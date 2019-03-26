«Зенит» заработал на абонементах и билетах 14 млн евроМР7.ру 04:34

Гостем редакции "СЭ" стал новый президент "Зенита" Александр Медведев. Мы говорили около двух часов на самые разные темы, касающиеся деятельности клуба. Публикуем часть интервью о финансах и канале Z+.

с чего всё началось

Новый президент «Зенита» Александр Медведев рассказал, что клуб заработал 14 млн евро на продаже билетов и абонементов в сезоне 2017/2018, сообщает «Спорт-Экспресс».

«Зенит» заработал на абонементах и билетах 14 млн евро

Политика Жители Ингушетии протестуют против закона о референдуме Напомним, на положения закона «О референдуме» ссылались противники подписанного в сентябре 2018 года главами Чечни и Ингушетии соглашения об установлении между субъектами административной границы, когда требовали проведения референдума по этому вопросу.

Армия и оружие Самый редкий самолет ВМФ России сняли на видео В Сети появилось видео полета единственного в своем роде самолета ВМФ России.

Политика В МИД ответили на обвинения ОАГ во вмешательстве в дела Венесуэлы Москва сожалеет, что усилению "колонизаторских замашек" Вашингтона недальновидно помогает руководство Организации американских государств, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на обвинения в адрес России в якобы военном вмешательстве во внутренние дела Венесуэлы.

Религия В РПЦ предрекли Россию без русских Через несколько десятилетий в России не останется русских, заявил глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви протоиерей Димитрий Смирнов.

Футбол «Барселона» отказалась покупать Гризманна Прошлым летом Антуан Гризманн отклонил предложение «Барселоны», и второго шанса в каталонском клубе решили не давать.

Политика Устроившего телемост с RT сотрудника Латвийского телевидения уволили Сотрудник Латвийского телевидения (LTV), который устроил телемост между студией LTV и телеканалом RT, уволен.

Экономика ЦБ впервые с 2015 года зарегистрировал новый банк Впервые с 2015 года лицензия на осуществление банковских операций будет выдана Банком России вновь созданному банку, причем это будет кредитная организация со 100% участием российского капитала, прокомментировал "Газете.Ru" это событие в ЦБ.

Гаджеты Xiaomi показала зарядное устройство для смартфонов мощностью 100 Вт Компания Xiaomi показала новое устройство мощностью 100 Вт. для быстрой зарядки смартфонов.

Происшествия Сенатора Арашукова направят на психиатрическую экспертизу Как сообщало ИА REGNUM, сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан 30 января 2019 года по обвинению в совершении ряда преступлений, в том числе причастности к убийствам двух политических деятелей Фраля Шебзухова и Аслана Жукова в 2010 году, а также участии в преступном сообществе, которое похитило газ у ПАО «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей.

Происшествия Суд начнет рассматривать дело Кокорина и Мамаева 3 апреля Стало известно, когда Пресненский суд Москвы приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также их друга Александра Протасовицкого.

Экономика Медведев поручил решить вопрос о наказаниях за съемку в кинотеатрах Глава правительства Дмитрий Медведев поручил МВД и Минкультуры проработать вопрос о введении административной ответственности за пиратскую съемку транслируемых в кинотеатрах фильмов (камкординг).

Наука Представлена безопасная противозачаточная таблетка для мужчин Ученые из Вашингтонского университета выступили с докладом, в котором сообщили об успешных клинических испытаниях противозачаточного препарата для мужчин.

Происшествия СКР возбудил дело против бывшего министра Абызова Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова.

Общество Врачей роддома в Башкирии насмешил отчет директора о зарплатах В интервью радиостанции "Говорит Москва" директор роддома Альбина Фатыхова пояснила, что зачитывала данные о средних зарплатах, а смех сотрудников назвала "выступлением на публику".

Армия и оружие ВСУ готовили провокации в отношении наблюдателей ОБСЕ, заявили в ДНР Украинские силовики готовили провокации в отношении наблюдателей ОБСЕ в Донбассе, заявил во вторник начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

Происшествия Пассажиров лайнера Viking Sky пригласят в новый круиз Все пассажиры круизного лайнера Viking Sky, у которого 23 марта отказал один из двигателей у западного побережья Норвегии, получат в виде компенсации приглашение в новый круиз.

Происшествия У Кремля выкрали кабель правительственной связи Фрагмент кабеля правительственной связи похищен из коллектора рядом с московским Кремлем, пишет «Московский комсомолец».

Армия и оружие Россия осудила удар США по Афганистану Россия осуждает авиаудар США по Афганистану, в результате которого погибли мирные жители.

Происшествия Московскую девятиклассницу могли порезать дома, а не в школе Правоохранители Москвы продолжают разбираться в происшествии с ножевым ранением в живот столичной старшеклассницы.

Энергетика Нефтяники согласились сдерживать рост цен на топливо до июля Нефтяные компании на встрече с Минэнерго, Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и вице-премьером РФ Дмитрием Козаком поддержали решение правительства продлить соглашение о сдерживании роста цен еще на один квартал - до 30 июня.

Шоу-бизнес Промоутер объяснил, почему Началова не стала звездой Певицу Юлию Началову заказывали на корпоративы только для того, чтобы полюбоваться ею, сообщил звездный промоутер Сергей Лавров.

Футбол Люксембург обжалует результат матча с Украиной из-за Мораеса Президент Федерации футбола Люксембурга Поль Филипп планирует опротестовать результат игры отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Украиной, передает "Советский спорт".