Футбол

«Зенит» заработал на абонементах и билетах 14 млн евроМР7.ру 04:34

Новый президент «Зенита» Александр Медведев рассказал, что клуб заработал 14 млн евро на продаже билетов и абонементов в сезоне 2017/2018, сообщает «Спорт-Экспресс».
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Александр Медведев: «На билетах и абонементах заработали 14 миллионов евро»

Гостем редакции "СЭ" стал новый президент "Зенита" Александр Медведев. Мы говорили около двух часов на самые разные темы, касающиеся деятельности клуба. Публикуем часть интервью о финансах и канале Z+.
Спорт-Экспрессвчера в 17:10

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Футбольный «Зенит» заработал на билетах за год 14 млн евро

78.ru06:06

Медведев: «Зенит» заработал на билетах 14 млн евро

Мойка7805:24

Президент «Зенита» рассказал о доходах команды и музее клуба

Петербургский дневник04:04

Александр Медведев: «Хотим сделать „Зениту“ музей, как у „Барселоны“»

Матч ТВ04:27

Александр Медведев: «Зенит» заработал на билетах и абонементах 14 миллионов евро

Фонтанка.Ру04:10

Александр Медведев собирается перенять опыт «Барселоны» в создании мегамагазина для «Зенита»

Piter.tv04:55

Александр Медведев: «На билетах и абонементах заработали 14 миллионов евро»

Спорт-Экспрессвчера в 17:10
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 08:17, Ашберн
Политика

В Венесуэле объявили выходной в связи с отключением электричества

Правительство Венесуэлы приняло решение отменить рабочий день и занятия в учебных заведениях во вторник из-за отключения электричества в большинстве штатов страны.
Обновлено в 07:20
Армия и оружие

Испытания летающего карабина показали на видео

В Сети появилось несколько роликов, снятых во время испытаний беспилотного перехватчика.
Обновлено вчера в 10:14
Политика

США не допустят вмешательства «враждебных держав» в дела Венесуэлы

Советник президента Соединенных Штатов по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил о том, что США не допустят вмешательства "враждебных держав" в дела Венесуэлы.
Обновлено в 05:05
Политика

В администрации Порошенко потеряли секретный документ

Служба безопасности Украины (СБУ) начала расследование пропажи секретного документа, переданного в администрацию президента страны Петра Порошенко четыре года назад.
Обновлено в 06:23
Футбол

УЕФА открыл дисциплинарное дело о расизме в матче Черногории и Англии

УЕФА открыл дисциплинарное дело по итогам матча отборочного турнира Евро-2020 между сборными Черногории и Англии (1:5).
Обновлено в 07:32
Футбол

«Барселона» интересуется Промесом

Полузащитник «Севильи» Куинси Промес привлек интерес «Барселоны».
Обновлено в 05:39
Футбол

Украине грозят технические поражения из-за натурализации игрока

Обновлено в 06:36
Единоборства

Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор объявил о решении завершить карьеру, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 02:00
Происшествия

Дело Мамаева и Кокорина поступило в суд

Уголовное дело в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева поступило в Пресненский районный суд Москвы.
Обновлено вчера в 11:42
Общество

Путину регулярно докладывают о положении в «китовой тюрьме»

Разрешить проблему "китовой тюрьмы" в Приморье одномоментно невозможно, но Владимиру Путину регулярно докладывают о ситуации с животными, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:50
Энергетика

Тарифы на газ могут вырасти из-за установки «умных» счетчиков

Стоимость интеллектуальных приборов учета газа (ПУГ) в Минэнерго оценивают примерно в 11-15 тысяч рублей за штуку, тогда как обычные счетчики стоят от двух до пяти тысяч рублей.
Обновлено в 05:53
Общество

В Росгвардии попросили не считать их бойцов «монстрами с палкой»

Ранее 26 марта глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что в ведомстве сформировали специальную морскую бригаду для охраны Крымского моста.
Обновлено в 07:42
Футбол

Комитет РФС по этике оштрафовал Погребняка на 250 тысяч рублей

Павел Погребняк оштрафован на 250 тысяч рублей и условно дисквалифицирован до конца сезона-2018/19 за высказывание в адрес темнокожих футболистов.
Обновлено в 08:05
Финансы

Набиуллина назвала слабое место российской экономики

Слабым местом российской экономики является отсутствие длинных денег, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на расширенном заседании коллегии Минфина, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:59
Общество

Росстат назвал регионы с самым высоким уровнем занятости

На начало 2019 года самый высокий уровень занятости населения в возрасте от 15 до 72 лет был зафиксирован в Чукотском (77,2%) и Ямало-Ненецком (75,6%) автономных округах, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 06:34
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована вдова Караченцова

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина экстренно госпитализирована в одну из столичных клиник, сообщает ФАН.
Обновлено в 05:16
Общество

Уволенная за фото в купальнике учительница отказала министру

Учительницу из Барнаула, которая была вынуждена уволиться с работы из-за травли за фото в купальнике, защитил министр образования Алтайского края Максим Костенко.
Обновлено в 08:04
Транспорт

На Уралмаше ребенок с жезлом ДПС попытался разрулить ситуацию с неработающим светофором

Обновлено в 05:46
Армия и оружие

Беспилотник ВСУ следил за патрулями ОБСЕ — Народная милиция ДНР

Военнослужащие Народной милиции ДНР сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), шпионивший за наблюдателями ОБСЕ, заявил 26 марта начальник пресс-службы Народной милиции ДНР, майор Даниил Безсонов во время брифинга.
Обновлено в 06:53
Политика

Facebook удалил почти 2000 связанных с Россией страниц

Facebook удалил более 1900 страниц, групп и аккаунтов, связанных с Россией. Об этом сообщается в блоге социальной сети.
Обновлено в 05:46
Происшествия

Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян

Обновлено в 06:07
Общество

Из центра Екатеринбурга полностью исчезнут киоски

Администрация Екатеринбурга намерена полностью освободить центральную часть города от нестацинарных объектов торговли к 2023 году.
Обновлено в 06:49
Авто

Renault отзывает более 19 тысяч автомобилей в России

Обновлено в 06:23
Политика

«РИА Новости» сообщило о переходе Марины Ковтун в Совет федерации

Бывший губернатор Мурманской области Марина Ковтун перейдет в Совет федерации сенатором от региона, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в парламенте.
Обновлено в 07:52
Политика

В Госдуме обсудят смягчение требований к госзакупкам в сфере культуры

Совет по законотворчеству под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина во вторник обсудит законопроект, призванный изменить порядок госзакупок в сфере культуры.
Обновлено вчера в 17:16
Политика

В МВД предложили лишать наркозависимых права управлять автомобилем

В Министерстве внутренних дел предложили лишать наркозависимых права управлять автомобилями и работать на опасных производствах.
Обновлено в 04:41
Авто

В России появится дизельный Peugeot 508 в кузове лифтбек

В основу лифтбека Peugeot 508 легло передовое модульное шасси EMP2, на котором уже построены некоторые модели Peugeot, Citroen, DS и, с недавних пор, еще и Opel Grandland X. Также появились новая подвеска с передними стойками McPherson и задней многорычажкой, благодаря которой автомобиль должен стать чуть мягче и комфортнее.
Обновлено в 04:23
Общество

Башкирские врачи посмеялись над средней зарплатой по больнице

В ходе посещения членом Совета по правам человека (СПЧ) Наталии Евдокимовой Салаватского роддома смех медиков вызвала названная руководством средняя зарплата.
Обновлено в 07:40
Экономика

Медведев пообещал не повышать налоги в ближайшие шесть лет

Внесение неналоговых платежей в Налоговый кодекс не приведет к увеличению фискальной нагрузки, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на расширенной коллегии Минфина.
Обновлено в 06:45
Политика

Канада не признала право Израиля на контроль над Голанскими высотами

Канада не признает право Израиля на постоянный контроль над Голанскими высотами, говорится в заявлении, опубликованном на сайте канадского МИД.
Обновлено вчера в 17:22
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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