«Зенит», являющийся действующим чемпионом России, на своём стадионе примет «Краснодар», который завершил прошлый сезон на третьей позиции. Сегодня стало известно, что команда из Северной столицы заявила на турнир бразильского нападающего Малкома. О его переходе стало известно на этой неделе.

Малком может сыграть за «Зенит» в сегодняшнем матче с «Краснодаром»

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