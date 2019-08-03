Футбол
«Зенит» заявил Малкома на сезонСоветский спорт 07:00
Полузащитник Зенита Малком включен в заявку команды на сезон, сообщает официальный сайт премьер-лиги. 22-летний бразилец заявлен под восьмым номером и, таким образом, сможет дебютировать в матче четвертого тура с Краснодаром.
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Футбол
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