Футбол

«Зенит» заявил Малкома на сезонСоветский спорт 07:00

Зенит — Краснодар
сегодня
в 14:30
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Полузащитник Зенита Малком включен в заявку команды на сезон, сообщает официальный сайт премьер-лиги. 22-летний бразилец заявлен под восьмым номером и, таким образом, сможет дебютировать в матче четвертого тура с Краснодаром.
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