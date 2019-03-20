В среду «Зенит» сыграет ответный матч Лиги чемпионов против «Скры»Петербургский дневник вчера в 01:30

В среду, 29 марта, на «Сибур Арене» в Санкт-Петербурге состоится ответный матч 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов, в котором местный «Зенит» примет польскую команду «Скра». Напомним, в первой игре, которая проходила в Польше, подопечные Александра Климкина уступили со счетом 1:3.

В среду «Зенит» сыграет ответный матч Лиги чемпионов против «Скры»

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