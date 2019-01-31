Футбол

«Зенит» завершил трансфер БарриосаSoccer.ru 11:19

Полузащитник «Боки Хуниорс» Вильмар Барриос перешел в «Зенит». 25-летний колумбиец уже приехал в расположение команды, которая находится на сборе в испанской Мурсии. В ближайшее время Барриос проведет первую тренировку в «Зените».
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«Зенит» завершил трансфер Барриоса

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Трансфер Барриоса в «Зенит» завершен

Спорт-Экспресс10:45
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Колумбийский футболист
Колумбийский футболист, полузащитник клуба «Бока Хуниорс» и сборной Колумбии. Участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Участник чемпионата мира 2018 года.
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