«Зенит» завершит сезон в футболках с чемпионским шеврономБомбардир.ру 05:23

«Зенит» проведет оставшиеся матчи сезона в РПЛ в футболках с чемпионским шевроном.

«Зенит» завершит сезон в футболках с чемпионским шевроном

Спорт день за днем

Хоккей Вратарь Георгиев признан лучшим игроком матча Россия – Австрия Голкипер сборной России Александр Георгиев признан лучшим игроком победного матча чемпионата мира против Австрии (5:0).

Происшествия В Турции десять человек пострадали в драке со стрельбой в кафе По меньшей мере 10 человек получили ранения в результате стрельбы в кафе района Сельчуклу к северу от города Коньи в центре Турции, сообщает турецкий телеканал NTV.

Политика Порошенко рассказал, сколько украинцев воспользовались безвизом с ЕС «Количество наших соотечественников, которые могут посетить страны ЕС и мира без виз, растет ежедневно», — рассказал Порошенко.

Армия и оружие Иран пригрозил Штатам «ударом в голову» Если США будет использовать авианосцы, Иран ответит ударом "в голову", заявил командующий Корпусом стражей исламской революции бригадный генерал Хосейн Салами.

Происшествия В Москве нашли мертвым помощника прокурора Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».

Политика Пушков: Помпео не может понять, как себя вести с Россией Майк Помпео, госсекретарь США, славится своим непостоянством и неумением толи выразить, толи понять, что надо ему и стране.

Политика Реабилитированы сотрудники НКВД, участвовавшие в репрессиях В 2012-м Бусаров начал подавать в прокуратуру запросы о реабилитации сотрудников НКВД, непосредственно участвовавших в репрессиях и расстрелянных в 1930-е годы.

Политика Преемница Меркель пока не хочет становиться канцлером Германии Председателем ХДС вместо Меркель в декабре прошлого года была избрана Крамп-Карренбауэр. Это случилось на съезде партии в Гамбурге.

Происшествия В Ростовской области снесут дом, где произошел взрыв газа Губернатор Ростовской области сообщил, что 16-квартирный двухэтажный дом, где ночью произошел взрыв газа и погибли люди, скорее всего, восстановлению не подлежит.

Наука Выявлена основная причина аритмии у людей без вредных привычек В результате у человека возникает аритмия. Ее коварство заключается в том числе в частом отсутствии клинический проявлений.

Политика У администрации президента задержали проводящего голодовку майора Сегодня в Москве возле здания АП РФ после провокации активистов движения SERB задержан проводящий голодовку Владимир Скубак и еще пять человек.

Общество «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве Синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности в столичном регионе на субботу, 11 мая.

Происшествия В Крыму три человека погибли в ДТП на трассе «Таврида» Водитель и два пассажира автомобиля Ford Fiesta погибли в ДТП на строящейся трассе "Таврида" в Крыму в результате столкновения с грузовиком MAN, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Политика Зеленский отменит последние кадровые назначения Порошенко Советник президента Украины Александр Данилюк расказал о намерении Зеленского пересмотреть «одиозные кадровые решения», принятые Петром Порошенко в последние недели работы.

Политика Команда Зеленского назвала условие противостояния с Верховной Радой Штаб новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовал на YouTube видеоопрос, в котором жители Киева рассуждают о роспуске Верховной Рады.

Экономика Госдума обсудит вопрос по снижению ипотечной ставки до 8% Комитет Госдумы по финансовому рынку во вторник, 14 мая, проведет парламентские слушания, в ходе которых будет обсуждаться вопрос снижения ипотечной ставки до 8%. Об этом заявил журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Происшествия Выживший пассажир SSJ: спасти можно было больше По словам Евгения Климова, выживших могло бы быть больше, если бы спасатели пошли в хвостовую часть лайнера.

Происшествия Шесть человек пострадали в ДТП в Петербурге Шесть человек получили травмы в результате ДТП с участием трамвая в Санкт-Петербурге.