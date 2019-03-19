Волейбол, Лига чемпионов: «Зенит» победил «Гданьск» в золотом сетеЧемпионат 19 марта в 15:45

Вымученная 16 марта 2019 года беспроигрышная серия казанского «Зенита» в Лиге чемпионов стала трёхлетней. В последний раз в главном клубном турнире Европы подопечные Владимира Алекно уступили весной 2016 года – в первом матче "Раунда шести" российская команда проиграла польской "Скре" со счётом 2:3.

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Политика Суд в Гааге приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) приговорила к пожизненному заключению экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Радована Караджича.

Хоккей «Авангард» обыграл «Барыс» и увеличил преимущество в серии "Авангард" обыграл "Барыс" в полуфинальной серии Восточной конференции - 3:1. Дубль в этой встрече сделал защитник Максим Чудинов.

Происшествия Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии 47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.

Политика Трамп не исключил сохранения пошлин против Китая на длительный срок Президент США Дональд Трамп заявил, что торговые пошлины на китайские товары могут быть сохранены на длительный период времени.

Шоу-бизнес Видео романтического танца Собчак с Богомоловым появилось в Сети Видеоролик, на котором телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов танцуют медленный танец, выложила на своей странице в соцсети Instagram их подруга Светлана Бондарчук.

Происшествия Экс-помощника Макрона накажут за селфи с оружием Бывшему помощнику президента Франции Александру Беналля предъявили новые обвинения.

Политика Мадуро сообщил о планах доставки Россией лекарств в Венесуэлу Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что Россия намерена на следующей неделе начать доставить в Венесуэлу объёмом по несколько тонн.

Технологии «Ильюшин» представил возможные варианты салона самолета Ил-96-400М Салоны новых самолетов могут иметь различные комплектации и формироваться под потребности заказчика.

Происшествия Глава Якутии заявил о защите прав законопослушных мигрантов Глава Республики Якутия Айсен Николаев сообщил, что соблюдающие российское законодательство мигранты не будут ущемляться в правах.

Армия и оружие В ЛНР рассказали об эпидемии чесотки в рядах ВСУ Из-за антисанитарных условий жизни воюющих в Донбассе бойцов ВСУ в рядах украинской армии началась эпидемия чесотки, рассказал на брифинге в среду, 20 марта, официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко со ссылкой на разведку республики.

Футбол Саншеш: не чувствую себя счастливым в «Баварии» Полузащитник «Баварии» Ренату Саншеш заявил, что не чувствует себя счастливым в мюнхенском клубе.

Общество Кузбасские таксисты зарабатывают почти в два раза больше учителей Согласно исследованию, количество вакансий для таксистов увеличилось в три раза за последние два года.

Общество СМИ опровергли переезд кабинета министров в «Москва-Сити» 14 марта сообщалось, что здания в центре Москвы, которые освободятся после переезда нескольких министерств, планируется использовать как городские, культурные, образовательные и другие общественные пространства.

Экономика Сбербанк в июле запустит услугу по снятию наличных в кассах магазинов Сбербанк в июле 2019 года запустит услугу по снятию наличных в кассах магазинов.

Происшествия Германия заподозрила спортсменов из восьми стран в применении допинга Глава прокуратуры Мюнхена Кай Гребер рассказал, что как минимум 21 спортсмен из восьми стран подозревается в применении кровяного допинга.

Шоу-бизнес Ника Белоцерковская выходит замуж Сегодня автор кулинарных книг получила достаточно необычное предложение руки и сердца — писатель Джон Шемякин заявил о намерении жениться в Facebook.

Политика Зеленский мог отказаться от участия в президентских выборах Кандидат в президенты Украины артист Владимир Зеленский заявил, что отказался бы от участия в выборах, если бы лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук решил выдвинуть свою кандидатуру.

Экономика Альфа-банк потребовал 33,6 млрд рублей с экс-министра Абызова Альфа-банк и кипрская Redeliaco Holdings Ltd, кредиторы обанкротившейся инжиниринговой компании «Группа E4», требуют привлечь к солидарной ответственности на 33,6 млрд рублей экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова и двух других лиц, контролировавших компанию — бывшего президента «Группы E4» Андрея Малышева и экс-супругу Абызова Екатерину Сиротенко, сообщает «РИА Новости».

Политика Новая Зеландия ввела запрет на полуавтоматические и штурмовые винтовки Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн ввела запрет на оборот и эксплуатацию штурмовых и полуавтоматических винтовок военного образца на территории страны.