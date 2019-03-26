Футбол
«Зенит» заработал на абонементах и билетах 14 млн евроМР7.ру 04:34
Новый президент «Зенита» Александр Медведев рассказал, что клуб заработал 14 млн евро на продаже билетов и абонементов в сезоне 2017/2018, сообщает «Спорт-Экспресс».
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с чего всё началось
Гостем редакции "СЭ" стал новый президент "Зенита" Александр Медведев. Мы говорили около двух часов на самые разные темы, касающиеся деятельности клуба. Публикуем часть интервью о финансах и канале Z+.Спорт-Экспрессвчера в 17:10
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Александр Медведев: «На билетах и абонементах заработали 14 миллионов евро»
Спорт-Экспрессвчера в 17:10
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 09:44, Ашберн
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