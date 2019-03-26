«Зенит» заработал на абонементах и билетах 14 млн евроМР7.ру 04:34

Гостем редакции "СЭ" стал новый президент "Зенита" Александр Медведев. Мы говорили около двух часов на самые разные темы, касающиеся деятельности клуба. Публикуем часть интервью о финансах и канале Z+.

с чего всё началось

Новый президент «Зенита» Александр Медведев рассказал, что клуб заработал 14 млн евро на продаже билетов и абонементов в сезоне 2017/2018, сообщает «Спорт-Экспресс».

«Зенит» заработал на абонементах и билетах 14 млн евро

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