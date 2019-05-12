«Зенит» завершит сезон в футболках с чемпионским шеврономБомбардир.ру 05:23

«Зенит» проведет оставшиеся матчи сезона в РПЛ в футболках с чемпионским шевроном.

«Зенит» завершит сезон в футболках с чемпионским шевроном

Спорт день за днем

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Музыка В Тель-Авиве официально стартовало Евровидение-2019 Международный песенный конкурс «Евровидение-2019» начался в Тель-Авиве с дефиле с участием национальных делегаций на «оранжевой дорожке» в центре города.

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Происшествия Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ростовской области В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа, который произошел в жилом доме в Ростовской области.

Армия и оружие Танковый биатлон пройдет на полигоне «Прудбой» На Прудбойском общевойсковом полигоне пройдут Всеармейские этапы конкурсов армейских игр «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск».

Политика Глава «новой церкви» Украины заявил о возможном объединении с униатами "Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших в стране.

Наука Что такое адаптивная архитектура: Беназ Фарахи Можно вспомнить и созданную Ахимом Менгесом и Оливером Кригом "метеочувствительную беседку" HygroSkin, которая меняется в зависимости от влажности воздуха — в дождь на ней проступают выпуклые формы.

Футбол «Атлетико» сыграл вничью с «Севильей» в матче Примеры Мадридский «Атлетико» и «Севилья» не выявили победителя в матче 37-го тура испанской футбольной Примеры.

Шоу-бизнес Дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания с отцом Дочь скончавшегося 9 мая журналиста Сергея Доренко Екатерина сообщила журналистам, что извиняется на отмену церемонии прощания, на которую пришло много людей.

Происшествия В Татарстане тепловоз и пять вагонов сошли с рельсов «С 13-го пути станции сошли с рельс задняя колесная пара тепловоза и колесные пары у пяти порожних вагонов», — говорится в сообщении ведомства.

Политика В Литве завершилось голосование на президентских выборах Голосование на прошедших в воскресенье седьмых за годы независимости президентских выборах завершилось в Литве.

Хоккей Сборная Канады разгромила Великобританию на ЧМ-2019 Сборная Канады одержала крупную победу над командой Великобритании в матче группового этапа чемпионата мира.

Общество «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве Синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности в столичном регионе на субботу, 11 мая.

Общество В России упростили правила получения детских пособий С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.

Происшествия В Петербурге фанаты устроили драку перед матчем «Зенита» и ЦСКА ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщил, что драка произошла между болельщиками футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в преддверии матча между этими командами.