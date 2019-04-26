«Зенит» заплатит за поведение своих болельщиковGazeta.SPb 14:07

Союз европейских футбольных ассоциаций признал петербургский футбольный клуб виновным в разгроме на стадионе в Испании. Теперь «Зениту» предстоит в ближайшее время связаться с «Вильярреалом», чтобы обсудить все и выплатить штраф размером 10 тысяч евро.

«Зенит» заплатит за поведение своих болельщиков

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