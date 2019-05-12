Футбол

«Зенит» завершит сезон в футболках с чемпионским шеврономБомбардир.ру 05:23

«Зенит» проведет оставшиеся матчи сезона в РПЛ в футболках с чемпионским шевроном.
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«Зенит» показал футболки с чемпионским шевроном

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«Зенит» сыграет оставшиеся матчи РПЛ в футболках с чемпионским шевроном (фото)

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Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
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Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ростовской области

В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа, который произошел в жилом доме в Ростовской области.
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Танковый биатлон пройдет на полигоне «Прудбой»

На Прудбойском общевойсковом полигоне пройдут Всеармейские этапы конкурсов армейских игр «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск».
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«С 13-го пути станции сошли с рельс задняя колесная пара тепловоза и колесные пары у пяти порожних вагонов», — говорится в сообщении ведомства.
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Сборная Канады разгромила Великобританию на ЧМ-2019

Сборная Канады одержала крупную победу над командой Великобритании в матче группового этапа чемпионата мира.
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«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве

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ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщил, что драка произошла между болельщиками футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в преддверии матча между этими командами.
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