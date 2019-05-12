Футбол
«Зенит» завершит сезон в футболках с чемпионским шеврономБомбардир.ру 05:23
«Зенит» проведет оставшиеся матчи сезона в РПЛ в футболках с чемпионским шевроном.
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Шоу-бизнес
Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцем
Обновлено в 06:40
Хоккей
Вратарь Георгиев признан лучшим игроком матча Россия – Австрия
Голкипер сборной России Александр Георгиев признан лучшим игроком победного матча чемпионата мира против Австрии (5:0).
Обновлено в 08:38
Авто
Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать
Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено вчера в 02:51
Происшествия
В Турции десять человек пострадали в драке со стрельбой в кафе
По меньшей мере 10 человек получили ранения в результате стрельбы в кафе района Сельчуклу к северу от города Коньи в центре Турции, сообщает турецкий телеканал NTV.
Обновлено в 07:25
Политика
Порошенко рассказал, сколько украинцев воспользовались безвизом с ЕС
«Количество наших соотечественников, которые могут посетить страны ЕС и мира без виз, растет ежедневно», — рассказал Порошенко.
Обновлено в 08:01
Армия и оружие
Иран пригрозил Штатам «ударом в голову»
Если США будет использовать авианосцы, Иран ответит ударом "в голову", заявил командующий Корпусом стражей исламской революции бригадный генерал Хосейн Салами.
Обновлено в 08:18
Происшествия
В Москве нашли мертвым помощника прокурора
Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено вчера в 16:02
Транспорт
Дорожная ситуация на въездах в Москву начала осложняться
Обновлено в 07:29
Наука
Покемонов распознает отдельная область человеческого мозга
Обновлено в 01:44
Футбол
Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО
Обновлено в 03:33
Политика
Пушков: Помпео не может понять, как себя вести с Россией
Майк Помпео, госсекретарь США, славится своим непостоянством и неумением толи выразить, толи понять, что надо ему и стране.
Обновлено в 08:06
Политика
Реабилитированы сотрудники НКВД, участвовавшие в репрессиях
В 2012-м Бусаров начал подавать в прокуратуру запросы о реабилитации сотрудников НКВД, непосредственно участвовавших в репрессиях и расстрелянных в 1930-е годы.
Обновлено в 07:55
Армия и оружие
ВСУ провели учения по захвату судов в открытом море
Обновлено в 08:04
Политика
Преемница Меркель пока не хочет становиться канцлером Германии
Председателем ХДС вместо Меркель в декабре прошлого года была избрана Крамп-Карренбауэр. Это случилось на съезде партии в Гамбурге.
Обновлено вчера в 21:06
Происшествия
В Ростовской области снесут дом, где произошел взрыв газа
Губернатор Ростовской области сообщил, что 16-квартирный двухэтажный дом, где ночью произошел взрыв газа и погибли люди, скорее всего, восстановлению не подлежит.
Обновлено в 08:15
Армия и оружие
В ДНР заявили об убийстве военными ВСУ своего командира
Обновлено вчера в 22:31
Наука
Выявлена основная причина аритмии у людей без вредных привычек
В результате у человека возникает аритмия. Ее коварство заключается в том числе в частом отсутствии клинический проявлений.
Обновлено в 02:03
Политика
У администрации президента задержали проводящего голодовку майора
Сегодня в Москве возле здания АП РФ после провокации активистов движения SERB задержан проводящий голодовку Владимир Скубак и еще пять человек.
Обновлено в 08:06
Общество
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве
Синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности в столичном регионе на субботу, 11 мая.
Обновлено 10 мая в 10:23
Происшествия
В Крыму три человека погибли в ДТП на трассе «Таврида»
Водитель и два пассажира автомобиля Ford Fiesta погибли в ДТП на строящейся трассе "Таврида" в Крыму в результате столкновения с грузовиком MAN, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
Обновлено в 06:59
Политика
Зеленский отменит последние кадровые назначения Порошенко
Советник президента Украины Александр Данилюк расказал о намерении Зеленского пересмотреть «одиозные кадровые решения», принятые Петром Порошенко в последние недели работы.
Обновлено вчера в 08:34
Политика
Команда Зеленского назвала условие противостояния с Верховной Радой
Штаб новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовал на YouTube видеоопрос, в котором жители Киева рассуждают о роспуске Верховной Рады.
Обновлено в 07:42
Экономика
Госдума обсудит вопрос по снижению ипотечной ставки до 8%
Комитет Госдумы по финансовому рынку во вторник, 14 мая, проведет парламентские слушания, в ходе которых будет обсуждаться вопрос снижения ипотечной ставки до 8%. Об этом заявил журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Обновлено вчера в 08:24
Происшествия
Выживший пассажир SSJ: спасти можно было больше
По словам Евгения Климова, выживших могло бы быть больше, если бы спасатели пошли в хвостовую часть лайнера.
Обновлено вчера в 10:09
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП в Петербурге
Шесть человек получили травмы в результате ДТП с участием трамвая в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 15:18
Политика
Путин рассказал о своих мыслях во время участия в «Бессмертном полку»
Российский президент Владимир Путин в эфире "России 1" поделился мыслями, которые он испытывал во время участия в акции "Бессмертный полк".
Обновлено в 07:10