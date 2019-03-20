«Зенит» завершил сезон в волейбольной Лиге чемпионовВести.Ru 19:52

Санкт-петербургский волейбольный клуб "Зенит" в противостоянии с польским "Белхатувом" не смог выйти в полуфинал Лиги чемпионов и покинул турнир. Все решилось в дополнительном сете, который завершился со счетом 15:11 в пользу команды из Польши.

Все про Спорт ру

Энергетика Госдума изменила Соглашение с Белоруссией по поставкам нефти Соглашение между Россией и Белоруссией о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов было подписано в 2007 году, а протокол с изменениями к нему — 10 октября 2018 года.

Финансы ФРС США сохранила базовую ключевую ставку Федеральная резервная система США сохранила базовую ставку на прежнем уровне — в диапазоне от 2,25% до 2,5% годовых.

Армия и оружие Армия начала получать модернизированные комплексы управления войсками Холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех») приступил к началу поставок модернизированных комплексов организации связи и управления войсками Р-090К в Минобороны РФ.

Музыка Юрий Лоза прокомментировал роспуск группы «Ленинград» Новость о роспуске группировки «Ленинград» прокомментировал российский музыкант Юрий Лоза.

Происшествия В Москве педофил десять лет держал мальчика в рабстве в коммуналке В Москве педофил похитил девятилетнего мальчика и в течение десяти лет держал в рабстве. Об этом сообщает телеканал НТВ.

Экономика Сбербанк в июле запустит услугу снятия наличных в кассах магазина Сбербанк в июле запустит новую услугу – снятие наличных в кассах магазина при оплате покупки банковской картой Mastercard или Visa.

Политика Климкин задумался о взыскании с России компенсации за «века оккупации» Глава украинского МИДа Павел Климкин прокомментировал обсуждение в российской Госдуме вопроса о взыскании с Киева компенсации за экономические потери Крыма во время нахождения в составе Украины.

Происшествия Новая Зеландия запретила штурмовые и полуавтоматические винтовки Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн ввела в четверг запрет на оборот и эксплуатацию штурмовых и полуавтоматических винтовок на территории страны.

Наука Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.

Общество В России предложили вернуть сезонный перевод времени Госдума рассмотрит законопроект о возвращении сезонного перевода времени в РФ. Автором инициативы выступил депутат Андрей Барышев.

Политика Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена.

Политика ЦИК получил от КПРФ документы о передаче Грудинину мандата Алферова Центризбирком получил документы КПРФ о передаче депутатского мандата Жореса Алферова экс-кандидату в президенты, директору совхоза имени Ленина Павлу Грудинину.

Экономика Росстат изменит методику подсчета доходов россиян Глава Росстата Павел Малков заявил, что служба перейдет на обновленную методику подсчета доходов населения. Об этом сообщает РИА "Новости".

Экономика Forbes назвал самые надежные российские банки Forbes составил рейтинг 100 наиболее надежных российских банков. Первое место в этом году занял "Юникредит банк".

Армия и оружие США потратят $6 млрд на усовершенствование танков M1 Abrams Администрация США намерена инвестировать $6 млрд в модернизацию танков M1 Abrams в течение трех лет.

Политика Лужков рассказал о деньгах, «по пьяни ельцинской» отданных Украине "Россия по-дурацки, по пьяни ельцинской, ежегодно $100 млн отдавала Украине за право размещения в Севастополе Военно-морского флота", - сказал Лужков.

Футбол Сборная Германии ушла от поражения в матче с Сербией Товарищеский матч состоялся в Вольфсбурге на стадионе «Фольксваген-Арена» и завершился со счетом 1:1. Сборная Сербии открыла счет на 12-й минуте благодаря голу Луки Йовича.

Общество ВЦИОМ: более половины россиян верят в силу закона о фейковых новостях Напомним, президент России Владимир Путин 18 марта подписал закон о наказаниях за фейковые новости, а также закон об оскорбление общества, государства и госсимволов.

Общество Судья из Хакасии ушел в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции Указом президента Российской Федерации от 18.03.2019 № 106 "О назначении судей федеральных судов и о представителе президента Российской Федерации в квалификационной коллегии судей Московской области" действующий судья Верховного суда Хакасии Максим Сиротинин назначен судьей Восьмого кассационного суда общей юрисдикции.

Происшествия На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления Двое россиян погибли в перестрелке с индонезийской полицией после ограбления обменного пункта на юге туристического острова Бали.

Интернет Google представила дудл на основе технологий искусственного интеллекта Американская компания Google представила новый дудл, который был создан на основе технологий искусственного интеллекта.

Происшествия Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.

Политика Порошенко отстал от Зеленского и Тимошенко в предвыборном рейтинге Как показывают опросы, он уверенно отрывается как от лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко, так и от президента Украины Петра Порошенко, который замыкает тройку лидеров.