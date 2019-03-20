Спорт

В среду «Зенит» сыграет ответный матч Лиги чемпионов против «Скры»Петербургский дневник вчера в 01:30

В среду, 29 марта, на «Сибур Арене» в Санкт-Петербурге состоится ответный матч 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов, в котором местный «Зенит» примет польскую команду «Скра». Напомним, в первой игре, которая проходила в Польше, подопечные Александра Климкина уступили со счетом 1:3.
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Леон вышел на Казань, а Питер вылетел – говорят, из-за болезни Камехо

Спорт БИЗНЕС Online04:25

Пьяцца: я горжусь игроками «Скры»

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Казанский «Зенит» сыграет с «Перуджей» в полуфинале ЛЧ

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Спаслись в «золотом» сете

Республика Татарстанвчера в 09:34

Главный тренер волейбольного «Зенита» назвал причины вылета команды из Лиги чемпионов

Невские Новостивчера в 17:16

Питерский «Зенит» проиграл в золотом сете «Скра» и вылетел из Лиги чемпионов

Спорт-Экспрессвчера в 14:59

Казанский «Зенит» сыграет с «Перуджей» в полуфинале волейбольной ЛЧ

РИА Новостивчера в 17:22
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 04:59, Ашберн
Происшествия

Двое мужчин устроили акцию с раздеванием в Третьяковке

Обновлено вчера в 15:59
Футбол

Сборная России сыграет с Бельгией в отборе на Евро-2020

Сборная России сыграет с командой Бельгией в матче 1-го тура отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.
Обновлено в 02:51
Шоу-бизнес

Появилось видео медленного танца Собчак и Богомолова

В Instagram появилась запись романтического танца телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
Обновлено в 00:48
Технологии

Разработчики еthereum планируют увеличить скорость сети до 100 тыс. трансакций в секунду

По словам Бутерина, одним из инструментов, который позволит сети поддерживать скорость на уровне тысячи трансакций в секунду, станет решение Sharding.
Обновлено в 04:00
Происшествия

ФСБ и МВД пришли с обысками в центр питания Универсиады в Красноярске

Сотрудники ФСБ и управления экономической безопасности МВД Красноярского края проводят обыски в центре питания Универсиады, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:17
Политика

Госдума одобрила во втором чтении закон о доплатах пенсионерам

Госдума приняла во втором чтении законопроект о доплатах малоимущим пенсионерам.
Обновлено 19 марта в 06:07
Общество

Росгидромет назвал рекомендуемые сроки начала работ в огороде

Агрометеорологи Росгидромета не рекомендуют россиянам начинать садовые и огородные работы до окончания майских праздников.
Обновлено в 04:42
Происшествия

Эрмитаж временно закрыли из-за сообщений о минировании

Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге сообщил, что в первой половине дня в четверг, 21 марта, закрыт для посетителей из-за сообщений о минировании здания.
Обновлено в 04:41
Политика

Почему президент Польши не хочет разговаривать с Россией

Обновлено в 04:19
Общество

«Мы не можем всем помочь»: самые любопытные ответы главы Забайкалья

По признанию многих очевидцев, самым сильным во время «Прямого разговора» стал ответ Александра Осипова многодетной семье.
Обновлено в 02:21
Экономика

Forbes обновил рейтинг российских миллиардеров с наибольшим доходом

Основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий возглавил обновленный рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами, составленный журналом Forbes.
Обновлено в 02:59
Экономика

Япония прекратит поставку в РФ трех жизненно важных лекарств

Компания объясняет принятую меру пересмотром "продуктового портфеля" Японская компания "Гаксла Фармасьюгикалс" приняла решение о прекращении поставок в Россию трех препаратов, входящих в список жизненно важных, и отзыве регистрационных удостоверений на них.
Обновлено вчера в 10:07
Политика

ЛДПР предлагает срочно реабилитировать Колчака

Российского военного и политического деятеля, одного из глав «белого движения» Александра Колчака следует немедленно реабилитировать.
Обновлено в 03:33
Происшествия

ФСБ задержала первого замглавы администрации Чехова

В четверг оперативники ФСБ задержали первого заместителя главы администрации городского округа Чехов Дмитрия Фриша, рассказал РБК источник в Следственном комитете.
Обновлено в 04:13
Политика

Губернатор Мурманской области подтвердила свою отставку

Как сообщает ТАСС, глава Мурманской области Марина Ковтун подтвердила, что уходит в отставку. Попросила президента о досрочной отставке.
Обновлено в 03:49
Гаджеты

Energizer Power Max P18K Pop с батареей на 18 000 мАч вышел в продажу

Обновлено вчера в 13:00
Наука

Физики спорят: существует ли две версии реальности одновременно

Исследователи недавно провели эксперименты, чтобы ответить на десятилетний вопрос теоретической физики о дуэльных реальностях.
Обновлено вчера в 09:40
Происшествия

Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до шести

Число жертв взрыва в Кабуле во время празднования Навруза возросло до 6 человек, еще 23 получили ранения, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на данные министерства здравоохранения Афганистана.
Обновлено в 02:51
Футбол

Поль Погба: «Если бы „МЮ“ выигрывал, Моуринью не уволили бы»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба опроверг мнение о том, что Жозе Моуринью отправили в отставку с поста главного тренера команды в декабре из-за конфликта с игроками.
Обновлено в 03:46
Экономика

СП выявила в проектах Минкульта РФ плохой контроль за госрасходами

Счётная палата России отметила, что Министерство культуры РФ формально относится к контролю того, как тратятся бюджетные деньги.
Обновлено в 04:38
Происшествия

Бывшая жена Грудинина попросила помощи полиции из-за раздела имущества

Экс-супруга бывшего кандидата в президенты и бизнесмена Павла Грудинина Ирина обратилась в полицию с просьбой обеспечить ее безопасность из-за раздела имущества.
Обновлено в 03:18
Космос

Сеть заявила об испытаниях ракеты «Авангард», и опубликовала видео загадочного взрыва

В Сети показали видео загадочного взрыва в атмосфере, и считают что это «Авангард».
Обновлено вчера в 02:40
Космос

Макет космического аппарата «Экзомарс-2020» прошёл ударные испытания

Ударные испытания вибропрочностного макета космического аппарата «Экзомарс-2020» с переходной системой прошли ГКНПЦ им.М.В.Хруничева и НПО Лавочкина, сообщила пресс-служба «Роскосмоса».
Обновлено в 01:06
Происшествия

На Бали был убит один, а не два россиянина, ограбивших обменный пункт

Полицией индонезийского острова Бали убит в перестрелке один россиянин, подозреваемый в вооруженном ограблении обменного пункта, второй гражданин РФ, также подозреваемый по этому делу, легко ранен, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Индонезии.
Обновлено в 02:29
Шоу-бизнес

Пользователи соцсетей посмеялись над дуэтом Малахова и Баскова

«Малахову медведь на ухо наступил!», «Андрею надо научиться петь», «Петь не всем дано» «Да и Баскову тоже не стоит» — раскритиковали дуэт пользователи alexandr_barybin, nadezhdamashinskaia и koibai64.
Обновлено в 00:00
Наука

Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода

В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.
Обновлено вчера в 15:40
Политика

Юрий Берг ушел с поста Губернатора Оренбургской области

Сегодня, 21 марта, стало известно о том, что Юрий Берг подал заявление об отставке с поста главы региона.
Обновлено в 03:42
Шоу-бизнес

Мужчины Началовой не навещали ее в больнице

Обновлено в 02:43
Политика

В Новой Зеландии запретили полуавтоматические и штурмовые винтовки

Обновлено вчера в 23:07
Экономика

Минприроды впервые оценило стоимость леса, воды и животных страны

Министерство природных ресурсов и экологии впервые оценило в рублях стоимость запасов животных, растительных и водных ресурсов России.
Обновлено в 01:00
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