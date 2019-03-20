Футбол
«Зенит» завершил сезон в волейбольной Лиге чемпионовВести.Ru 19:52
Санкт-петербургский волейбольный клуб "Зенит" в противостоянии с польским "Белхатувом" не смог выйти в полуфинал Лиги чемпионов и покинул турнир. Все решилось в дополнительном сете, который завершился со счетом 15:11 в пользу команды из Польши.
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Волейбол. Зенит Спб – СКРА Белхатов. Прогноз на матч Европейской Лиги Чемпионов
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