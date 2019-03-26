Футбол
«Зенит» заработал на абонементах и билетах 14 млн евроМР7.ру 04:34
Новый президент «Зенита» Александр Медведев рассказал, что клуб заработал 14 млн евро на продаже билетов и абонементов в сезоне 2017/2018, сообщает «Спорт-Экспресс».
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с чего всё началось
Гостем редакции "СЭ" стал новый президент "Зенита" Александр Медведев. Мы говорили около двух часов на самые разные темы, касающиеся деятельности клуба. Публикуем часть интервью о финансах и канале Z+.Спорт-Экспрессвчера в 17:10
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Александр Медведев: «На билетах и абонементах заработали 14 миллионов евро»
Спорт-Экспрессвчера в 17:10
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 08:17, Ашберн
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В Венесуэле объявили выходной в связи с отключением электричества
Правительство Венесуэлы приняло решение отменить рабочий день и занятия в учебных заведениях во вторник из-за отключения электричества в большинстве штатов страны.
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В Сети появилось несколько роликов, снятых во время испытаний беспилотного перехватчика.
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Служба безопасности Украины (СБУ) начала расследование пропажи секретного документа, переданного в администрацию президента страны Петра Порошенко четыре года назад.
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Дело Мамаева и Кокорина поступило в суд
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Обновлено в 05:50
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Стоимость интеллектуальных приборов учета газа (ПУГ) в Минэнерго оценивают примерно в 11-15 тысяч рублей за штуку, тогда как обычные счетчики стоят от двух до пяти тысяч рублей.
Обновлено в 05:53
Общество
В Росгвардии попросили не считать их бойцов «монстрами с палкой»
Ранее 26 марта глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что в ведомстве сформировали специальную морскую бригаду для охраны Крымского моста.
Обновлено в 07:42
Футбол
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Павел Погребняк оштрафован на 250 тысяч рублей и условно дисквалифицирован до конца сезона-2018/19 за высказывание в адрес темнокожих футболистов.
Обновлено в 08:05
Финансы
Набиуллина назвала слабое место российской экономики
Слабым местом российской экономики является отсутствие длинных денег, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на расширенном заседании коллегии Минфина, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:59
Общество
Росстат назвал регионы с самым высоким уровнем занятости
На начало 2019 года самый высокий уровень занятости населения в возрасте от 15 до 72 лет был зафиксирован в Чукотском (77,2%) и Ямало-Ненецком (75,6%) автономных округах, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 06:34
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована вдова Караченцова
Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина экстренно госпитализирована в одну из столичных клиник, сообщает ФАН.
Обновлено в 05:16
Общество
Уволенная за фото в купальнике учительница отказала министру
Учительницу из Барнаула, которая была вынуждена уволиться с работы из-за травли за фото в купальнике, защитил министр образования Алтайского края Максим Костенко.
Обновлено в 08:04
Транспорт
На Уралмаше ребенок с жезлом ДПС попытался разрулить ситуацию с неработающим светофором
Обновлено в 05:46
Армия и оружие
Беспилотник ВСУ следил за патрулями ОБСЕ — Народная милиция ДНР
Военнослужащие Народной милиции ДНР сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), шпионивший за наблюдателями ОБСЕ, заявил 26 марта начальник пресс-службы Народной милиции ДНР, майор Даниил Безсонов во время брифинга.
Обновлено в 06:53
Политика
Facebook удалил почти 2000 связанных с Россией страниц
Facebook удалил более 1900 страниц, групп и аккаунтов, связанных с Россией. Об этом сообщается в блоге социальной сети.
Обновлено в 05:46
Происшествия
Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян
Обновлено в 06:07
Общество
Из центра Екатеринбурга полностью исчезнут киоски
Администрация Екатеринбурга намерена полностью освободить центральную часть города от нестацинарных объектов торговли к 2023 году.
Обновлено в 06:49
Авто
Renault отзывает более 19 тысяч автомобилей в России
Обновлено в 06:23
Политика
«РИА Новости» сообщило о переходе Марины Ковтун в Совет федерации
Бывший губернатор Мурманской области Марина Ковтун перейдет в Совет федерации сенатором от региона, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в парламенте.
Обновлено в 07:52
Политика
В Госдуме обсудят смягчение требований к госзакупкам в сфере культуры
Совет по законотворчеству под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина во вторник обсудит законопроект, призванный изменить порядок госзакупок в сфере культуры.
Обновлено вчера в 17:16
Политика
В МВД предложили лишать наркозависимых права управлять автомобилем
В Министерстве внутренних дел предложили лишать наркозависимых права управлять автомобилями и работать на опасных производствах.
Обновлено в 04:41
Авто
В России появится дизельный Peugeot 508 в кузове лифтбек
В основу лифтбека Peugeot 508 легло передовое модульное шасси EMP2, на котором уже построены некоторые модели Peugeot, Citroen, DS и, с недавних пор, еще и Opel Grandland X. Также появились новая подвеска с передними стойками McPherson и задней многорычажкой, благодаря которой автомобиль должен стать чуть мягче и комфортнее.
Обновлено в 04:23
Общество
Башкирские врачи посмеялись над средней зарплатой по больнице
В ходе посещения членом Совета по правам человека (СПЧ) Наталии Евдокимовой Салаватского роддома смех медиков вызвала названная руководством средняя зарплата.
Обновлено в 07:40
Экономика
Медведев пообещал не повышать налоги в ближайшие шесть лет
Внесение неналоговых платежей в Налоговый кодекс не приведет к увеличению фискальной нагрузки, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на расширенной коллегии Минфина.
Обновлено в 06:45
Политика
Канада не признала право Израиля на контроль над Голанскими высотами
Канада не признает право Израиля на постоянный контроль над Голанскими высотами, говорится в заявлении, опубликованном на сайте канадского МИД.
Обновлено вчера в 17:22