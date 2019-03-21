Спорт
Волейбол, Лига чемпионов: «Зенит» победил «Гданьск» в золотом сетеЧемпионат 19 марта в 15:45
Вымученная 16 марта 2019 года беспроигрышная серия казанского «Зенита» в Лиге чемпионов стала трёхлетней. В последний раз в главном клубном турнире Европы подопечные Владимира Алекно уступили весной 2016 года – в первом матче "Раунда шести" российская команда проиграла польской "Скре" со счётом 2:3.
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