
Культура
Серебренников стал почетным доктором французского университета
Обновлено вчера в 13:44
Происшествия
Мексиканского наркобарона «Коротышку» приговорили к пожизненному сроку
Хоакин "Эль Чапо" Гусман, по прозвищу "Коротышка", самый известный мексиканский наркобарон, признанный виновным в организации преступного синдиката, который ввозил контрабандой тонны наркотиков в Соединенные Штаты в течение трех десятилетий, в среду был приговорен американским судьей к пожизненному заключению.
Обновлено в 00:04
Технологии
Instagram начал массово отключать счетчик лайков
Обновлено в 00:53
Политика
Мэй назвала слова Путина об устаревшей либеральной идее циничной ложью
Путин же, по словам Мэй, своим заявлением бросил вызов «европейским странам», которые всего лишь заняты тем, что «защищают свои ценности».
Обновлено вчера в 18:08
Политика
Американский сенатор назвал Face App угрозой национальной безопасности
Американский сенатор от Демократической партии Чак Шумер направил в Федеральное бюро расследований (ФБР) и Федеральную торговую комиссию (FTC) письмо, в котором говорится, что приложение FaceApp, созданное в России, может быть угрозой для национальной безопасности.
Обновлено в 01:45
Происшествия
Прокуратура в США отозвала обвинения против Кевина Спейси
Американская прокуратура отозвала обвинения в сексуальном преступлении против актёра Кевина Спейси в связи с отсутствием доступа к уликам.
Обновлено вчера в 17:08
Гаджеты
«Яндекс» сможет следить за уровнем дохода пользователей
Российская IT-компания «Яндекс» зарегистрировала патент, благодаря которому сможет следить за пользователями, в частности, определять профессию и уровень дохода.
Обновлено в 00:29
Футбол
Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в колонии и попали на видео
Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в исправительной колонии в Белгородской области 🎥 Mash pic.twitter.com/I8UPqeBOaB — Руслан Абушкин (@abushkin) July 17, 2019 Ранее стало известно, что футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого отправят в одну колонию для отбывания наказания.
Обновлено вчера в 09:20
Политика
Волкер обвинил Путина в давлении на Зеленского
Добавим, что 3 июля Волкер призвал Россию "внести свой вклад в установление мира в Донбассе".
Обновлено в 00:19
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с грузовиком в Приморье
Шесть человек погибли в результате ДТП в Шкотовском районе Приморья при столкновении легкового автомобиля с грузовиком.
Обновлено в 01:19
Финансы
Наихудший день для рубля наступит 26 июля
26 июля может стать наихудшим днем для рубля. Об этом сказал аналитик «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.
Обновлено вчера в 03:33
Политика
Антонов заявил, что США развязали против России визовую войну
В МИД России заявили, что власти США специально создали тупиковую ситуацию, чтобы придумать очередной скандал.
Обновлено вчера в 17:22
Здоровье
Клещи стали переносчиками страшной болезни
Обновлено вчера в 16:20
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52