Футбол

«Зенит» заработал на абонементах и билетах 14 млн евроМР7.ру 04:34

Новый президент «Зенита» Александр Медведев рассказал, что клуб заработал 14 млн евро на продаже билетов и абонементов в сезоне 2017/2018, сообщает «Спорт-Экспресс».
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Александр Медведев: «На билетах и абонементах заработали 14 миллионов евро»

Гостем редакции "СЭ" стал новый президент "Зенита" Александр Медведев. Мы говорили около двух часов на самые разные темы, касающиеся деятельности клуба. Публикуем часть интервью о финансах и канале Z+.
Спорт-Экспрессвчера в 17:10

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Футбольный «Зенит» заработал на билетах за год 14 млн евро

78.ru06:06

Медведев: «Зенит» заработал на билетах 14 млн евро

Мойка7805:24

Александр Медведев: «На билетах и абонементах заработали 14 миллионов евро»

Спорт-Экспрессвчера в 17:10

Александр Медведев: «Хотим сделать „Зениту“ музей, как у „Барселоны“»

Матч ТВ04:27

Александр Медведев: «Зенит» заработал на билетах и абонементах 14 миллионов евро

Фонтанка.Ру04:10

Президент «Зенита» рассказал о доходах команды и музее клуба

Петербургский дневник04:04

Александр Медведев собирается перенять опыт «Барселоны» в создании мегамагазина для «Зенита»

Piter.tv04:55
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 12:51, Ашберн
Политика

Жители Ингушетии протестуют против закона о референдуме

Напомним, на положения закона «О референдуме» ссылались противники подписанного в сентябре 2018 года главами Чечни и Ингушетии соглашения об установлении между субъектами административной границы, когда требовали проведения референдума по этому вопросу.
Обновлено в 05:32
Культура

В «Симпсонах» спародировали Pussy Riot

Обновлено в 09:07
Армия и оружие

Самый редкий самолет ВМФ России сняли на видео

В Сети появилось видео полета единственного в своем роде самолета ВМФ России.
Обновлено в 04:11
Политика

В МИД ответили на обвинения ОАГ во вмешательстве в дела Венесуэлы

Москва сожалеет, что усилению "колонизаторских замашек" Вашингтона недальновидно помогает руководство Организации американских государств, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на обвинения в адрес России в якобы военном вмешательстве во внутренние дела Венесуэлы.
Обновлено в 12:17
Религия

В РПЦ предрекли Россию без русских

Через несколько десятилетий в России не останется русских, заявил глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви протоиерей Димитрий Смирнов.
Обновлено в 06:04
Футбол

«Барселона» отказалась покупать Гризманна

Прошлым летом Антуан Гризманн отклонил предложение «Барселоны», и второго шанса в каталонском клубе решили не давать.
Обновлено в 11:10
Политика

Устроившего телемост с RT сотрудника Латвийского телевидения уволили

Сотрудник Латвийского телевидения (LTV), который устроил телемост между студией LTV и телеканалом RT, уволен.
Обновлено в 08:42
Экономика

ЦБ впервые с 2015 года зарегистрировал новый банк

Впервые с 2015 года лицензия на осуществление банковских операций будет выдана Банком России вновь созданному банку, причем это будет кредитная организация со 100% участием российского капитала, прокомментировал "Газете.Ru" это событие в ЦБ.
Обновлено в 10:49
Гаджеты

Xiaomi показала зарядное устройство для смартфонов мощностью 100 Вт

Компания Xiaomi показала новое устройство мощностью 100 Вт. для быстрой зарядки смартфонов.
Обновлено в 12:32
Происшествия

Сенатора Арашукова направят на психиатрическую экспертизу

Как сообщало ИА REGNUM, сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан 30 января 2019 года по обвинению в совершении ряда преступлений, в том числе причастности к убийствам двух политических деятелей Фраля Шебзухова и Аслана Жукова в 2010 году, а также участии в преступном сообществе, которое похитило газ у ПАО «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей.
Обновлено в 09:56
Армия и оружие

CIT: часть трофеев «Исламского государства» с выставки Минобороны оказалась техникой сирийской оппозиции

Обновлено в 07:36
Происшествия

Суд начнет рассматривать дело Кокорина и Мамаева 3 апреля

Стало известно, когда Пресненский суд Москвы приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также их друга Александра Протасовицкого.
Обновлено в 03:44
Экономика

Медведев поручил решить вопрос о наказаниях за съемку в кинотеатрах

Глава правительства Дмитрий Медведев поручил МВД и Минкультуры проработать вопрос о введении административной ответственности за пиратскую съемку транслируемых в кинотеатрах фильмов (камкординг).
Обновлено в 08:48
Спорт

РФС расследует жалобы футболисток ЦСКА на домогательства тренеров

Обновлено в 12:31
Авто

Lamborghini сообщила о проведении проверки из-за названия бренда Aurus

Обновлено в 12:34
Наука

Представлена безопасная противозачаточная таблетка для мужчин

Ученые из Вашингтонского университета выступили с докладом, в котором сообщили об успешных клинических испытаниях противозачаточного препарата для мужчин.
Обновлено в 03:20
Армия и оружие

Трое российских военных погибли в Сирии в ходе боя с террористами

Обновлено в 00:21
Происшествия

СКР возбудил дело против бывшего министра Абызова

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 12:08
Общество

Врачей роддома в Башкирии насмешил отчет директора о зарплатах

В интервью радиостанции "Говорит Москва" директор роддома Альбина Фатыхова пояснила, что зачитывала данные о средних зарплатах, а смех сотрудников назвала "выступлением на публику".
Обновлено в 08:10
Музыка

Сергей Шнуров объяснил, почему решил закрыть «Ленинград»

Обновлено в 09:51
Происшествия

16-летний сын известного актера умер после ссоры с девушкой

Обновлено в 10:10
Армия и оружие

ВСУ готовили провокации в отношении наблюдателей ОБСЕ, заявили в ДНР

Украинские силовики готовили провокации в отношении наблюдателей ОБСЕ в Донбассе, заявил во вторник начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
Обновлено в 08:20
Происшествия

Пассажиров лайнера Viking Sky пригласят в новый круиз

Все пассажиры круизного лайнера Viking Sky, у которого 23 марта отказал один из двигателей у западного побережья Норвегии, получат в виде компенсации приглашение в новый круиз.
Обновлено в 11:23
Происшествия

У Кремля выкрали кабель правительственной связи

Фрагмент кабеля правительственной связи похищен из коллектора рядом с московским Кремлем, пишет «Московский комсомолец».
Обновлено в 04:41
Армия и оружие

Россия осудила удар США по Афганистану

Россия осуждает авиаудар США по Афганистану, в результате которого погибли мирные жители.
Обновлено в 12:08
Происшествия

Московскую девятиклассницу могли порезать дома, а не в школе

Правоохранители Москвы продолжают разбираться в происшествии с ножевым ранением в живот столичной старшеклассницы.
Обновлено в 05:23
Энергетика

Нефтяники согласились сдерживать рост цен на топливо до июля

Нефтяные компании на встрече с Минэнерго, Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и вице-премьером РФ Дмитрием Козаком поддержали решение правительства продлить соглашение о сдерживании роста цен еще на один квартал - до 30 июня.
Обновлено в 09:13
Шоу-бизнес

Промоутер объяснил, почему Началова не стала звездой

Певицу Юлию Началову заказывали на корпоративы только для того, чтобы полюбоваться ею, сообщил звездный промоутер Сергей Лавров.
Обновлено в 04:33
Футбол

Люксембург обжалует результат матча с Украиной из-за Мораеса

Президент Федерации футбола Люксембурга Поль Филипп планирует опротестовать результат игры отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Украиной, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:20
Культура

Эрмитаж попал в топ-10 самых посещаемых музеев мира

Издание The Art Newspaper составило список самых посещаемых музеев в мире.
Обновлено в 11:37
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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