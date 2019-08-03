Полузащитник Зенита Малком включен в заявку команды на сезон, сообщает официальный сайт премьер-лиги. 22-летний бразилец заявлен под восьмым номером и, таким образом, сможет дебютировать в матче четвертого тура с Краснодаром.

Кино Вышел трейлер документалки о Патрике Суэйзи Снял документальный фильм «Я — Патрик Суэйзи» Эдриан Байтенхайс. Ранее он снял фильмы-посвящения Хиту Леджеру и Полу Уокеру.

Общество Путин подписал закон об увеличении пособий на детей Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий большему числу семей в стране каждый месяц получать выплаты на первого или второго ребенка и продлевающий для некоторых семей выплаты для детей, которым еще нет трех лет.

Общество Слова владельца сафари-парка о передаче Сибири немцам назвали гнусными Заявление владельца крымского сафари-парка для львов «Тайган» Олега Зубкова, который выразил сожаление тем, что Сибирь не досталась немцам в 1941 году, является гнусным и отвратительным.

Происшествия В Москве задержана Любовь Соболь Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве одного из организаторов несанкционированной акции Любовь Соболь.

Армия и оружие В США объявили о разработке запрещенных ДРСМД ракет США приступают к разработке неядерных ракет наземного базирования, которые были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Политика США ввели новые санкции против России Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей.

Футбол Зобнин назвал матч с «Динамо» ключевым для «Спартака» Полузащитник Спартака Роман Зобнин поделился ожиданиями от матча 4 тура РПЛ, в котором его команда встретится в московском дерби с Динамо.

Общество Названы регионы-лидеры по числу пациентов с расстройствами психики Наибольшее число людей с впервые в жизни установленными психическими расстройствами проживают в Санкт-Петербурге.

Политика Шойгу открыл пятые Армейские международные игры Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу открыл в субботу пятые Армейские международные игры.

Происшествия Крупный пожар в центре Москвы локализован Площадь крупного пожара в старом здании в центре Москвы увеличилась до 5000 кв. метров. Ранее она составляла 2000 кв. метров.

Шоу-бизнес Назван доход Ольги Бузовой от рекламы в Instagram Доход певицы и телеведущей Ольги Бузовой от одного рекламного поста в Instagram-аккаунте достигает миллиона рублей, сообщает Forbes.

Политика Трамп и Путин обсудили смену посла США в Москве Во время состоявшегося 31 июля телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа поднималась тема предстоящей смены американского посла в Москве.

Общество Чиновники предложили сегодня закрыться магазинам и кафе в Мещанском, Тверском и Басманном районах Москвы В тексте говорится о необходимости принять меры для обеспечения безопасности сегодня с полудня и до полуночи из-за несогласованной акции.

Наука Массовый вылов заставил рыб эволюционировать быстрее Из-за активного коммерческого вылова промысловые виды рыб эволюционируют быстрее других, сообщает научный журнал Science.

Футбол «Ювентус» отклонил предложение «Арсенала» по аренде Ругани Туринский «Ювентус» отклонил предложение лондонского «Арсенала», пытавшегося арендовать защитника сборной Италии Даниэле Ругани, сообщает Goal.com.

Общество Пользователи Сети высмеяли мать жениха за образ невесты Невеста на снимке одета в белое кружевное платье, наряд на матери ее жениха немного другого оттенка, но в целом выглядит как подвенечный наряд.

Экономика Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров Российская Счетная палата оценила ущерб, который страна понесла за первые шесть месяцев этого года из-за лесных пожаров.

Футбол Тиль вылетит в Москву для подписания контракта со «Спартаком» Полузащитник голландского "АЗ Алкмар" Гус Тиль вылетит в Москву уже 3 августа, сообщает De Telegraaf.

Наука Ученые предложили способ предотвращения необратимой гибели мозга Ученые в ходе исследования сумели обнаружить способ предотвращения необратимой гибели мозга.

Происшествия В Шереметьево обрушилась часть крыши строящегося ангара В московском аэропорту Шереметьево обрушились сборные конструкции основания крыши строящегося ангара для самолетов, сообщила РИА Новости директор аэропорта по связям с общественностью Анна Захаренкова.

Культура Русский француз Арнштам получил российский паспорт Художник Кирилл Арнштам в Париже получил российский паспорт.

Футбол Лодыгин стал игроком «Газишехир Газиантеп» Турецкий «Газишехир Газиантеп» объявил о переходе бывшего вратаря «Зенита» Юрия Лодыгина.

Политика Стала известна зарплата Зеленского на посту президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский получает такую же зарплату, как и его предшественник Петр Порошенко, сообщило "Громадське" со ссылкой на Государственное управление делами главы государства.