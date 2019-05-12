Футбол

«Зенит» завершит сезон в футболках с чемпионским шеврономБомбардир.ру 05:23

«Зенит» проведет оставшиеся матчи сезона в РПЛ в футболках с чемпионским шевроном.
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Золотые футболки, возвращение Данни, Кубок навечно. Как будут награждать «Зенит»

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«Зенит» сыграет оставшиеся матчи РПЛ в футболках с чемпионским шевроном (фото)

Советский спорт05:28

«Зенит» сыграет оставшиеся матчи сезона в футболках с чемпионским шевроном

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«Зенит» проведёт оставшиеся матчи сезона в футболках с чемпионским шевроном

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Петербургский дневник04:31

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По меньшей мере 10 человек получили ранения в результате стрельбы в кафе района Сельчуклу к северу от города Коньи в центре Турции, сообщает турецкий телеканал NTV.
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Если США будет использовать авианосцы, Иран ответит ударом "в голову", заявил командующий Корпусом стражей исламской революции бригадный генерал Хосейн Салами.
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Происшествия

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Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
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Дорожная ситуация на въездах в Москву начала осложняться

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Аварийная посадка пассажирского самолета без шасси попала на видео

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Пушков: Помпео не может понять, как себя вести с Россией

Майк Помпео, госсекретарь США, славится своим непостоянством и неумением толи выразить, толи понять, что надо ему и стране.
Обновлено в 08:06
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Реабилитированы сотрудники НКВД, участвовавшие в репрессиях

В 2012-м Бусаров начал подавать в прокуратуру запросы о реабилитации сотрудников НКВД, непосредственно участвовавших в репрессиях и расстрелянных в 1930-е годы.
Обновлено в 07:55
Армия и оружие

ВСУ провели учения по захвату судов в открытом море

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Двое мужчин почти неделю дрейфовали в океане на перевернутой лодке

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Преемница Меркель пока не хочет становиться канцлером Германии

Председателем ХДС вместо Меркель в декабре прошлого года была избрана Крамп-Карренбауэр. Это случилось на съезде партии в Гамбурге.
Обновлено вчера в 21:06
Происшествия

В Ростовской области снесут дом, где произошел взрыв газа

Губернатор Ростовской области сообщил, что 16-квартирный двухэтажный дом, где ночью произошел взрыв газа и погибли люди, скорее всего, восстановлению не подлежит.
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В ДНР заявили об убийстве военными ВСУ своего командира

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Выявлена основная причина аритмии у людей без вредных привычек

В результате у человека возникает аритмия. Ее коварство заключается в том числе в частом отсутствии клинический проявлений.
Обновлено в 02:03
Политика

У администрации президента задержали проводящего голодовку майора

Сегодня в Москве возле здания АП РФ после провокации активистов движения SERB задержан проводящий голодовку Владимир Скубак и еще пять человек.
Обновлено в 08:06
Общество

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве

Синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности в столичном регионе на субботу, 11 мая.
Обновлено 10 мая в 10:23
Происшествия

В Крыму три человека погибли в ДТП на трассе «Таврида»

Водитель и два пассажира автомобиля Ford Fiesta погибли в ДТП на строящейся трассе "Таврида" в Крыму в результате столкновения с грузовиком MAN, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
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Политика

Зеленский отменит последние кадровые назначения Порошенко

Советник президента Украины Александр Данилюк расказал о намерении Зеленского пересмотреть «одиозные кадровые решения», принятые Петром Порошенко в последние недели работы.
Обновлено вчера в 08:34
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Команда Зеленского назвала условие противостояния с Верховной Радой

Штаб новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовал на YouTube видеоопрос, в котором жители Киева рассуждают о роспуске Верховной Рады.
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Экономика

Госдума обсудит вопрос по снижению ипотечной ставки до 8%

Комитет Госдумы по финансовому рынку во вторник, 14 мая, проведет парламентские слушания, в ходе которых будет обсуждаться вопрос снижения ипотечной ставки до 8%. Об этом заявил журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Обновлено вчера в 08:24
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Выживший пассажир SSJ: спасти можно было больше

По словам Евгения Климова, выживших могло бы быть больше, если бы спасатели пошли в хвостовую часть лайнера.
Обновлено вчера в 10:09
Шоу-бизнес

Станислав Садальский шокирован из-за отмены похорон Сергея Доренко

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Шесть человек пострадали в ДТП в Петербурге

Шесть человек получили травмы в результате ДТП с участием трамвая в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 15:18
Политика

Путин рассказал о своих мыслях во время участия в «Бессмертном полку»

Российский президент Владимир Путин в эфире "России 1" поделился мыслями, которые он испытывал во время участия в акции "Бессмертный полк".
Обновлено в 07:10
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